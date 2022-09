Eric Schweitzer ist neuer Chefaufseher der Messe

Berlin. Der Unternehmer und langjährige Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, ist am Donnerstag wie erwartet zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Berliner Messe gewählt worden. Das teilte die Messe am Donnerstagnachmittag mit. Schweitzer folgt damit auf den langjährigen Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf, der sein Amt im Zuge der RBB-Affäre niedergelegt hatte.

„In den vergangenen beiden Jahren wurde das Geschäftsmodell ‚Messe‘ in der Corona-Pandemie in Zweifel gestellt. Ich übernehme den Aufsichtsratsvorsitz, weil ich überzeugt bin: Messe hat Zukunft – denn sie ermöglicht die persönliche Begegnung. Der Blick in die Augen des Geschäftspartners, der direkte Handschlag, der Austausch vor Ort – diese Erfahrungen lässt sich nicht ersetzen“, sagte Schweitzer laut Mitteilung der Messe. Er freue sich auf die Aufgabe, in den nächsten Jahren die Zukunft der Messe in Berlin mitzugestalten.

Wirtschaftsenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) nannte die einstimmige Wahl Schweitzers gegenüber der Morgenpost „erfreulich“. Es sei gut, dass nun ein gestandener Unternehmer diese Aufgabe übernehme.

RBB-Affäre: Weitere Prüfungen zur Rolle der Messe laufen

Schweitzer wird in seiner neuen Funktion die Rolle der Messe in der RBB-Affäre weiter aufklären müssen. Der Ehemann der abberufenen früheren RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, Gerhard Spörl, hatte von dem Landesunternehmen Aufträge in Höhe von gut 140.000 Euro erhalten. Der bei der Sitzung vorgetragene Zwischenbericht der laufenden Compliance-Untersuchung durch eine externe Anwaltskanzlei entlastete die Messe vorerst. Demnach wurde kein Verstoß gegen öffentliche Vergabevorschriften festgestellt. Ein Abschlussbericht zu dem Sachverhalt steht aber noch aus. Auch das Land Berlin untersucht den Vorgang. Dabei geht es auch um die Frage, ob der Messevorstand den Aufsichtsrat über die Vergabe hätte informieren müssen.

Thema bei der Sitzung war auch die Ab- und Berufung der neuen Aufsichtsratsmitglieder. Eric Schweitzer ist mit seiner Firma Alba auch für Entsorgung auf dem Messegelände zuständig. Die Senatsverwaltung für Finanzen stellte in der Sache „keine Regelverstöße“ fest, hieß.

Unter die Lupe kommt nun auch die Rolle Wolf-Dieter Wolfs bei der Berufung von Martin Ecknig als Messechef. Dieser trat seinen Posten Anfang 2021 an. Wolf und Ecknig kannten sich vorher. Geprüft wird, ob Wolf dies gegenüber seinen Kollegen im Aufsichtsrat transparent gemacht hat.