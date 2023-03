Maneskin: Konzert in Berlin 2023 – Tickets, Setlist, alle Infos

Die Band Maneskin um Frontmann Damiano David tritt am 6. März 2023 in Berlin auf. Hier erfahren Sie alles zu Tickets und Setlist.

Mercedes-Benz Arena Maneskin live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Berlin. Maneskin sind die Band der Stunde: Während das Quartett in Italien schon lange für Furore sorgte, haben sie sich nun auch weltweit von ihrem Status als Geheimtipp der handgemachten Rockmusik verabschiedet und gehen im Frühjahr 2023 auf große Tour.

Am 6. März 2023 wird die Band um Frontmann Damiano David im Rahmen ihrer aktuellen "Loud Kids Tour Gets Louder"-Tournee für ein Konzert nach Berlin kommen. Im Gepäck haben Maneskin Songs aus ihrem neuen Studioalbum "Rush", das im Januar 2023 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Stücke wie "MAMMAMIA", "Beggin'" und "Somebody Told Me". Im Juni 2021 hatten die Gewinner des Eurovision Song Contests (ESC) 2021 ihr erstes Berlin-Konzert gegeben.

Wo werden Maneskin auftreten?

Maneskin werden in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Maneskin in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 66,50 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (6. März 2023) um 18 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Victoria De Angelis, Damiano David und Thomas Raggi der Band Maneskin

Foto: dpa

Welche Songs werden Maneskin in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Maneskin bei ihrem Konzert im Februar 2023 in Turin:

DON'T WANNA SLEEP GOSSIP ZITTI E BUONI OWN MY MIND SUPERMODEL CORALINE BABY SAID BLA BLA BLA IN NOME DEL PADRE Beggin' (The Four Seasons cover) TIMEZONE FOR YOUR LOVE GASOLINE (Instrumental-Intro)

Akustik-Set auf Nebenbühne

Torna a casa VENT'ANNI Amandoti

Hauptbühne

I WANNA BE YOUR SLAVE LA FINE FEEL MARK CHAPMAN MAMMAMIA KOOL KIDS

Zugabe

THE LONELIEST I WANNA BE YOUR SLAVE

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Maneskin live in der Mercedes-Benz Arena, Montag, 6. März 2023, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.