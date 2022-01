Mieterinitiativen rechnen mit Berliner Koalition ab

Bei einer Demonstration im September 2021 gegen hohe Mieten in Berlin ist auch die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ dabei. Das Bündnis ist unzufrieden mit dem vom rot-grün-roten Senat vereinbarten Umgang zur Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids.

Berlin. Dem Themenkomplex „Stadtentwicklung, Bauen, Mieten“ hat das rot-grün-rote Regierungsbündnis in seinem Koalitionsvertrag mit 18 Seiten sehr viel Raum gegeben. Doch was bringt es den Mietern? Diese Frage wollte die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ mit einer Online-Informationsveranstaltung am Mittwochabend erhellen. Als Experten zu der mit rund 250 Teilnehmern gut besuchten Diskussion waren allerdings nur Vertreter aus der Mieterbewegung eingeladen sowie als einzige Berliner Abgeordnete Katalin Gennburg von den Linken. Entsprechend harsch fiel die Kritik an dem Papier aus, das nach Auffassung aller Diskutanten zu deutlich die Handschrift der SPD trägt. Deutlich wurde zudem, dass nicht nur der Umgang mit dem erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen bei den Initiativen für Missmut sorgt.

„Im Kapitel zum Thema Wohnen ist ganz viel über die Entwicklung Berlins als Zentrum der wachsenden Hauptstadtregion, der Kooperation mit Brandenburg, der Quartiersentwicklung und vor allem dem Thema Neubau zu lesen. Aber das Thema Mieten kommt erst ganz am Ende, und dem Thema mit den Bestandsmietern im sozialen Wohnungsbau ist nur ein kleiner Absatz gewidmet“, sagte Matthias Clausen von der Initiative Kotti & Co.

Fokussierung auf Neubau "hilft uns nicht"

Immerhin ein paar positive Punkte konnte Philipp von Bizim Kiez dann doch benennen: „Die Vereinbarungen zum Zweckentfremdungsverbot finden wir gut“, Airbnb müsse ein Riegel vorgeschoben werden. Ebenfalls erfreulich sei, dass das Projekt Housing First, das Obdachlosen ein Zuhause verschafft, weitergeführt werde und dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen 50 Prozent der Neubauwohnungen mit Sozialbindung vermieten müssten, auch wenn der SPD-Bausenator Geisel im Interview mit der Berliner Morgenpost schon angekündigt habe, dass die Quote in einigen Quartieren zu hoch sei. Eindeutig negativ aber sei aber vor allem die Fokussierung auf Neubau, der nütze den Bestandsmietern nichts: „Neubau hilft uns nicht“.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Kritik äußerte auch die Vertreterin des Mietervereins: „Nach dem Scheitern des Mietendeckels soll es nun eine massive Wohnungsbauoffensive richten, die Mietensituation zu entspannen, das wird aus unserer Sicht nicht klappen“, sagte Reiner Wild. Die Landeseigenen seien nicht dazu in der Lage, entsprechend viele neue Sozialwohnungen zu bauen. Also werde dieses im Wesentlichen den Privaten überlassen. Damit bestehe jedoch wieder das Problem, dass nur Sozialwohnungen auf Zeit entstünden, nämlich für die Dauer der Bindung von 30 Jahren.

„Die SPD will Berlin für den Immobilienfilz aufschließen“

„Die SPD will zurück in die 90er-Jahre und eine massive Aufwertung, will Berlin für Baulobby und Immobilienfilz wieder aufschließen“, machte Linken-Politikerin Katalin Gennburg keinen Hehl daraus, was sie vom Koalitionspartner ihrer Partei hält. Sie verwies darauf, dass sie gegen den Koalitionsvertrag gestimmt habe. Leider habe die Linke das Stadtentwicklungsressort an die SPD verloren. Nun gehe es darum, in der Wohnungsfrage den Druck auf die Koalitionspartner möglichst hoch zu halten.

Schließlich ging es aber doch vor allem um das Thema, das die Diskutanten am meisten erzürnt: wie Rot-Grün-Rot mit dem Enteignungs-Volksentscheid umgeht. Zur Erinnerung: Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und Linke darauf verständigt, in den ersten 100 Tagen – also bis spätestens Ende März – eine Expertenkommission einzusetzen. Diese soll Empfehlungen für eine Senatsentscheidung liefern. Wer genau in dieser Kommission sitzen soll, ist nicht beschlossen, es sollen aber auch externe Experten sein. Die Enteignungsinitiative wird an der Besetzung beteiligt werden, eine Geschäftsstelle die Arbeit unterstützen. „Auf Basis der Empfehlungen der Expertenkommission legen die zuständigen Senatsverwaltungen im Jahr 2023 gegebenenfalls Eckpunkte für ein Vergesellschaftungsgesetz vor“, heißt es wörtlich.

Linken-Politikern nennt Bruch der Koalition als Option

„Wir bestehen auf Transparenz bei der Arbeit dieser Expertenkommission, das darf keine Hinterzimmerrunde sein, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, worüber die von der Politik benannten Experten verhandeln“, forderte Rouzbeh Taheri, Sprecher der Enteignungsinitiative. 59 Prozent der Wähler hätten für eine Vergesellschaftung der Konzerne gestimmt. „Die Frage ist also nicht ob, sondern wie dieses Votum umgesetzt wird.“ Taheri kündigte an, diesen Prozess weiter intensiv zu begleiten. „Eine Vergesellschaftung wird gegen Teile der Regierung durchzusetzen sein, selbst, wenn die Expertenkommission zu einem positiven Ergebnis kommt“, so Taheri weiter.

Katalin Gennburg kündigte an, auch den Druck auf ihre eigene Partei in dieser Frage aufrecht zu erhalten - notfalls bis zum Bruch der Koalition. Die Landesvorsitzende der Linken, Katrin Schubert und Kultursenator Klaus Lederer, hätten auf dem Parteitag zur Abstimmung des Koalitionsvertrags mit Bezug auf den Volksentscheid schließlich zugesagt, es gehe nicht darum, um jeden Preis zu regieren. „Ich nehme sie beim Wort.“