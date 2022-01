Berlin-Konzert: Suzanne Vega live 2022 – Was Fans wissen müssen

Die zweifache Grammy-Gewinnerin Suzanne Vega kommt im Rahmen ihrer aktuellen Tour "An Evening of New York Songs and Stories" nach Deutschland und wird am 22. Februar 2022 in Berlin auftreten. Unterstützt wird die Musikerin auf ihrer Tour von dem Gitarristen Gerry Leonhard, der bereits Musikgrößen wie David Bowie und Cyndi Lauper begleitete. Für ihren Berlin-Auftritt hat Vega eine Auswahl der schönsten Songs ihrer jahrzehntelangen Musikkarriere wie "Luka", "Marlene on the Wall" und "Tom’s Diner" im Gepäck.

Suzanne Vega, die weithin als eine der führenden Songwriterinnen ihrer Generation gilt, entwickelte sich seit den frühen 1980er-Jahren zu einer der Protagonistinnen des "Modern Folk". Seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten und von den Kritikern gefeierten Debütalbums von 1985, hat sie zahlreiche Songs geschrieben, die zu modernen Klassikern wurden. Fans dürfen sich auf einen Auftritt der US-amerikanischen Sängerin voller Emotionen und Leidenschaft freuen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 15. Juli 2021 geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 22. Februar 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo wird Suzanne Vega in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Metropol Berlin (Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin) statt. Das Metropol in Berlin-Schöneberg ist Eventlocation und exklusive Adresse im Herzen der Hauptstadt. Die mehr als 110 Jahre alten Mauern des prunkvollen Gebäudes am Nollendorfplatz bieten heute das perfekte Ambiente für die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Suzanne Vega im Metropol sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 49,92 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (22. Februar 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Suzanne Vega (Archivbild)

Foto: picture-alliance / obs / picture-alliance / obs/arte

Welche Songs wird Suzanne Vega in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Metropol davon abweichen, aber diese Songs spielte Suzanne Vega bei ihrem Konzert im November 2021 in New York:

Marlene on the Wall Freeze Tag Caramel Gypsy In Liverpool The Queen and the Soldier Frank & Ava New York Is My Destination New York Is a Woman Left of Center I Never Wear White Some Journey Luka Tom's Diner

Zugabe:

Dreaming Tombstone Carson's Last Supper Rosemary

Gibt es ein Hygienekonzept im Metropol?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen im Metropol sowie allgemeine Informationen zur Corona-Prävention in Berlin.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Metropol Berlin?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Metropol Berlin (Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin) liegt mitten in Schöneberg im Herzen der Hauptstadt und ist mit der U-Bahn (U1, U2, U3, oder U4 bis Nollendorfplatz) gut zu erreichen. Die U-Bahnstation Nollendorfplatz liegt praktisch direkt vor der Tür. Auch mit den Buslinien 106, 187, M19, N26 und N2 (Haltestelle U-Nollendorfplatz) ist das Metropol gut zu erreichen. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Metropol Berlin.

Suzanne Vega live im Metropol Berlin, Dienstag, 22. Februar 2022, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin