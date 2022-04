Brandserie Heerstraße Nord: Schon wieder Feuer gelegt

Erneut haben Brandstifter in der Siedlung Heerstraße Nord in Spandau zugeschlagen – mittlerweile zum 80. Mal. Die Bewohner haben Angst.

Berlin. Brandstifter halten die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung Heerstraße Nord in Staaken und Wilhelmstadt weiter in Atem. Diesmal stand in der Nacht zu Sonnabend einem Hausdurchgang an der Maulbeerallee Sperrmüll in Flammen. Die Feuerwehr wurde um kurz nach Mitternacht alarmiert. Während der Löscharbeiten wurde dann wenige Hauseingänge weiter ein zweites Feuer entdeckt.

Laut Polizei wurden in beiden Fällen abgestellte Sofas angezündet. Dass die Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen übergriffen, habe verhindert werden können. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Seit Monaten werden die Menschen im Kiez von Brandstiftern terrorisiert. Seit Mitte vergangenen Jahres werden immer wieder Feuer gelegt – mal in Hausein- oder -durchgängen, mal in Kellern, mal vor den Gebäuden. Mittlerweile rechnet die Polizei um die 80 Fälle seit Herbst 2021 der Serie zu. Die Angst geht um. „Ich schlafe nur noch sehr schlecht“, sagte eine Anwohnerin der Berliner Morgenpost vor zwei Wochen, nachdem es in einem Keller am Blasewitzer Ring brannte. Es sei mittlerweile ein bedrückendes Gefühl, hier leben zu müssen, ergänzte ein Nachbar.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Brandstiftung Heerstraße Nord: Sicherheitsdienst seit Anfang der Woche unterwegs

Von ihrem Vermieter, der landeseigenen Gewobag, fühlten sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung lang alleingelassen. Die hatte die Forderung nach einem Sicherheitsdienst lang vehement abgelehnt. Anfang dieser Woche kam dann die Kehrtwende.

Vier Security-Kräfte patrouillieren nun in Zweierteams jede Nacht zwischen 18 und 6 Uhr und sollen die teilweise unverschließbaren Hauseingänge und Kellertüren kontrollieren sowie verdächtige Vorfälle und Personen melden. „Bis auf Weiteres“, wie es von der Gewobag heißt. Auch Maßnahmen gegen die zunehmende Vermüllung wurden in Aussicht gestellt.

Den erneuten Brandanschlag aus der vergangenen Nacht konnte der Sicherheitsdienst jedoch nicht verhindern. Auch die Bemühungen der Polizei waren bislang nicht von Erfolg gekrönt. Eine mobile Polizeiwache, Präsenzstreifen, Präventionsteams, verdeckte Ermittler und eine eigene Ermittlungsgruppe, die EG „Quartier“ haben die Brandserie bislang nicht stoppen können.