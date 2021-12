The Weeknd hat sein für September 2022 geplantes Konzert in Berlin abgesagt. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: The Weeknd hat sein für September 2022 geplantes Konzert in Berlin abgesagt.

Mercedes-Benz Arena The Weeknd sagt Konzert 2022 ab – Was Fans wissen müssen

"The Voice": Sarah Connor in Rage – Kandidaten nerven sie

"The Voice": Sarah Connor in Rage – Kandidaten nerven sie

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Abel Makkonen Tesfaye, besser bekannt unter seinem Künstlernamen The Weeknd, hat erklärt, dass seine Welttournee nicht wie geplant stattfinden wird und seine vier geplanten Deutschlandkonzerte in Hamburg, Köln, München und Berlin abgesagt. Stattdessen will der Kanadier ab Sommer 2022 mit einem neuen Konzept auf Tour gehen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 29. Oktober 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 11. November 2021 und dann auf den 24. September 2022 verschoben. Das verschobene Konzert wurde jetzt abgesagt. Auf der Internetseite der Mercedes-Benz Arena gibt es den Hinweis: Das Konzert "von The Weeknd in der Mercedes-Benz Arena Berlin kann leider nicht wie geplant stattfinden und wurde abgesagt."

The Weeknd wendet sich an seine Fans

Auf Facebook erklärte der Rapper, dass die Nachfrage nach Konzerttickets für seine Shows die bisher geplanten Kapazitäten überschreite. Daher wird der Name seiner "After Hours"-Tour auf "After Hours til Dawn" erweitert und sie wird nicht mehr in Arenen, sondern in größeren Stadien stattfinden. Genaue Termine und Veranstaltungsorte für die Stadionkonzerte in Deutschland stehen allerdings noch nicht fest.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was machen Ticketinhaber?

Alle bereits gekauften Tickets für die Hallenkonzerte verlieren ihre Gültigkeit und müssen zurückerstattet werden. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Ticketkäufer werden gebeten sich mit den jeweiligen Vorverkaufsstellen in Verbindung zu setzen."

Wo sollte The Weeknd in Berlin auftreten?

Das abgesagte Konzert von The Weeknd sollte am Sonnabend, den 24. September 2022, in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Lieder über toxische Lieben und giftige Substanzen: R&B-Superstar The Weeknd.

Foto: Chris Carlson / dpa

Welche Songs waren für den Auftritt geplant?

Natürlich hätte die Setlist bei dem abgesagten Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen können, aber diese Songs spielten The Weeknd im Dezember 2018 in Seoul:

Pray for Me Starboy Party Monster Reminder Six Feet Under Low Life Might Not Sidewalks Crew Love House of Balloons / Glass Table Girls Belong to the World / Pretty Secrets / Can't Feel My Face In the Night I Feel It Coming The Morning Wicked Games Earned It Or Nah Often Acquainted Wasted Times Call Out My Name The Hills

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Achtung: Das Konzert von The Weeknd in der Mercedes-Benz Arena (Sonnabend, 24. September 2022, Einlass: 17.30 Uhr, Konzertbeginn: 19.00 Uhr) wurde abgesagt.