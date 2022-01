Berlin-Konzert: Mathea live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Mathea spielt am 12. September 2022 in Berlin.

Columbia Theater Mathea live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Mathea ist zurück: 2022 geht die österreichische Sängerin auf Tour und kommt am 12. September 2022 für ein Konzert nach Berlin. Im Gepäck hat die ehemalige Teilnehmerin von "The Voice of Germany" Songs aus ihrem Debütalbum "M", das 2020 erschien, sowie Lieder aus ihrer brandaktuellen EP "Tut mir nicht leid" (2021). Neben dem Titelsong mit dem Mathea im Mai 2021 an Stefan Raabs "Free European Song Contest" teilnahm, dürfen sich Fans auf Hits wie "2X", "Chaos" und "Alles Gute" freuen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 12. Mai 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 14. September 2020, 25. April 2021 und 6. Februar 2022 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 12. September 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits im VVK erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit."

Wo wird Mathea in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Columbia Theater Berlin (Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin) statt. Das Columbia Theater ist der kleine Bruder der Columbiahalle im Bezirk Tempelhof und bietet rund 800 Menschen Platz. 2015 wurde der traditionsreiche Bau aufwendig restauriert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Der Club ist komplett barrierefrei. Neben Konzerten im Indie-Bereich finden im Columbia Theater auch Partys und Lesungen statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Mathea im Columbia Theater sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 25,90 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (12. September 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Wie komme ich zum Columbia Theater?

Das Columbia Theater liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof. Autofahrer sollten ihren Wagen ganz klar stehenlassen, es gibt so gut wie keine Parkplätze in unmittelbarer Nähe. Besucher können den kostenpflichtigen Parkplatz gegenüber dem Theater auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof nutzen. Zu erreichen ist das Columbia Theater mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Bus-Linien 119 (Haltestelle Flughafen Tempelhof) und 104 (Haltestelle Friesenstraße) sowie durch die U-Bahnlinie U6 (Haltestelle Platz der Luftbrücke).

Gibt es ein Hygienekonzept in der Columbiahalle?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zur Corona-Prävention in Berlin.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist das Columbia Theater barrierefrei?

Ja, ist es. Der Einlass wird über den Hof oder durch den Garten ermöglicht. Es gibt allerdings kein separates Rollstuhlplateau im Theater, sondern es werden Stellplätze in der Nähe der Bühne ermöglicht. Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Was darf mit in das Columbia Theater?

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist laut Veranstalter nicht gestattet. Nicht erlaubt sind auf dem Konzert außerdem unter anderem: Waffen jeder Art, Glasflaschen und –behälter, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras, GoPro Kameras, Laserpointer, Pyrotechnik, Kinderwagen, Klappstühle, Gegenstände aus zerbrechlichen oder splitternden Materialien, Drogen und sogenannte Lärminstrumente (beispielsweise Megaphone).

Mathea live in Berlin, Montag, 12. September 2022, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr, Columbia Theater Berlin, Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin