Morgenpost-Hotelaktion: Blaue Stunden am Berliner Dom

Berlin. Der Name ist nicht das einzig Neue im Radisson an der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte. Aus dem „Radisson Blu“ ist nach aufwendiger, mehrmonatiger Renovierung ein „Radisson Collection“ geworden. Das ganze Haus hat damit ein elegant-urbanes Upgrade bekommen. Beim Gastgeber der Morgenpost-Hotelaktion im März gehören Sie damit zu den ersten Gästen, die die Annehmlichkeiten genießen dürfen, die die Premium-Linie der internationalen Hotelkette mit ihrer „Yes I Can!“-Servicephilosophie bereit hält. Geblieben ist natürlich der berühmte AquaDom im Atrium des Hotels. Das größte frei stehende Aquarium der Welt, mit einer Million Liter Waser und 1500 Fischen aus 50 verschiedenen Arten darin, erstreckt sich mit einem Durchmesser von elf Metern über sieben Etagen und verleiht dem Hotel den einzigartigen Meerblick, den Berlin bei all seinen Vorzügen bedauerlicherweise vermissen lässt.

Bei Ihrer Übernachtung in einem 27 Quadratmeter großen Collection Superior Zimmer mit zwei Einzelbetten, Queen- oder Kingsize-Bett, Espresso-Maschine, Wlan, Fernseher mit Streaming-Funktion und Regendusche im Bad haben Sie die Wahl zwischen Blick aufs Aquarium und Blick nach draußen. Keine leichte Entscheidung, denn mit den Standort direkt neben dem Berliner Dom, schräg gegenüber des Humboldt Forums und unweit des Fernsehturms hat das „Radisson Collection“ in all seinen 427 Zimmer und Suiten die schönste Berlin-Aussicht zu bieten. „Die Lage ist unbeschreiblich, dafür kann ich nichts“, entschuldigt sich General Manager Oliver Staas mit einem Schmunzeln.

Collection Superior Zimmer mit Blick auf Dom und Humboldt Forum.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Der gebürtige Kölner, der in seiner Schwärmerei für seine Wahlheimat kaum zu stoppen ist, weiß, wovon er spricht, wenn er die Annehmlichkeiten seines Hotels anpreist. Er wohnt selbst vor Ort und erkundet die Stadt am liebsten zu Fuß. Schließlich liegen nicht nur Berlins wichtigste Sehenswürdigkeiten – die Museumsinsel, das Brandenburger Tor, der Boulevard Unter den Linden – in unmittelbarer Nähe, sondern auch die Kieze von Mitte und Prenzlauer Berg. Mit der Fertigstellung des neuen Stadtschlosses hat Oliver Staas im vergangenen Jahr noch eine weitere Attraktion direkt vor die Tür gebaut bekommen.

Lage, Lage, Lage: Die Sicht auf den Fernsehturm ist inklusive.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Die „Atrium Bar“ – das „Wohnzimmer“ des Hotels

Er bevorzuge den Blick auf die historische Mitte, sagt Oliver Staas. Gäste mit Kindern, aber auch Geschäftsreisende wählten hingegen gern den Aquariumsblick – zur Unterhaltung oder Entspannung, je nachdem. So oder so kommen Sie am AquaDom während Ihres Aufenthalts nicht vorbei. Das warme, beruhigende Blau nimmt Sie bei der Ankunft in der Lobby in Empfang, begleitet Sie auf der Fahrstuhlfahrt aufs Zimmer und sorgt bei ihren Willkommensdrink an der Bar für Entschleunigung. „Das Wohnzimmer des Hotels“ nennt Oliver Staas die „Atrium Bar“, wo der aufmerksame Service Sie zur Einstimmung mit einem Getränk nach Ihren Wünschen empfängt. Die Empfehlung des Hauses ist der Rye Rosé Tonic mit Whisky von Stork Club im Spreewald – eine der vielen lokalen Spirituosen, von denen die Bar eine große Auswahl im Angebot hat. Der holzig, rauchige Whisky wird hier großzügig von fruchtiger Orange umrahmt und so zu einem Spritz-Variation abseits der altbekannten Geschmackstrampelpfade.

Im hauseigenen „Heaven Spa“ lässt sich die Außenwelt vergessen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Vorher, nachher, am nächsten Morgen oder auch immer wieder zwischen zehn und 21 Uhr bietet das Hotel die Gelegenheit, im „Heaven Spa“ am Pool oder mit einer zusätzlich gebuchten Massage oder Schönheitsbehandlungen den Alltag hinter sich zu lassen. Das Fitnessstudio mit ebenfalls komplett neuen Geräten ist sogar 24 Stunden am Tag geöffnet. Zum Abendessen und Frühstück geht es ins komplett neu eröffnete Restaurant „Balaustine“. Beim Drei-Gang-Menü haben Sie zum Hauptgang die Wahl zwischen einem Roastbeef mit Brauner-Butter-Hollandaise, gebratenem Hokkaido-Kürbis, Rösti und Trüffelcrumble oder Pochierten Eiern in Senfsoße mit Kartoffelplätzchen und Wildkräutern. Dazu serviert die Küche zum Start ein frisches Zitronengras-Kürbissüppchen und einen Grünkohl-Salat mit Caesar-Dressing. Morgens steht ein Buffet mit klassischen kontinentalen und internationalen Gerichten sowie vegetarischen, glutenfreien und laktosefreien Alternativen zur Auswahl. Oliver Staas empfiehlt aus dem À-la-carte-Angebot das Avocadotoast mit Ei – er muss es schließlich am besten wissen.

So können Sie Ihre Auszeit reservieren

Eine Übernachtung für zwei Personen im Collection Superior Zimmer gibt es vom 1. bis einschließlich 31. März 2022 im „Radisson Collection Hotel Berlin“, Karl-Liebknecht-Str. 3, 10178 Berlin für 198 Euro. Buchbar ist das Arrangement per E-Mail an Info.berlin@radissoncollection.com mit dem Stichwort „Morgenpost Hotel des Monats“. Die Bezahlung erfolgt beim Check-in. Kostenfreie Stornierung bis einen Tag vor Anreise 13 Uhr. Alternativ besteht die Möglichkeit, einen Gutschein zu erwerben. Hierbei erfolgt die Bezahlung bei der Reservierung. Die Gültigkeit des Gutscheins für das Arrangement ist auf den 30. Juni 2022 begrenzt. Sollten Leser oder Leserin den Gutschein zum Ende der Aktion nicht eingelöst haben, bleibt der Wert von 198 Euro erhalten. Es gibt dann aber keinen Anspruch mehr auf das vorgestellte Arrangement. Inklusive sind freier Eintritt zu Pool, Sauna und Fitnessbereich, ein Welcome Drink, das Frühstücksbuffet für zwei Personen, ein Drei-Gang Abendessen für zwei Personen, Early Check-in ab 12 Uhr und Late Check-out bis 15 Uhr, kostenfreies Wlan.

Der Gewinn Wir verlosen einmal ein Arrangement für zwei Personen in unserem AboExklusiv am 6. März 2022.