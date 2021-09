S-Bahn Berlin erneut vom Streik der GDL betroffen

Die GDL ruft ab Donnerstagmorgen im Personenverkehr zum nächsten Streik auf. In Berlin entfällt erneut die Ringbahn komplett.

Der neue Bahn-Streik der GDL trifft erneut auch Fahrgäste und Pendler in Berlin.

Der Streik dauert von Donnerstagmorgen, 2 Uhr, bis Dienstagmorgen, 2 Uhr.

Zu Zugausfällen kommt es vor allem bei der Berliner S-Bahn. Es wurde ein Ersatzfahrplan veröffentlicht.

Die Ringbahn (S41/S42) entfällt komplett.

Nicht betroffen vom Streik sind die Verkehrsmittel der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG): U-Bahnen, Trams und Busse fahren regulär, dürften aber wegen des Streiks wesentlich voller werden.

Berlin. Bahnreisende müssen sich ab dem frühen Donnerstagmorgen erneut auf starke Einschränkungen im Verkehr der Deutschen Bahn einstellen. Die nächste Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) beginnt im Personenverkehr am 2. September um 2 Uhr morgens und soll bis zum 7. September, ebenfalls um 2 Uhr, andauern.

In Berlin ist neben dem Regional- und Fernverkehr erneut auch die S-Bahn betroffen, wie der Vorsitzende des GDL-Bezirksverbands Nord-Ost, Volker Krombholz, der Berliner Morgenpost bestätigte.

Am Dienstagnachmittag veröffentlichte die Berliner S-Bahn den Ersatzfahrplan, der während der Streiktage gelten soll.

S-Bahn Berlin: Der Ersatzfahrplan für die Werktage (2.9., 3.9., 6.9.) - Linien, Verlauf und Taktung

S1 Potsdam Hauptbahnhof <> Wannsee <> Oranienburg: 20 min

S2 Blankenfelde <> Lichtenrade: 20 min / in SVZ* 40 min

S2 Lichtenrade <> Bernau: 20 min / in SVZ* 40 min

S25 Teltow Stadt <> Hennigsdorf :20 min / in SVZ* 40 min

S3 Erkner <> Ostbahnhof: 20 min / in SVZ* 40 min

S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg: 20 min

S5 Strausberg Nord <> Charlottenburg: 20 min

S7 Ahrensfelde <> Friedrichstraße: 20 min

S8 Schönhauser Allee <> Birkenwerder: 40 min

S9 Pankow <> Schöneweide <> Flughafen BER T1-2: 20 min

*SVZ: Schwachverkehrszeit ab ca. 21 Uhr/Stand: 31.08.2021

S-Bahn Berlin: Der Ersatzfahrplan für das Wochenende (4. und 5.9.)

S1 Potsdam Hbf <> Wannsee <> Blankenburg <> Oranienburg: 20 min / nachts* 30 min

S1 Birkenwerder <> Waidmannslust: 20 min / nachts* 30 min

S2 Blankenfelde <> Lichtenrade: 20 min / nachts* 40 min

S2 Lichtenrade <> Bernau 20: min / nachts* 40 min

S25 Teltow Stadt <> Gesundbrunnen: 20 min / nachts* 30 min

S3 Erkner <> Ostbahnhof: 20 min / nachts* 40 min

S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg: 20 min / nachts* 40 min

S5 Strausberg Nord <> Mahlsdorf <> Wuhletal: 20 min / nachts* 30 min

S5 Ostkreuz <> Westkreuz: 20 min / nachts* 30 min

S7 Ahrensfelde <> Springpfuhl: 20 min / nachts* 30 min

S7 Lichtenberg <> Friedrichstraße: 20 min / nachts* 30 min

S9 Pankow <> Schöneweide <> Flughafen BER T1-2: 20 min / nachts* 40 min

Hinweise zum Abend- und Nachtverkehr:

S2, S3 ab ca. 21 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt

ab ca. 21 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt S1, S25, S5, S7 ab ca. 01:30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 30-Minuten-Takt

ab ca. 01:30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 30-Minuten-Takt S46, S9 ab ca. 01:30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt

Bahn-Streik: Große Zustimmung unter den Mitgliedern

Die Zustimmung zum Streik sei unter den Mitgliedern weiterhin groß, sagte Krombholz. Die Tendenz derer, die sich am Arbeitskampf beteiligen, werde jetzt weiter steigend sein. Grund dafür ist auch, dass der Streik deutlich länger sein wird als bei den vorangegangenen beiden Malen. Statt 48 Stunden sollen es nun fünf Tage sein. Beim Güterverkehr dauert der Streik sogar noch länger, in dem Unternehmensbereich beginnt der Ausstand bereits am Mittwoch um 17 Uhr.

Streik Berlin: Diese Rechte haben Fahrgäste, wenn die Bahn streikt

GDL-Streik: Osten Deutschlands war zuletzt ein Schwerpunkt

Wie bekannt ist der Grund für den nunmehr dritten Streik seit Mitte August der aktuelle Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent in zwei Stufen sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn bietet zwar 3,2 Prozent mehr Lohn, will die Stufen aber später umsetzen und fordert eine längere Laufzeit des Tarifvertrages. Kurz vor Beginn des vergangenen Streiks hatte die Deutsche Bahn auch Verhandlungen über eine Corona-Prämie angeboten, jedoch keine Summe genannt. Die GDL hatte deshalb am Ausstand festgehalten.

Bei den vorherigen Arbeitsniederlegungen hatte sich bereits gezeigt, dass der Osten und die Hauptstadtregion ein Streik-Schwerpunkt sind. Für die S-Bahn sowie den Regionalverkehr gab es Ersatzfahrpläne, diverse Linien sind aber auch komplett ausgefallen. Bei der S-Bahn betraf das etwa die Ringbahn und im Regionalverkehr unter anderem die wichtigen Pendler-Linien RB10 und RB14 sowie den Flughafen-Express FEX zum BER. Die Deutsche Bahn hatte den Streik der GDL schon zuletzt als „völlig überflüssige Belastung der Fahrgäste und Güterverkehrs-Kunden“ kritisiert.

