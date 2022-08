Neue Vorwürfe gegen Intendantin des RBB

Der Druck auf die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die sich bereits am vergangenen Donnerstag angesichts der Vorwürfe gegen sie vorzeitig vom Vorsitz der öffentlich-rechtlichen ARD-Gemeinschaft zurückgezogen hatte, nimmt weiter zu. Seit Wochen gibt es ungeklärte Vorwürfe gegen die 61-Jährige – von fragwürdigen Beraterverträgen, einer üppigen Gehaltserhöhung, Essen mit „Multiplikatoren“ auf RBB-Kosten in der Privatwohnung Schlesingers bis hin zu einem exklusiven Dienstwagen mit Massagesitzen zum Vorzugspreis.

Nun werden ausgerechnet kurz vor der für Montag anberaumten Sondersitzung des Rundfunkrats beim RBB, auf der nach Angaben der Rundfunkratsvorsitzenden Friederike von Kirchbach geklärt werden soll, „ob das Vertrauen des Rats in Schlesinger als RBB-Chefin weiterhin gegeben ist“, neue Vorwürfe gegen Schlesinger laut: Nach Recherchen des Online-Mediums „Business Insider“ soll Schlesinger zusätzlich zu ihrem erst kürzlich aufgestockten Gehalt von 303.000 Euro auch einen fünfstelligen Bonus erhalten haben. Das sei nach Recherchen des Mediums bei anderen ARD-Intendanten allerdings nicht üblich. Daneben soll Schlesingers Ehemann den Dienstwagen seiner Frau plus Chauffeur für seine Geschäftstermine genutzt haben. Ebenfalls brisant: Es sei eine E-Mail im Zusammenhang mit den Abendessen, die Schlesinger auf RBB-Kosten in ihrer Privatwohnung veranstaltet hatte, aufgetaucht, aus der hervorgehe, dass die Spesenabrechnung vom RBB frisiert worden sein könnte.

Die Ermittlungen zu all den Vorwürfen, werden sich vermutlich noch wochenlang hinziehen. Alle Kritikpunkte müssten ordentlich geklärt werden, hieß es auch aus Kreisen des Rundfunkrats. Es sei wichtig festzustellen, ob Schlesinger tatsächlich gegen Gesetze oder Compliance-Regeln verstoßen habe oder es ihr einfach an Sensibilität mangele. Mit einem formalen Beschluss rechne man bei der angekündigten Sondersitzung zunächst jedenfalls nicht, es fehle auf der Einladung auch die dafür nötige Tagesordnung, so ein Mitglied des Rundfunkrats. Zudem finde die Sitzung, zu der insgesamt 30 Personen eingeladen sind, auch nur digital statt. Und so treffe man schließlich keine Personalentscheidungen.

