Sommerserie Landpartie Wannsee: So fühlt sich Urlaub an

Nichts ist schöner, als an einem lauen Sommerabend auf der Ronnebypromenade am Großen Wannsee zu sitzen und der Sonne beim Untergehen zuzuschauen. Dann hat sich der tägliche Trubel an der Dampferanlegestelle gelegt, und Segelboote teilen sich das Revier mit Enten und Schwänen. So fühlt sich Urlaub an. Was zeigt, dass man gar nicht erst aus Berlin rausfahren muss, um die Großstadthektik hinter sich zu lassen. Eine knappe Viertelstunde mit der S-Bahn von Charlottenburg aus genügt – schon kann frische Luft tanken.

Entlang des Südwest-Ufers bis zum Schloss und Park Glienicke erliegt man schnell einem zauberhaften Mix aus mediterranem und märkischem Flair. Wenn man zudem noch das Glück hat, einen Tag mit Sonnenschein und blauem Himmel zu erwischen, dann erkennt man sofort: Hier im Südwesten ist das Licht anders. Es bringt die Farben zum Strahlen. Genau wie das Gemüt.

Das haben natürlich auch Künstler erkannt. Der berühmteste war Max Liebermann. Er erwarb 1909 eines der letzten freien Wassergrundstücke am Wannsee in der Villenkolonie Alsen. Seinerzeit Berlins vornehmste Adresse. Dort ließ er sich vom Architekten Paul Otto Baumgarten ein Sommerhaus bauen. Den dazugehörige Garten, der vielen ebenfalls als Kunstwerk gilt, entwarf er selbst mit Alfred Lichtwark. Ab 1915 malte er nur noch in der Umgebung seines gut 7000 Quadratmeter großen Anwesens, das er „Schloss am See“ nannte.

Seit 2006 residiert dort die Liebermann-Villa. Das Museum präsentiert Werke des Malers und seiner Zeitgenossen. Auch der liebevoll gestaltete Garten ist zugänglich. Hier kann man entspannt flanieren oder bei einem Kaffee auf der Terrasse die wunderschöne Atmosphäre mit Blick aufs Wasser genießen.

Neben viel Licht und Schönheit gibt es auch Schattenseiten

Wo so viel Licht und Schönheit zu finden sind, gibt es auch Schattenseiten. Was sich nur einen Steinwurf entfernt im Haus der Wannsee-Konferenz zeigt. Es geht mitten hinein in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Denn hier fand am 20. Januar 1942 jenes „Arbeitsgespräch mit anschließendem Frühstück“ statt, wie es in der Einladung hieß, bei dem die „Endlösung der Judenfrage“ besprochen wurde.

Seit 1992 ist das Haus der Wannsee-Konferenz eine Bildungs- und Gedenkstätte. Die empfehlenswerte Dauerausstellung „Die Besprechung am Wannsee und der Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden“ thematisiert auch den spannungsreichen Kontrast des Hauses als Ort der Täter in idyllischer Lage.

Landpartie Wannsee - Haus der Wannsee-Konferenz

Foto: Ulrike Borowczyk

Historisch wird es in Heckeshorn auch an anderer Stelle. Der fast vier Meter hohe, rund zwei Tonnen schwere, monumentale Flensburger Löwe thront auf der beliebten Aussichtsterrasse über dem Wannsee mit unverstelltem Panoramablick über die Haveldünen bis nach Schwanenwerder und zum Strandbad Wannsee am gegenüberliegenden Ufer. Unter der Plattform liegen Ausflugslokale an Bootsstegen direkt am Ufer. Und ein Kanuverleih lädt zu Touren über das Wasser ein. Man kann von hier aus einmal um die „Wannsee Insel“ paddeln. Das Gros des Ortsteils ist nämlich von der Havel und ihren Seen umschlossen und auf dem Land nur über fünf Brücken erreichbar. Wobei der westliche Zipfel der Insel schon zu Potsdam gehört.

Es bietet sich aber auch an, von hier aus Radtouren oder Spaziergänge zu starten. Etwa zur Pfaueninsel. Eine reizvolle 4,5 Kilometer lange Strecke am Wasser entlang, bei der sich schilfbestandene Uferbereiche mit Badebuchten abwechseln. Auf der anderen Seite säumt der Westliche Düppeler Forst den Weg. Ein EU-Vogelschutzgebiet und bedeutendes Brutgebiet, in dem neben Wespenbussard, Rot- und Schwarzmilan auch Eisvogel, Schwarz- und Mittelspecht brüten. Natur pur.

