Robert Plant & Alison Krauss live – Was Fans wissen müssen

Robert Plant und Alison Krauss sind zurück: Mit "Raise The Roof" hat das Duo 2021 den lang erwarteten Nachfolger ihres Albums "Raising Sand" (2007) veröffentlicht und für 2022 die erste Tournee seit zwölf Jahren angekündigt.

Im Sommer 2022 gehen der ehemalige Led Zeppelin-Frontmann und die 27-fache Grammy-Preisträgerin und Stargeigerin gemeinsam auf Tour in den USA, Großbritannien und Europa und kommen am 20. Juli 2022 für ein Konzert nach Berlin. Mit im Gepäck hat das Duo neben Songs ihres aktuellen Albums auch eine Auswahl von Hits wie "Rock and Roll", "Please Read the Letter" und "The Battle of Evermore".

Wo werden Robert Plant und Alison Krauss auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Robert Plant und Alison Krauss in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 92,25 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (20. Juli 2022) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.00 Uhr.

Foto: REUTERS

Welche Songs werden Robert Plant und Alison Krauss in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten Robert Plant und Alison Krauss bei ihrem Auftritt im Juni 2022 in Chicago:

Rich Woman Quattro (World Drifts In) Fortune Teller The Price of Love Rock and Roll Please Read the Letter Let Your Loss Be Your Lesson High and Lonesome Last Kind Words Blues You Led Me to The Wrong Trouble With My Lover Go Your Way It Don't Bother Me Leave My Woman Alone The Battle of Evermore When the Levee Breaks Gone Gone Gone

Zugabe:

Stick With Me Baby Can't Let Go Somebody Was Watching Over Me

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch Zitadelle Spandau?

Die Zitadelle Spandau hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Zitadelle Spandau.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau.

Robert Plant & Alison Krauss live in Berlin, Mittwoch, 20. Juli 2022, Einlass 17.30 Uhr; Konzertbeginn 19 Uhr; Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin.