„Durch Stromkosten rutschen wir tief in die roten Zahlen“

Rundgang S-Bahnwerk Schöneweide mit S-Bahnchef Peter Buchner (r.) und CDU-Landeschef Kai Wegner. In der Halle wird das Rückgrat der Berliner S-Bahn-Flotte, die Baureihe 481 – 1997 bis 2004 bei Bombardier in Hennigsdorf und Halle gebaut – für weitere 15 Jahre auf den Gleisen fit gemacht.

Berlin. Ohne Strom stehen bei der Berliner S-Bahn alle Wagen still. Das zeigt sich auch im enorm hohen Energieverbrauch: Nach Angaben des Unternehmens verschlingt der Betrieb rund 400 Gigawattstunden pro Jahr – allein auf der Schiene. Zum Vergleich: In Deutschland benötigt ein Drei-Personen-Haushalt in einem Mehrfamilienhaus jährlich durchschnittlich 0,0026 Gigawattstunden pro Jahr. In Zeiten der Energiekrise ist das zunächst ein finanzielles Problem, wie S-Bahn-Chef Peter Buchner erläutert: „Durch die Stromkosten rutschen wir tief in die roten Zahlen“.

150 Millionen Euro nur für Strom

Auf einem Rundgang durch das S-Bahnwerk Schöneweide am Dienstagnachmittag ließ sich der Berliner CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner vom S-Bahn-Chef über das Ausmaß des Problems informieren. Während im Jahr 2020 die Stromrechnung noch 50 Millionen Euro auswies, habe sich dieser Betrag 2021 auf 100 Millionen verdoppelt. Für 2022, so Buchner, sollen nun sogar 150 Millionen fällig werden. „Und das sind nur die reinen Stromkosten“, betonte Buchner.

Im S-Bahnwerk Schöneweide, in dem seit 2019 vor allem die 309 Viertelzüge der Baureihe 481 komplett auseinandergenommen und modernisiert werden, aber auch die Lokführerausbildung, Verwaltung und die Leitstelle untergebracht sind, hat die Berliner S-Bahn noch ein weiteres Problem: „Das Werk haben wir vor zehn Jahren auf Gasbetrieb umgestellt“, sagte Buchner. Erst im Juli hatte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, vor einer Verdreifachung der Gaspreise oder einem sogar noch stärkeren Preisanstieg gewarnt. Was das für das Werk bedeute, könne er, wie so viele private Verbraucher, derzeit seriös noch nicht beziffern, sagte Buchner.

Brandenburger Holzhackschnitzel statt russisches Gas

„Nun geht es darum, so schnell wie möglich weg vom Gas zu kommen, der Liefervertrag läuft noch bis 2024“, blickt Buchner nach vorn. 2024, so seine Vision, wird das gesamte Werk mit allen seinen Abteilungen und Gebäuden mit Holzhackschnitzeln aus Brandenburger Wäldern beheizt. Die Gespräche mit Anbietern liefen bereits. Klar sei aber, dass auf die S-Bahn zunächst weitere Kosten zukämen.

CDU-Chef Kai Wegner sieht Land Berlin in der Pflicht

„Das Land Berlin steht in der Verantwortung, die Mehrkosten, die nicht von der S-Bahn selbst verursacht wurden, zu zahlen“, sagte Landeschef Kai Wegner und versprach, sich dafür stark zu machen. „Mobilität ist schließlich Daseinsvorsorge“, so Wegner weiter. „Diese Kosten dürfen jedenfalls nicht an den Kunden weitergegeben werden.“

Damit war beim Gang durch die beeindruckende Werkhalle das nächste drängende Problem angeschnitten: Wie weiter mit dem 9-Euro-Ticket? Noch gut drei Wochen können die Menschen in Deutschland äußerst preiswert Busse und Bahnen im Nahverkehr nutzen. Doch wie teuer sollte der ÖPNV danach sein?

Landes-CDU für das 365-Euro-Ticket

Peter Buchner ließ sich nicht zu einer eindeutigen Stellungnahme hinreißen. „Wir werden pro Kilometer bezahlt, sind bei den Diskussionen um das Ticket damit quasi nur Zaungast“, so der S-Bahnchef. Allerdings habe das 9-Euro-Ticket immerhin dazu geführt, dass die Fahrgastauslastung wieder „zu 100 Prozent“ den Stand vor Corona erreicht habe. Nun bleibe abzuwarten, wie es im September weitergehe.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Dienstag seine Absage an eine Verlängerung bekräftigt. Dauerhaft sei eine Finanzierung nicht möglich. Die Berliner CDU plädiere für das 365-Euro-Jahresticket für Berlin, sagte Kai Wegner. „Das wäre ein attraktiver Preis für die Metropolregion“, so der CDU-Landeschef.