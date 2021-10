Razzia bei den Remmos: Polizei sichert Heroin und Messer

Polizeieinsatz in der Dudenstraße in Kreuzberg nach einer Messerstecherei

Berlin. Erneuter Einsatz gegen die Clan-Kriminalität in Neukölln: Die Polizei hat mit Vertretern des Ordnungsamtes, des Zolls und des Finanzamtes bei Kontrollen mehrerer Gaststätten am Sonnabend illegale Drogen und Waffen beschlagnahmt, sowie unversteuerten Tabak sichergestellt und nicht genehmigte Spielautomaten versiegelt. Unter den kontrollieren Lokalitäten sollen Gaststätten gewesen sein, die der Großfamilie Remmo zuzurechnen seien. Kriminelle Mitglieder des Clans fallen immer wieder durch Straftaten auf.

Laut Polizei starteten die Kontrollen ab 20.30 Uhr in zwei Lokalitäten in der Donaustraße. Dort fanden Beamte bei einer Person Heroin und bei einer weiteren Person ein illegales Messer. In der Harzer Straße wurde eine Lokalität versiegelt, weil kein Verantwortlicher ermittelt werden konnte. Die Beamten fanden zudem einen umgebauten Elektroschocker. Diverse Verstöße wurden auch in Gaststätten in der Schierker und der Wildenbruchstraße registriert. Der Einsatz endete gegen 2.15 Uhr.

Linke-Stadträtin will Clan-Razzien beenden

Die Polizei führt in Neukölln im Rahmen des Kampfs gegen Clan-Strukturen mit anderen Behörden immer wieder Kontrolleinsätze durch. Die designierte Stadträtin Sarah Nagel (Linke), die nach der Wahl am kommenden Donnerstag für das Ordnungsamt verantwortlich sein soll, kündigte an, die Razzien in der derzeitigen Form beenden zu wollen. Nagel hatte damit scharfen Protest hervorgerufen. Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) sicherte zu, die Einsätze würden fortgeführt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor einer Shisha-Bar in Kreuzberg eskalierte am Sonnabendabend ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 27-Jähriger soll in der Dudenstraße mit einem Messer auf einen 31-Jährigen losgegangen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 31-Jährige erlitt eine Stichverletzung am Rücken und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr soll den Angaben zufolge nicht bestehen. Ein gleichaltriger Begleiter des 31-Jährigen wurde von dem Messer leicht an der Hand verletzt. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete und wurde vor seiner Wohnung festgenommen. Er und der 31-Jährige sollen sich gekannt haben. Ihr Streit soll schon vor dem Abend entstanden sein.