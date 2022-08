9-Euro-Ticket: Stammkunden nutzen ÖPNV weniger

Berlin. Das 9-Euro-Ticket wird bundesweit, aber auch in Berlin als großer Erfolg bewertet. Doch aktuelle Daten zeigen, dass das günstige Angebot auch negative Auswirkungen hatte: „Circa 19 Prozent der Stammkunden haben gesagt, sie haben den ÖPNV weniger genutzt, weil es ihnen zu voll war“, berichtete Berlins Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch am Mittwoch im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses.

Die Grünen-Politikerin betonte deshalb, dass eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets, wie sie derzeit in Berlin angedacht ist, nicht zulasten des Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs gehen dürfe. „Sonst verlieren wir Stammkunden“, so Jarasch. Insgesamt war der Anstieg bei den Fahrgastzahlen Jarasch zufolge während der vergangenen drei Monate in Berlin aber deutlich höher als im Bundesdurchschnitt.

Der Berliner Senat verfolgt das Ziel, ein stark verbilligtes Monatsticket zwischen Oktober und Dezember erneut anzubieten und das Angebot mit Landesmitteln zu finanzieren, wobei der genaue Preis noch nicht feststeht. Gelten soll das Ticket innerhalb der Stadt, also im Tarifbereich AB, oder aber – so wünscht es sich auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) – bis nach Brandenburg, mindestens in die Tarifzone C, hinein. Für diesen Donnerstag hat Berlin Vertreter der Brandenburger Landesregierung, vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) sowie von Verkehrsunternehmen zu einem Gespräch eingeladen.

60 bis 70 Millionen Euro im Monat für Fortsetzung des 9-Euro-Tickets

Erste Schätzungen geben nun auch einen Ausblick auf die Kosten, die Berlin bei einer Fortsetzung zu tragen hätte, da etwa den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) oder der S-Bahn fehlende Ticketeinnahmen ersetzt werden müssten. „Im Tarifbereich AB hätte der Ausgleichsbedarf zur Kompensation von Mindererlösen eine Größenordnung von 60 bis 70 Millionen Euro pro Monat“, sagte Jarasch, die aber auch deutlich machte: „In der Höhe von neun Euro wird es sich niemand auf Dauer leisten können, das zu subventionieren.“

Während der sozialpolitische Aspekt des 9-Euro-Tickets klar ist – durch das Angebot können Menschen mit Bussen und Bahnen unterwegs sein, die sich das zuvor nicht leisten konnten –, ist bislang weniger deutlich, inwieweit das günstige Ticket auch zu einem Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr führt. Verkehrssenatorin Jarasch sprach im Ausschuss davon, dass etwa drei bis maximal zehn Prozent der 9-Euro-Ticket-Fahrten im Aktionszeitraum Auto-Fahrten ersetzt hätten. Eine große Chance für die Verkehrspolitik sieht sie bei einer langfristigen Lösung. „Wenn wir wollen, dass Menschen sich im Alltag umstellen, muss es klar sein, dass es ein dauerhaftes Angebot ist“, so Jarasch.

Brandenburg befürchtet hohe Mehrkosten durch steigende Energiepreise

In Brandenburg wird auf eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets bislang zurückhaltend reagiert. Man müsse auch „Gerechtigkeitsfragen“ bedenken, erklärte Simone Engler, stellvertretende Sprecherin des Infrastrukturministeriums. „Im ländlichen Räumen ist der Anteil der 9-Euro-Ticket-Besitzer nur halb so hoch wie in städtischen Gebieten, wie die aktuelle Auswertung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen für den Juli zeigt. Dort stehen weniger die Ticketpreise sondern das Angebot im Vordergrund“, sagte sie.

Daneben sorgt sich Brandenburg um die explodierenden Energiepreise, die auch die Verkehrsunternehmen schwer treffen. „In Brandenburg rechnen wir wegen der Energiekrise mit Mehrkosten in Höhe von etwa 20 Prozent“, so Engler. Priorität hat aus Sicht Brandenburgs in Anlehnung an die kürzliche Sonder-Verkehrsministerkonferenz, das aktuelle ÖPNV-Angebot trotz der Preissteigerungen im Energiesektor aufrecht zu halten, dann soll im Sinne der Verkehrswende der Nahverkehr attraktiver gestaltet werden. „Erst dann sind Gespräche über Tarife sinnvoll“, so die Sprecherin. Hier sieht Brandenburg den Bund in der Pflicht: Dieser solle einen Vorschlag machen – und diesen auch „vollständig ausfinanzieren“.