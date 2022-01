A100 in Berlin: Aktivisten blockieren Autobahn - "Es tut mir weh für die Leute"

Klimaaktivisten haben am Montagmorgen die Autobahn A100 in Berlin blockiert. Bereits in der vergangenen Woche gab es Protestaktionen.

In Berlin gab es wieder haben Aktivisten auch am Montagvormittag die Stadtautobahn A100 blockiert.

Berlin. Am Montag hat es erneut mehrere Blockade-Aktionen von Demonstranten der Kampagne „Essen Retten - Leben Retten“ in Berlin gegeben. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, blockierten sie am Morgen die A100 und Hauptverkehrsstraßen an insgesamt vier Stellen. Einige der Aktivisten klebten sich mit Spezialklebstoff auf dem Asphalt fest, hieß es von einer Polizeisprecherin.

A100 in Berlin: An diesen Stellen gab es Blockade-Aktionen

Auf der A100 Höhe Jakob-Kaiser-Platz in Richtung Ausfahrt Beusselstraße

An einer weiteren Stelle auf der A100 am Jakob-Kaiser-Platz

A100 Ausfahrt Seestraße in Fahrtrichtung Wedding

Außerdem gab es eine Blockade auf der Spandauer-Damm-Brücke in Charlottenburg

"Auf der A100 Richtung Wedding ist die Ausfahrt Beusselstraße gesperrt. Hier wird wird wieder demonstriert!", teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf Twitter mit. Es bildete sich ein Stau. Die Polizei leitete den Verkehr am AD Charlottenburg ab. Die A100 war zwischenzeitlich Richtung Wedding ab AD Charlottenburg gesperrt. Auch in Hamburg gab es Aktionen.

In der vergangenen Woche gab es am Montag, Dienstag und Freitag Blockade-Aktionen. Die Aktivisten fordern ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine Agrarwende, um Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft zu senken. Sie nennen sich Aufstand der letzten Generation.

Aktivistin: "Es tut mir weh für die Leute"

Eine der Aktivistinnen schrieb bei Twitter am Vormittag: "Bin wieder angeklebt. Verkehr steht! Es tut mir weh für die Leute aber es ist notwendig, weil wir mitten im Klimakollaps sind und Alarm schlagen müssen."

