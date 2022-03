Tierheim Berlin: Der charmante Kater Mario war im Keller eingesperrt

Berlin. Kater Mario ist erst seit kurzem im Tierheim Berlin. Aber soviel kann man mit Sicherheit sagen: Er ist jetzt an einem besseren Ort als zuvor bei seiner Halterin. Diese war alt und hatte so viele Katzen, dass sie sie in Käfige gesperrt und auch im Keller untergebracht hatte. „Die Tiere waren ihr über den Kopf gewachsen“, sagt eine Tierheim-Sprecherin. Jetzt sucht Kater Mario ein ruhiges neues Zuhause, gern auch bei Kindern, die schon Erfahrungen mit Katzen haben.

Keiner kann genau sagen, wie lange der alte Kater – Mario ist bereits 13 Jahre – schon sein tristes Dasein ertragen musste. Aber sein Charakter hat sich zum Glück nicht verändert: Er ist ein liebenswerter Kater, der sehr anhänglich und aufgeschlossen ist.

Raufbolde kann Kater Mario gar nicht leiden

Seine charmante Art macht ihm allerdings manchmal im Umgang mit anderen Katzen zu schaffen. Eigentlich mag er gern Gesellschaft, aber bei Raufbolden hat er aufgrund seiner charmanten Art keine Chance. Da kann er sich nicht durchsetzen. Grobes Spielen ist einfach nicht so sein Ding.

Deshalb sucht er lieber einen Platz als Einzelprinz, wo es auch die Möglichkeit zum Freigang gibt. So kann er dann selbst losziehen und Freundschaften schließen, wenn ihm danach ist, hat aber auch sein Zuhause und seine Menschen für sich.

Wer sich für den tollen Kerl mit dem zarten Wesen interessiert, kann sich per Mail an das Schillowhaus 1 (schillow1@tierschutz-berlin.de) wenden.