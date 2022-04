Wachsam und verschmust: Hund Memphis ist ein Charmeur

Berlin. Bevor der Tag im Tierheim Berlin für Hund Memphis beginnen kann, braucht er sein Ritual. „Jeden Morgen will er als erstes fünf Minuten intensiv kuscheln“, erzählt sein zuständiger Tierpfleger. Das fordere er ein, darauf bestehe der 50 Kilogramm schwere Rüde. „Er ist unheimlich verschmust – eigentlich ein riesengroßer Schmusekater“, so der Pfleger. Allerdings nur bei Menschen, die er kennt.

Als er vor vier Jahren ins Tierheim kam, weil seine Halterin nicht in der Lage war, sich um das große kräftige Tier zu kümmern, hat er auch die Tierpfleger zunächst nicht groß beachtet. Doch eines Morgens rief einer: „Der sieht ja aus wie Pfeffi.“ Das war der Name seines eigenen Katers, der ebenfalls so ein kuscheliges Fell hat. In diesem Moment war das Eis gebrochen, ein kleines Wunder geschah. Der große Hund kam freudig angelaufen, als ob das Wort Pfeffi ihm vertraut oder das schon immer sein Name gewesen war. Seitdem wird er nur noch Pfeffi genannt und die Pfleger sind seine besten Freunde.

Ein sehr guter Wachhund für ein großes Grundstück

Der sechs Jahre alte Rüde ist ein Šarplaninac oder auch Jugoslawischer Hirtenhund. In Serbien und Nordmazedonien wird er für den Schutz der Herde eingesetzt. Als „sehr wachsam“, beschreibt ihn auch sein Pfleger. Deshalb komme für ihn auch nur eine Haltung auf einem großen Grundstück infrage. Das hat er dann aber auch als Wachhund fest im Griff. Allerdings will er nicht nur allein draußen in seiner Hundehütte wohnen. „Familienanschluss braucht er unbedingt“, sagt sein Tierpfleger. Schon wegen seiner Kuscheleinheiten. Für die Wohnung ist er nicht geeignet.

Memphis läuft vorbildlich und ganz entspannt an der Leine. Über Begegnungen mit Hundedamen freut er sich immer ganz besonders. „Dann ist er ein richtiger Charmeur“, so der Pfleger. Deshalb könnten sich die Tierheim-Mitarbeitenden auch vorstellen, ihn als Zweithund zu einer Hündin zu vermitteln. Kleine Kinder sollten aufgrund seiner Größte und Kraft allerdings nicht mit im Haushalt leben.

Wer ein passendes Zuhause für Memphis hat, wendet sich gern unter 030 / 76 888 156 an seine Tierpfleger im Hundehaus „Struppi“.