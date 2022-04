Berlin: Pro-russischer Autokorso löst Entsetzen aus

Umzug in Berlin Pro-russischer Autokorso in Berlin löst Entsetzen aus

Berlin. Der prorussische Autokorso, an dem am Sonntag mehrere Hundert Fahrzeuge teilgenommen hatten, sorgt für breite Kritik. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk sprach auf Twitter von einem „Autokorso der Schande“.

Der Umzug mit etwa 900 Teilnehmern war laut Berliner Polizei unter dem Titel „Keine Propaganda in der Schule – Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung“ angemeldet worden. Viele Fahrzeuge führten russische Nationalflaggen in weiß-blau-rot mit. Auf einem Schild hieß es: "Stop hating Russians" (Hört auf, Russen zu hassen).

Der Korso war von der Stadtgrenze im nordöstlichen Berlin zum Olympischen Platz in Charlottenburg gezogen. Anmelder war nach Angaben der Polizei eine Einzelperson. Zwischenfälle habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher.

An einem Fahrzeug sei das in Berlin verbotene "Z"-Symbol zu sehen gewesen, hieß es. Das weiße Z ist seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine häufig auf Panzern und Uniformen der russischen Armee zu sehen. Es steht für „za pobedu“ („Für den Sieg“, Anm. d. Red.) und ist auch außerhalb der Kriegsgebiete längst zum Symbol der Unterstützung Russlands geworden – auch in Deutschland. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte vor wenigen Tagen angekündigt, das Symbol verbieten und die Verwendung bestrafen zu wollen.

Russland-Unterstützer fahren durch Berlin - die Bilder

03.04.2022, Berlin: Flaggen mit den russischen Nationalfarben, dem russischen Staatswappen sowie eine deutsche Fahne sind an mehren Autos am Ende eines Autokorsos auf dem Olympiaplatz vor dem Olympiastadion befestigt. Foto: Carsten Koall / dpa

Russischer Autokorso in Berlin: Melnyk fragt Giffey -"Wie konnten SIE diese Auto-Corso der Schande mitten in Berlin zulassen?"

Viele Teilnehmer des Umzugs am Sonntag in Berlin hatten russische Nationalflaggen an ihren Autos befestigt.

Foto: Carsten Koall / dpa

Melnyk kritisierte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) dafür, diese Veranstaltung ausgerechnet am Sonntag gestattet zu haben. „Um Himmels willen, wie konnten SIE diese Auto-Corso der Schande mitten in Berlin zulassen? Und zwar am Tag, als die russischen Massaker an ukrainischen Zivilisten in Butscha ans Licht kamen? WIE???“, schrieb Melnyk auf Twitter.

Am Sonntag waren Bilder der zerstörten ukrainischen Stadt Butscha um die Welt gegangen. Der Vorort der Hauptstadt Kiew war noch vor wenigen Tagen von russischen und ukrainischen Kräften hart umkämpft. Nun da sich die russischen Truppen aus dem Kiewer Umfeld zurückgezogen hatten, war das schreckliche Ausmaß der zerstörten Stadt und unzähligen Toten sichtbar geworden.

Lesen Sie auch den Kommentar: Bilder aus Butscha offenbaren Putins Lügenmaschine

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) schrieb auf Twitter: „Die Bilder aus Butscha sind unerträglich. Putins hemmungslose Gewalt löscht unschuldige Familien aus und kennt keine Grenzen.“

Der CDU-Abgeordnete Stefan Evers nannte den Autokorso in Berlin auf Twitter „widerwärtig“. Weiter schrieb er: „Und das in der Stadt der Freiheit. Können direkt weiterfahren nach Moskau und dort bleiben, diese faschistischen Spinner.“

Nina Stahr, grüne Bundestagsabgeordnete, äußerte ebenfalls Unverständnis. „Dass ausgerechnet heute ein pro-russischer Autokorso durch Berlin gefahren ist, ist mehr als beschämend!“ Ihr Fraktionskollege Kai Gehring nannte den Umzug auf Twitter „ekelerregend“.