Auch die Pfaueninsel punktet damit. Eine Überfahrt zum 67 Hektar großen, rund 1,5 Kilometer langen und 0,5 Kilometer breiten Eiland dauert mit der Fähre knapp zwei Minuten. Heute zum Unesco-Weltkulturerbe gehörend, erwarb Friedrich Wilhelm II. 1793 die Pfaueninsel und machte sie zur Sommerresidenz der Königsfamilie. Zwischen 1821 und 1834 gestaltete Landschaftsarchitekt und Gartenkünstler Peter Joseph Lenné den Park nach englischem Vorbild.

Heute gelten höchste Naturschutzrichtlinien und eine strenge Parkordnung. Schließlich ist die Pfaueninsel nicht nur für den riesigen Bestand uralter Bäume bekannt, sondern auch als Biotop für seltene Käferarten. Den namensgebenden Pfauen begegnet man vor allem auf der Ostseite der Insel im Bereich der großen Voliere.

Wer es sportlicher mag, kann am Strandbad Wannsee die einst von Conny Froboess besungene berühmte Badehose auspacken und ins kalte Nass springen. Mit seinem 1275 langen und 80 Meter breiten Sandstrand das große Binnenstrandbad Europas. Auf einer Gesamtfläche von 355.000 Quadratmetern finden über 30.000 Badegäste Platz.

Landpartie Wannsee - Blick von Heckeshorn auf das Strandbad Wannsee

Foto: Ulrike Borowczyk

Wer es ruhiger mag, sollte von der Dampferanlegestelle Wannsee aus die Fähre F10 nach Alt-Kladow nehmen. Am besten mit einem Fahrrad im Gepäck, um weiter zum Groß Glienicker See zu fahren. Durch dessen Mitte geht die Grenze zu Brandenburg und zur Gemeinde Groß Glienicke. Die gehört seit 2003 als nördlichster Ortsteil zu Potsdam und hat etwa 5000 Einwohner, der Kladower Teil rund 3000. Früher war die Grenze zwischen West-Berlin und der DDR durch Bojen gekennzeichnet. West-Berliner durften bis dorthin schwimmen. Für DDR-Bürger hingegen war der Zugang verboten.

Der See ist bekannt für seine ausgezeichnete Wasserqualität. Kristallklar mit großer Sichttiefe. Am Seeufer auf der Berliner Seite finden Besucher mehrere Liegewiesen, Beachvolleyballfelder, Spielplätze und Bootsverleihe. Es gibt zwei offizielle Badestellen: „Moorloch“ im Südosten mit einer Liegewiese und einer DLRG-Station und „Pferdekoppel“ im Nordosten. Der Zugang zum See ist aber auch an weiteren Uferstellen möglich.

Groß Glienicke und der See wurden durch die Grenzziehung zerschnitten

Nicht nur die Gemeinde Groß Glienicke und der See wurden durch die Grenzziehung in zwei Teile zerschnitten, sondern auch der am Nordufer gelegene Gutspark Groß Glienicke. Daran erinnert heute noch ein Rest der Berliner Mauer im Westteil des weitläufigen Landschaftsparks. Ein herrlicher Ort für einen Spaziergang, bei dem man in die Vergangenheit eintauchen kann. Das Herrenhaus brannte 1945 ab, während der unter Denkmalschutz stehende Gutspark zum Teil noch erhalten ist. Einst ein mittelalterliches Rittergut und im Besitz der von Ribbecks, liegt zwischen uralten Bäumen im östlichen Teil das halbrunde Familiengrab der letzten Gutsbesitzerfamilie von Wollank mit einer Kolonnade aus acht hohen Säulen, Inschrift und Wappen. Nicht weit davon entfernt verstecken sich eine steinerne Ruine mit Turm und ein gemauerter Brunnen. Sie verleihen dem Park eine verwunschene Atmosphäre. Mit seiner malerischen Lage zwischen Groß Glienicke und Sacrower See, Königswald und Döberitzer Heide ist Groß Glienicke längst ein gefragter Wohnort für alle, die gern stadtnah im Grünen wohnen. Sowohl auf Kladower als auch auf Potsdamer Seite.

