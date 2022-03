Ferien Berlin 2022 – Sommer-, Winter-, Osterferien und Feiertage im großen Überblick

Berlin. Ferien in Berlin 2022 - Die Urlaubszeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Damit Sie Ihren Urlaub rechtzeitig planen können, haben wir für Sie alle Termine der Schulferien in Berlin 2022 aufgelistet, inklusive Sommer-, Winter- und Osterferien. Außerdem finden Sie hier eine Übersicht der unterrichtsfreien Tage, der gesetzlichen Feiertage und der unterrichtsfreien Tage für Schüler christlichen, muslimischen und jüdischen Glaubens.

Ferien Berlin 2022: Wann sind Schulferien?

Osterferien: 11. April bis 23. April 2022

Himmelfahrt: 26. Mai 2022

Pfingstferien: 7. Juni 2022

Sommerferien: 7. Juli bis 19. August 2022

Herbstferien: 24. Oktober bis 5. November 2022

Weihnachtsferien: 22. Dezember 2022 bis 2. Januar 2023

Wann gibt es in Berlin 2022 unterrichtsfreie Tage?

Dienstag, 8. März 2022: Internationaler Frauentag

Freitag, 27. Mai 2022: Brückentag nach Christi Himmelfahrt

In Berlin gibt es im Jahr 2022 insgesamt 64 Ferientage.

Welche gesetzlichen Feiertage gibt es in Berlin 2022?

1. Januar 2022: Neujahr

8. März 2022: Internationaler Frauentag

15. April 2022: Karfreitag

18. April 2022: Ostermontag

1. Mai 2022: Tag der Arbeit

26. Mai 2022: Christi Himmelfahrt

6. Juni 2022 Pfingstmontag

3. Oktober 2022: Tag der Deutschen Einheit

25. Dezember 2022: 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember 2022: 2. Weihnachtsfeiertag

In Berlin gibt es im Jahr 2022 insgesamt zehn gesetzliche Feiertage.

Die Ferienordnungen für die John-F.-Kennedy-Schule, die Staatliche Ballettschule Berlin, das Französische Gymnasium sowie die Staatliche Technikerschule Berlin können von der allgemeinen Ferienordnung abweichen. Eine Übersicht der Ferienzeiten an diesen Schulen finden Sie hier.

Unterrichtsfreie Feiertage für Schüler christlichen Glaubens

6. Januar 2022: Fest der Erscheinung des Herrn: Unterrichtsfreier Tag für katholische Schüler, Teilnahme am Gottesdienst (bis zu 2 Stunden) für evangelische Schüler

2. März 2022: Aschermittwoch: Teilnahme am Gottesdienst (bis zu 2 Stunden) für katholische Schüler

16. Juni 2022: Fronleichnam: Unterrichtsfreier Tag für katholische Schüler

29. Juni 2022: Fest der Apostel Peter und Paul, Teilnahme am Gottesdienst (bis zu 2 Stunden) für katholische Schüler

31. Oktober 2022: Reformationstag: Unterrichtsfreier Tag für evangelische Schüler

1. November 2022: Allerheiligen: Unterrichtsfreier Tag für katholische Schüler

2. November 2022: Allerseelen: Teilnahme am Gottesdienst (bis zu 2 Stunden) für katholische Schüler

16. November 2022: Buß- und Bettag: Unterrichtsfreier Tag für evangelische Schüler

8. Dezember 2022: Hochfest der Gottesmutter, Teilnahme am Gottesdienst (bis zu 2 Stunden) für katholische Schüler

Unterrichtsfreie Feiertage für Schüler jüdischen Glaubens

16., 17., 22., 23. April 2022: Pessach (Fest des ungesäuerten Brotes)

5. und 6. Juni 2022: Schawuot (Wochenfest)

26. und 27. September 2022: Rosch Haschana (Neujahrsfest)

5. Oktober 2022: Jom Kippur (Versöhnungsfest)

10. und 11. Oktober 2022: Sukkot (Laubhüttenfest)

17. Oktober 2022: Schemini Azeret (Schlussfest)

18. Oktober 2022: Simchat Thora (Gesetzesfreude)

Unterrichtsfreie Feiertage für Schüler islamischen Glaubens

2. Mai 2022: Ramadan (Fastenbrechenfest): Wer dieses Fest einen Tag später begehen will, muss die Beurlaubung schriftlich bei der Schulleitung beantragen. In diesem Fall ist dann an den hier genannten Tagen Unterricht.

9. Juli 2022: Opferfest

Wie lange dauern die Sommerferien?

Die Mindestdauer der Sommerferien beträgt sechs Wochen. Dies erleichtert einerseits Vertretungsregelungen für Erziehungsberechtigte in den Betrieben und Behörden. Andererseits werden allzu starke Verkehrsbelastungen vermieden. In Berlin gibt es in diesem Jahr noch zwei Tage mehr Ferien, so dass sich eine Feriendauer von 6,4 Wochen ergibt.

Warum haben die Länder unterschiedliche Ferienregelungen?

Die Sommerferien der Länder werden in einem mehrjährigen Rhythmus von einer Länderarbeitsgruppe abgestimmt und von der Kultusministerkonferenz beschlossen. Die übrigen Ferientermine werden von den Ländern bestimmt (z. B. Osterferien, Herbstferien, Weihnachtsferien). Die Länder übermitteln ihre Ferientermine dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz, das sie als Übersicht veröffentlicht.

Hier finden Sie die Ferienordnung für das Land Berlin (pdf).