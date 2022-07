Winterferien in Berlin 2022/2023 – Das müssen Sie wissen

Ob Familienspaß im Skiurlaub oder Sonnenbaden in der Ferne: Die Ferienzeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Damit Sie Ihren Urlaub rechtzeitig planen können, haben wir für Sie die Termine der Winterferien 2023 in Berlin und Brandenburg aufgelistet.

Wie lange dauern die Winterferien in Berlin und Brandenburg?

Die Winterferien, mancherorts auch Zeugnisferien genannt, liegen am Beginn des Kalenderjahres. Sie werden von den einzelnen Bundesländern selbst festgelegt und variieren hinsichtlich der Dauer der Ferienzeit stark. In Bremen, Hamburg und Niedersachsen dauern Sie jeweils nur einen oder zwei Tage. Über zwei Wochen schulfrei können sich die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen freuen. Eine Woche geben in der Regel Bayern (als Frühjahrsferien), das Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie Berlin und Brandenburg.

Wann sind die Winterferien 2022/2023 in Berlin und Brandenburg?

In Berlin dauern die Winterferien in diesem Jahr vom 30. Januar bis 4. Februar 2023. Der erste Ferientag ist Montag, der 30. Januar; Ferienende am Sonnabend, 4. Februar. Am Montag (6. Februar) beginnt für die Berliner Schüler wieder der Unterricht. Plus Wochenenden macht das neun freie Tage am Stück. In Brandenburg dauern die Winterferien vom 30. Januar bis 3. Februar 2023. Der erste reguläre Unterrichtstag ist ebenfalls der 6. Februar.

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Das sind die Winterferien 2022/2023 in den Ländern im Überblick

Baden-Württemberg: Faschingsferien variieren von Schule zu Schule

Bayern: 20. Februar bis 24. Februar 2023

Berlin: 30. Januar bis 4. Februar 2023

Brandenburg: 30. Januar bis 3. Februar 2023

Bremen: 30. Januar bis 31. Januar 2023

Hamburg: 27. Januar 2023

Hessen: -

Mecklenburg-Vorpommern: 6. Februar bis 18. Februar 2023

Niedersachsen: 30. Januar bis 31. Januar 2023

NRW: -

Rheinland-Pfalz: -

Saarland: 20. Februar bis 24. Februar 2023

Sachsen: 13. Februar bis 24. Februar 2023

Sachsen-Anhalt: 6. Februar bis 11. Februar 2023

Schleswig-Holstein: -

Thüringen: 13. Februar bis 17. Februar 2023

Die Ferienordnungen für die John-F.-Kennedy-Schule, die Staatliche Ballettschule Berlin, das Französische Gymnasium sowie die Staatliche Technikerschule Berlin können von der allgemeinen Ferienordnung abweichen.

Warum haben die Länder unterschiedliche Ferienregelungen?

Die Sommerferien der Länder werden in einem mehrjährigen Rhythmus von einer Länderarbeitsgruppe abgestimmt und von der Kultusministerkonferenz beschlossen. Die übrigen Ferientermine werden von den Ländern bestimmt (beispielsweise Osterferien, Weihnachtsferien, Winterfeiern). Die Länder übermitteln ihre Ferientermine dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz, das sie als Übersicht veröffentlicht.

Hier finden Sie die Ferienordnung für das Land Berlin (pdf, 107 kb).

Reisen und Corona: Wie ist die Ausgangslage für den Winter?

Deutschland steuert nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf eine deutliche Verschärfung der Corona-Lage zu. Im Frühjahr waren die Bestimmungen stark zurückgefahren worden. Die jetzige bundesweite Rechtsgrundlage läuft aber am 23. September aus. Wer zu den Winterferien plant, in den Urlaub zu fahren, sollte sich rechtzeitig über die aktuellen Bestimmungen informieren.

Auf der Internetseite der Bundesregierung finden Sie die Corona-Regeln Ihres Landes und deren Corona-Seiten im Überblick.

Welche Reisebestimmungen gelten?

Nachweis- und Testpflichten bei der Einreise nach Deutschland sind nach der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 1. Juni 2022 derzeit gelockert. Aufgrund der Covid-19-Pandemie bestehen aber weiter Reisebeschränkungen bei der Einreise aus Virusvariantengebiet. Hier gelten eine Anmelde- , Nachweis- und Quarantänepflicht. Beschränkungen für die Einreise aus anderen Ländern sind derzeit weitgehend aufgehoben.

Vor dem Urlaub sollten sich Reisende einen Überblick verschaffen, welche Bestimmungen für das Reiseziel und die Wiedereinreise nach Deutschland aktuell gelten.

Hier finden Sie wichtige Informationsseiten für Reisende: