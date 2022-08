Berliner Feuerwehr distanziert sich von impfkritischem Video

Berlin. Die Feuerwehr distanziert sich von einem impfkritischen Video, das offenbar von Berliner Feuerwehrleuten in einer Dienststelle aufgenommen worden war und am Montag veröffentlicht wurde. "In diesem werden nicht akzeptable Aussagen zur Corona-Pandemie und teilweise auch politische Botschaften getätigt", teilte die Feuerwehr mit.

In dem Video sind maskierte Männer zu sehen, die Dienstkleidung der Feuerwehr tragen. Die Stimmen wurden technisch verzerrt, die Gesichter sind nicht erkennbar. Aufgenommen wurden die Interviewszenen offenbar in Dienstgebäuden der Feuerwehr. Das Video war am Dienstag bei YouTube nicht mehr verfügbar. "Diese Video wurde entfernt, weil es gegen die Community-Richtlinien von YouTube verstößt", hieß es auf der Seite. Weiterhin kursieren allerdings gekürzte Fassungen des Clips.

In dem Video äußern die Unbekannten Kritik an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und am Umgang mit dem Coronavirus. Allein in Berlin sind laut Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung seit Ausbruch der Pandemie 4756 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben, über 1,2 Millionen Menschen haben sich mit dem Virus infiziert. In dem Video der Unbekannten heißt es an einer Stelle, die Pandemie sei nicht so tödlich, wie sie "verkauft" werde.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Feuerwehr teilte mit, man habe unmittelbar nach Bekanntwerden des Videos eine Bewertung der Aufnahme veranlasst. "Die Berliner Feuerwehr distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten des Videos und den darin getätigten Äußerungen und Darstellungen", heißt es in der MItteilung. Alle weiteren Maßnahmen würden derzeit in der zuständigen Fachabteilung geprüft.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Video von Berliner Feuerwehrleuten: "So jemand hat weder im Staatsdienst noch Gesundheitswesen etwas verloren"

Janosch Dahmen (Grüne).

Foto: imago stock / imago images/Müller-Stauffenberg

Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Janosch Dahmen, twitterte: "Es sind schreckliche Videos, die offensichtlich von Beamten der Berliner Feuerwehr verbreitet werden. Voller Verachtung für Wissenschaft, Demokratie & frei von Empathie für >140.000 Corona-Verstorben in Deutschland. So jemand hat weder im Staatsdienst noch Gesundheitswesen etwas verloren."

Dahmen, zuvor Oberarzt der Ärztlichen Leitung des Rettungsdiensts Berlin, bezeichnete das Video als brandgefährlich. An die Adresse von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) schrieb er: "Wehret den Anfängen! Aus Worten werden Taten. Derartige Botschaften machen die Arbeit von Vielen kaputt & bringen Menschen in Gefahr, die für unsere Demokratie einstehen!"

Laut Angaben aus dem Februar 2022 sind rund 90 Prozent der Beschäftigten der Feuerwehr gegen das Coronavirus geimpft. Hinzu kommen Feuerwehrleute, die von einer Corona-Erkrankung genesen sind. Zu dieser Zeit veröffentlichten Beschäftigte der Berliner Feuerwehr einen offenen Brief gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht, in dem aufgrund der ohnehin angespannten Personallage vor den Folgen für die Sicherheit der Stadt gewarnt worden war.