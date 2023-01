Mercedes Benz Arena Berlin: Kapazität, Saalplan, Plätze – alle Infos

Berlin. Die Mercedes-Benz Arena ist die zweitgrößte für verschiedene Zwecke einsetzbare Arena Deutschlands. Die Größe illustriert ein Vergleich: In den Innenraum der Arena würde das Brandenburger Tor passen.

Sie steht zwischen Ostbahnhof und Oberbaumbrücke auf dem Gelände des ehemaligen Ostgüterbahnhofes. Zunächst wurde sie im Jahr 2008 als O2-Arena eröffnet. Seit 2015 trägt sie ihren jetzigen, für 20 Jahre garantierten Namen.

Der Innenraum der Arena kann innerhalb weniger Stunden für verschiedene Veranstaltungen umgebaut werden. Die Mercedes-Benz Arena Heimspielstätte der Eisbären Berlin und der Basketballer von Alba. Wer sie noch nicht gesehen hat, sollte die nahegelegene East Side Gallery unbedingt auf seinen Besuchsplan schreiben.

Mercedes-Benz Arena in Berlin: Daten und Fakten

Kapazität bei Konzerten : maximal 17.000 Plätze

: maximal 17.000 Plätze Sitzplätze bei Konzerten : 9488 Plätze, fest montiert auf Beton, plus je nach Veranstaltung weitere auf Tribünen

: 9488 Plätze, fest montiert auf Beton, plus je nach Veranstaltung weitere auf Tribünen Rollstuhl-Plätze: bis zu 130

Tickets kaufen für die Mercedes-Benz Arena

Direkt an der Mercedes-Benz Arena gibt es einen Vorverkauf. Tickets können auch über auf der Internetseite des Betreibers oder über den Morgenpost-Ticketshop gekauft werden.

Anfahrt zur Mercedes-Benz Arena

Die Mercedes-Benz-Arena liegt im Bezirk Friedrichshain im Areal zwischen der Warschauer Straße und der Straße der Pariser Kommune. Der Haupteingang befindet sich am Mercedes-Platz.

Mit Bus und Bahn zur Mercedes-Benz Arena

U-Bahn : U1 und U3 bis Warschauer Straße (5 Minuten entfernt)

: und bis Warschauer Straße (5 Minuten entfernt) S-Bahn : S3, S5, S7 oder S9 bis Warschauer Straße (5 Minuten entfernt)

: oder bis Warschauer Straße (5 Minuten entfernt) Bus : 248, 347 oder N1 bis Warschauer Straße (5 Minuten entfernt)

: 248, 347 oder N1 bis Warschauer Straße (5 Minuten entfernt) Straßenbahnlinien M10 oder M13 bis Warschauer Straße (5 Minuten entfernt)

oder bis Warschauer Straße (5 Minuten entfernt) Regional- und Fernverkehr (Bahn) bis Ostbahnhof (12 Minuten entfernt)

Mercedes-Benz Arena: Tipps zum Parken in der Nähe

Diese Parkhäuser gehören zur Mercedes-Benz-Arena:

Parkhaus Arena : Helen-Ernst-Straße 2-4, erreichbar über die Marianne-von-Rantzau-Straße (wenige hundert Meter entfernt)

: Helen-Ernst-Straße 2-4, erreichbar über die Marianne-von-Rantzau-Straße (wenige hundert Meter entfernt) Parkhaus Plaza: Mildred-Harnack-Straße (wenige Treppenstufen entfernt)

Mildred-Harnack-Straße (wenige Treppenstufen entfernt) Parkhaus der East Side Mall

Insgesamt werden die Parkplätze bei Konzerten schnell knapp. Bus und Bahn sind also immer die bessere Wahl für die Anreise. Wenn es aber doch unbedingt das Auto sein soll: Viel Glück! Fürs Navi: Die Adresse lautet Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte in der Mercedes-Benz Arena: So läuft der Einlass ab

Der Einlass beginnt für gewöhnlich zwei Stunden vor Beginn des Konzerts. Es kann aber je nach Veranstaltung variieren. Genauere Angaben gibt es auf der Seite zum jeweiligen Event.

