Exklusive Zahlen Gehalt in Berlin: Welche Jobs gut bezahlt werden

Zwar sind viele Berliner zufrieden mit ihrem Gehalt, in anderen Städten würden sie aber vermutlich mehr verdienen.

In Berlin sind viele zufrieden mit dem, was sie verdienen. Was welcher Job bringt und wie viel Arbeitgeber zahlen – eine Übersicht.