Ukraine-Krieg: Berlin befürchtet weitere prorussische Demos

Berlins Polizei bereitet sich auf Demonstrationen am 8. und 9. Mai anlässlich des Kriegsendes und der Befreiung vom Faschismus vor.

Am Sonntag kam es zu einem prorussischen Autokorso mit 400 Teilnehmern. Der Umzug wurde heftig kritisiert.

Berlin. Nach dem pro-russischen Autokorso am Wochenende werden in Berlin weitere derartige Demonstrationen und Kundgebungen befürchtet. Die Polizei beobachtet bereits entsprechende Anmeldungen und Gefährdungslagen.

„Die Polizei Berlin befindet sich derzeit in den Vorbereitungen anlässlich der Einsatzlage rund um den Gedenktag am 8./9. Mai 2022“, sagte ein Sprecher. Allerdings könne sich die Lage täglich ändern, da sich auch die Kriegssituation in der Ukraine ständig verändere.

Bei dem pro-russischen Autokorso am Sonntag hatte die Polizei mehrere Straftaten festgestellt. Dabei handelte es sich um Taten, die den Angriffskrieg Russlands unterstützten. In einem Fall wurde ein Verfahren wegen des verbotenen „Z“-Zeichens eingeleitet, das als Siegeszeichen der russischen Truppen gilt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pro-russische Demos in Berlin: Sicherheitsexperten befürchten Vereinnahmung

Für den 8. und 9. Mai sind bereits zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen rund um das Kriegsende und die Befreiung vom Faschismus angemeldet. Darunter Demonstrationen, die das sofortige Ende des Krieges fordern, aber auch ein Rotarmisten-Gedächtnisaufzug am russischen Ehrenmal an der Straße des 17. Juni.

Sicherheitsexperten befürchten, dass verschiedene Veranstaltungen von pro-russischen Aktivisten vereinnahmt werden. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kündigte am Dienstag an, Unterstützungsbekundungen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Möglichkeit unterbinden zu wollen.

„Ich verstehe jede Empörung darüber“, sagte Giffey am Dienstag nach der Senatssitzung. Grundsätzlich könnten solche Kundgebungen nicht verboten werden; aber wenn Straftaten festgestellt werden, würden sie verfolgt. „Wir tun das, was wir tun können“, sagte Giffey. Das Zeigen russischer Fahnen sei aber nicht verboten, auch nicht, dass sich russischsprachige Menschen zu einer Demonstration treffen. „So etwas ist auszuhalten“, sagte Giffey.

Demo-Routen sollen nicht mehr am Berliner Hauptbahnhof entlangführen

Einig sind sich die Sicherheitspolitiker in der Stadt, dass sich Fehler vom Wochenende nicht wiederholen dürfen. „Wir mussten erschrocken feststellen, dass der Autokorso ohne Auflagen stattfinden konnte“, sagt der innenpolitische Sprecher der CDU, Frank Balzer. Bei der Genehmigung künftiger Routen müsse darauf geachtet werden, dass sie zum Beispiel nicht am Hauptbahnhof vorbeiführen, wo täglich viele Tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ankommen.

Aus Sicht der Grünen muss die Polizei bereits im Vorfeld sensibel auf die Lage reagieren. „Der Befreiung vom Nationalsozialismus zu gedenken, ist ein legitimes Recht“, sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Vasili Franco. „Dass eine Vereinnahmung durch pro-russische Kräfte passieren kann, bereitet mir Sorgen.“

Nach dem Strafgesetzbuch ist die „Belohnung und Billigung von Straftaten“ auf öffentlichen Veranstaltungen verboten. Bei Verstößen dagegen droht eine Geldstrafe oder Gefängnis bis zu drei Jahren. Allerdings ist nicht endgültig geklärt, was darunter fällt. Während das Z-Zeichen eindeutig verboten ist, ist das bei anderen Symbolen nicht klar.

Zeugen berichten, dass beim Autokorso auch Mützen der russischen Luftlandetruppen getragen wurden. Eine endgültige Klärung ist schwierig, sind sich die Sicherheitsexperten einig. „Es muss ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Krieg hergestellt werden“, sagt Balzer. „Das wird in vielen Fällen vor Gericht ausgetragen werden müssen.“

Die Berliner Polizei erstattete fünf Strafanzeigen

Bei dem pro-russischen Autokorso hatte die Polizei insgesamt fünf Straftaten entdeckt und angezeigt. Der Umzug ist nach einem Zeitungsbericht von einem Mann aus der russischsprachigen Gemeinschaft in Berlin organisiert worden. Er stamme aus der Sowjetunion und lebe seit 2001 in Berlin, sagte der Mann der „Berliner Zeitung“. Den Autokorso habe er kurzfristig allein organisiert, aber angeblich nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet. Er betreibe demnach eigenen Angaben zufolge eine Autowerkstatt und wollte seinen Namen nicht nennen.

Der Titel der Demonstration lautete: „Keine Propaganda in der Schule – Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung“. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte die Demonstration scharf kritisiert und von einem „Auto-Corso der Schande“ gesprochen. Der Organisator des Autokorsos gab an, keine weiteren derartigen Kundgebungen anmelden zu wollen. Demonstrationen müssen in Berlin nur angemeldet, nicht aber genehmigt werden. Ein Verbot ist nur unter bestimmten, engen rechtlichen Voraussetzungen möglich.