Gepäckstücke und Rucksäcke dürfen maximal DIN-A4-Größe haben, also 20x30cm groß sein. Alles Größere muss kostenpflichtig abgegeben werden. Die Möglichkeiten dafür sind aber auch begrenzt. Besser ist es also, nur das Nötigste in einer kleinen Tasche zu haben. G

rößere Taschen und Rucksäcke können in Schließfächern am Ostbahnhof aufbewahrt werden. Am Einlass gibt es Metalldetektoren. Laptops, Tablets, Stative und ähnliche Utensilien dürfen grundsätzlich nicht mit in die Mercedes-Benz Arena genommen werden.

Die Veranstalter der einzelnen Events können andere, auch strengere Regelungen treffen.

Einlass für Kinder und Jugendliche

Kinder unter 6 Jahren müssen immer von einem Erwachsenen begleitet werden.

Junge Besucher bis 16 Jahre brauchen eine volljährige Begleitung – entweder einen Erziehungsbeauftragten oder eine sogenannte personensorgeberechtigte Person, also jemanden, dem von den Eltern schriftlich eine Erziehungsbeauftragung erteilt wurde, ein "Muttizettel". Dafür gibt es einen Vordruck. Die- oder derjenige muss auch eine Eintrittskarte haben.

Mercedes-Benz Arena: Sitzplan und Saalplan

Saalplan der Mercedes-Benz-Arena mit Bühne vorn

Foto: Infografik BM

Saalplan der Mercedes-Benz-Arena mit Bühne in der Mitte

Foto: Infografik BM

Konzerte in der Mercedes-Benz Arena: Die besten Plätze

Wo die besten Plätze sind, hängt davon ab, wie der Saal beim Event eingerichtet ist. Die besten Plätze sind direkt an der Bühne. Wenn die in der Mitte des Saals aufgebaut ist, sitzt man am besten (und am teuersten) in den Blöcken 101 bis 104.

Spätestens das sogenannte Ticketing-Team der Mercedes-Benz-Arena hilft einem per Telefon unter 030 / 20 60 70 88 99 weiter.

Dank GoogleMaps kann man sich in der Mercedes-Benz-Arena auch vorab schon mal umsehen:

Restaurants und Bars in der Nähe der Mercedes-Benz-Arena Berlin – unsere Tipps

Partenope

Im Partenope tischen die aufmerksamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neapolitanisches Streetfood auf. Neben der hauchdünnen Steinofenpizza, die ab 8 Euro zu bekommen ist, ist Ragu Genovese (15,50 Euro) zu empfehlen. Die Nudeln sind al dente, Rind- und Schweinefleisch durften 24 Stunden schmoren, diese Saftigkeit schmeckt man mit jeder Gabel. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo denn das Streetfood geblieben ist: Probieren Sie Frittatina Classica. Diese mit Pasta, Hackfleisch, Bechamelsauce, Parmesan, Mozzarella und Erbsen frittierten Bällchen werden Sie für 6 Euro wahnsinnig glücklich machen.

Adresse: Simon-Dach-Straße 39, Friedrichshain

Öffnungszeiten: Mo-Mi: 17-23 Uhr, Di-So: 13-3 Uhr

Website: www.partenope081.com

Burgermeister - Hier gibt's geniale Chili-Cheese-Fries

Foto: Imago/Schöning



Nach einem Gang über die Oberbaumbrücke (oder dem Beginn dort) ist die Burgermeister-Filiale.mit ihren unnachahmlich unanständigen Chili-Cheese-Fries mit Käse, Jalapeños und Chili con Carne eine gute Adresse.





