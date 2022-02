Stau A100: Klimaschützer blockieren wieder Stadtautobahn

Am Dreieck Charlottenburg haben Klimaschützer eine Abfahrt der A100 blockiert. Einige klebten sich fest. Der Verkehr staut sich.

Klimaschützer blockieren wieder die Stadtautobahn in Berlin. Der Verkehr staut sich. Auch dieser Lkw steckt fest.

Berlin. Klimaschützer haben am Mittwochmorgen erneut Zufahrten zur Stadtautobahn blockiert und Staus verursacht. An der A100 blockierten Demonstranten an der Anschlussstelle Charlottenburg stadtauswärts die Fahrbahn. Die Ausfahrt Jakob-Kaiser-Platz zur A111 wurde gesperrt. Der Verkehr staut sich ab Dreieck Funkturm, meldete die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ).

Wie bei vorangegangenen Aktionen klebten sich acht Klimaschützer mit den Händen auf der Fahrbahn fest. Die Polizei ist vor Ort und kündigte an, die Blockade aufzulösen.

Klimaaktivisten von ⁦@AufstandLastGen⁩ setzen sich am #b0902 erneut auf die Straße und blockieren eine Abfahrt der #A100. Ein Gespräch zwischen ⁦@RaulSemmler⁩ und einem@LKW-Fahrer. via ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/5B5ye3RBTB — Julian Würzer (@wurzer_julian) February 9, 2022

Klimaschützer demonstrieren mittlerweile täglich gegen Lebensmittelvernichtung

Die Gruppe "Aufstand der letzten Generation“ kündigte für Mittwoch weitere Aktionen in Berlin an. "Die A100 ist auch heute Ort des zivilen Widerstands gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen!", hieß es in einem Aufruf auf Twitter.

Die Klimaschutzaktivisten hatten - wie auch in den Tagenzuvor - die Stadtautobahn A100 auch am Dienstag besetzt. Die Ausfahrten Tempelhofer Damm, Alboinstraße und Kreuz Schöneberg wurden gesperrt. Es kam zu langen Staus. Zwischenzeitlich wurde der Autobahntunnel Britz in Neukölln gesperrt.

Die Aktivisten fordern mit dem Slogan „Essen Retten“ ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine Agrarwende, um die Treibhausgase aus der Landwirtschaft zu senken. Sie blockieren seit etwa zwei Wochen immer wieder Autobahnen, vor allem in Berlin, aber auch in Hamburg oder München. Erst am

+++ EIL +++ #EssenRettenLebenRetten fordert das sofortige Ende der Lebensmittelverschwendung in DE, damit 13 Mio von Armut betroffene Menschen hier in Würde leben können! +++ Die #A100 ist auch heute Ort des zivilen Widerstands gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen! https://t.co/Ghc8rKnZtB pic.twitter.com/3rmzcp7PR8 — Essen Retten - Leben Retten 🌾 (@AufstandLastGen) February 9, 2022

Scharfe Kritik an den A100-Blockaden äußerte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franzisjka Giffey (SPD). Sie bezeichnete die Besetzungen als "grenzüberschreitend". Aber auch der Sprecher der Berliner Feuerwehr, Rolf-Dieter Erbe, sowie CDU-Politiker verurteilten die Aktionen als Menschenleben gefährdend.