Anreise, Sehenswürdigkeiten und Restaurants

Anreise

l

Foto: C. Schlippes / Babette Ackermann-Reiche / BM Infografik / Berliner Morgenpost

Mit ÖPNV: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Ab Bahnhof Zoologischer Garten mit dem RE 7, RE 21, RE22 oder der S-Bahnlinie S7bis zum S-Bahnhof Wannsee. Dann weiter mit dem Bus 114 Richtung Heckeshorn bis zur Haltestelle Am Großen Wannsee. Dauer: 20 bis 30 Minuten.

Ab Bahnhof Potsdamer Platz mit der S-Bahnlinie S1. Dann weiter mit dem Bus 114 Richtung Heckeshorn bis zur Haltestelle Am Großen Wannsee. Dauer: 43 Minuten.

Rückweg vom Groß Glienicker See: Ab Haltestelle Seekorso (Kladow) mit dem Bus 135 bis Rathaus Spandau. Dann weiter mit den S-Bahnlinien S3 und S9 bis Bahnhof Zoologischer Garten. Dauer: 45 bis 50 Minuten.

Mit dem Auto: Ab Charlottenburg über die A115 bis zur Ausfahrt B1 Richtung Wannsee. Rechts abbiegen in die Potsdamer Chaussee und nach etwa einem Kilometer rechts abbiegen in die Colomierstraße. Dauer: 15 bis 20 Minuten.

Sehenswürdigkeiten:

Liebermann-Villa, Colomierstr. 3, Wannsee, Tel. 80 58 59 00, tägl. außer dienstags 10-18 Uhr, Do, So & Feiertage 10-19 Uhr. Aktuell läuft die Sonderausstellung „Küste in Sicht! Max Liebermann in Nordwijk“ bis zum 19.9., www.liebermann-villa.de

Haus der Wannsee-Konferenz, Am Großen Wannsee 56-58, Wannsee, Tel. 805 00 10, Ausstellung & Garten, tägl. 10-18 Uhr, Eintritt frei, www.ghwk.de

Pfaueninsel, Nikolskoer Weg, Wannsee, Besucherinfos unter Tel. 0331 96 94 200. Öffnungszeiten bis zum 31.10., Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sbd. & So. 9-18 Uhr, Öffentliche Parkplätze am Nikolskoerweg. Das Schloss ist aktuell wegen Restaurierung geschlossen. www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/pfaueninsel

Bootsverleih

Kanuverleih Wannsee, Am Grossen Wannsee 60, Tel. 01523 1894718, tägl. 13-19.30 Uhr, www.kanuverleih-wannsee.de

Bootsverleih Wannseeperle, Am Großen Wannsee 58, Tel. 01578 386 1023, tägl. 10-20 Uhr, Motor- und Tretboote, www.wannseeperle.de

Restaurant & Bootsverleih Bootshaus Kladow, Verlängerte Uferpromenade 21, Kladow, Tel. 39 83 16 02, Mo.-Fr. 14-22 Uhr, Sbd. & So. 12-22 Uhr, Restaurant mit Glasfront zum Groß Glienicker See und saisonaler, regionaler Küche. Im Biergarten Selbstbedienung. Verleih von Tret- und Ruderbooten, www.bootshaus-kladow.de

Essen & Trinken

Loretta am Wannsee, Kronprinzessinnenweg 260, Tel. 80 10 53 53, Restaurant Mi.-So. ab 12 Uhr, Küche bis 21 Uhr, Biergarten nur bei gutem Wetter, Mi.-So. ab 13 Uhr, Ausschankschluss 21 Uhr, www.loretta-berlin.de

Hofcafé Mutter Fourage, Chausseestr. 15a, Wannsee, Tel. 80 58 32 83, Mai-Sep., tägl. 9-19 Uhr, Frühstück, wechselnde, saisonale Suppen, Aufläufe und Salate mit regionalen Zutaten, leckere Kuchen und Torten, Infos www.hofcafe-berlin.de

Kaffeegarten Pfaueninsel, Liegewiese, Tel. 0172 6960873, Mo.-Fr. 10.30-17.30 Uhr, Sbd. & So. 10 - 18.30 Uhr, geöffnet April bis Oktober bei schönem Wetter, Kuchen, Eis, saisonale Spezialitäten, Steak und Thüringer Rostbratwurst vom Buchenholzgrill