Adresse: Oberbaumstr. 8, Kreuzberg

Öffnungszeiten: Mo.–Do. 11–0 Uhr, Fr. + Sbd. 11–2 Uhr, So. 11–4 Uhr

Telefon: 403 64 53 20

Website: www.burger-meister.de

Jolesch

Neben rankendem Wein und unter Markisen sitzt man im „Jolesch“ im nahen und zentralen Kreuzberg. Es gibt österreichische Klassiker zum Lunch und zum Dinner, darunter das Wiener Schnitzel oder Kaiserschmarrn.

Jolesch, Muskauer Straße 1, Kreuzberg. Tel. 612 35 81, E-Mail: mail@jolesch.de

Hako Ramen in Friedrichshain

Foto: Aida Beghernejad



Eher ein Tipp für ein Essen vor dem Konzert ist das "Hako Ramen". Nur selten wird die traditionelle japanische Nudelsuppe (10 bis 11,50 Euro) so simpel, unprätentiös und doch so perfekt wie hier serviert, fast, als würde man an der Theke einer Ramen-ya in Japan sein Süppchen schlürfen. Schön, dass es auch zahlreiche vegetarische und vegane Alternativen gibt.

Adresse: Boxhagener Straße 26, Friedrichshain

Öffnungszeiten: Mo.–Do. 15-22, Fr.–So. 12-22 Uhr

Telefon: 84 42 67 00

Webseite: www.hakoramen.com

Imbiss-Angebot in der Mercedes-Benz Arena

An bis zu 19 Imbiss-Ständen im zweiten und vierten Stock sowie je nach Veranstaltung im Innenraum gibt es Burger, Pommes frites, Salate, Currywurst, Schnitzelbrötchen, Brezeln und andere "Kleinigkeiten". Getränke und Essen können auch über eine App bestellt werden.

Im dritten Stock der Mercedes-Benz-Arena bietet das World Dinner Restaurant ein netteres Ambiente für die Stärkung. Bei Konzerten ist es für alle Besucher mit dem Ticket zugänglich.

Unterkunft in der Nähe der Mercedes-Benz Arena

Hotels

Michelberger Hotel, Warschauer Straße 39-40, 10243 Berlin (350 Meter entfernt)

Hotel Klassik Berlin, Revaler Straße 6, 10245 Berlin (600 Meter entfernt)

Hotel Goldmarie, Warschauer Straße 58, 10243 Berlin (600 Meter entfernt)

Hostels in der Nähe der Mercedes-Benz Arena

Industriepalast Berlin, Warschauer Straße 43, 10243 Berlin (350 Meter entfernt)

Kiez Hostel Berlin, Marchlewskistraße 88, 10243 Berlin (450 Meter entfernt)

Sunflower Hostel Berlin, Helsingforser Straße 17, 10243 Berlin (400 Meter entfernt)

Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena

Seit der Corona-Pandemie weiß wohl jeder: Wer sich krank fühlt oder Symptome einer Infektion aufweist, bleibt am besten zuhause. Verpflichtende Nachweis- und Hygienerichtlinien gibt es derzeit nicht (Stand September 2022). Aber: Die Veranstalter der einzelnen Events können andere, auch strengere Regelungen treffen. Darüber informiert der Betreiber der Mercedes-Benz-Arena auf seiner Website.

Bilder aus der Mercedes-Benz Arena

Der Innenraum der Mercedes-Benz-Arena Berlin bei einem Umbau

Foto: JÖRG KRAUTHÖFER / Krauthöfer

Sitzplätze in der Mercedes-Benz-Arena

Foto: JÖRG KRAUTHÖFER / Krauthöfer

Die Eisbären Berlin tragen in der Mercedes-Benz-Arena ihre Heimspiele aus. Die Betonfläche unter dem Eis hat eine stetige Temperatur von -12 °C.

Foto: JÖRG KRAUTHÖFER

In der Bande sind bei den Spielen der Eisbären Berlin etwa 172 Glasplatten verbaut.

Foto: Andreas Gora / dpa

So sieht eine gut gefüllte Mercedes-Benz-Arena aus.

Foto: Clara Andersen

Die Backstreet Boys zum Beispiel schaffen das locker.

Foto: Clara Andersen