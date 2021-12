Kriminalität Videoüberwachung in Berlin: Den Täter live verfolgen

Die Polizei setzt Hoffnungen in die Videoüberwachung kriminalitätsbelasteter Orte.

Mehrere Orte in Berlin bieten sich an, mit Kameras ausgestattet zu werden. In eine Live-Überwachung setzt die Polizei große Hoffnungen.