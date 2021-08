Corona Demo Berlin heute: Polizei stoppt Demonstranten auf der Lessingbrücke

Berlin.

Demo Berlin heute: Die Polizei ist bei zahlreichen Demonstrationen gegen die Corona-Politik mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Im Internet und in Messengerkanälen wie Telegram wird trotz Verbote weiter zum Demonstrieren und Protestieren an diesem Wochenende aufgerufen.

Insgesamt sollen am Sonnabend und am Sonntag mehr als 4200 Polizisten im Einsatz sein. Unter anderem wird das Reichstagsgebäude besonders geschützt.

Berlin. Die Berliner Polizei bereitet sich trotz des Verbots zahlreicher Demonstrationen gegen die Corona-Politik auf einen großen Einsatz an diesem Wochenende vor. Die Berliner Morgenpost berichtet im Newsblog über die Demos in Berlin.

Bilanz: Mehr als 100 Festnahmen, ein verletzter Polizist

Das erwartete Katz-und-Maus-Spiel zwischen Demonstranten und Polizei, wie bei den Corona-Protesten Anfang August, blieb aus. Die Einsatzkräfte waren von Anfang an Herr der Situation, die von der Polizei geschätzten 4000 Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker wirkten plan- und ziellos in der Millionenstadt. Bei den nicht genehmigten Protesten wurden bis zum Abend mehr als 100 Personen festgenommen und zahlreiche Platzverweise erteilt.

Die Polizei begleitete die verschiedenen Demonstrationszüge durch Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Mitte und ließ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ohne Atemschutzmasken laufen. Ziel sei es gewesen, die Demonstranten mit Abstand laufen zu lassen, anstatt sie anzuhalten. So sollte verhindert werden, dass der Abstand zu gering wird. Eine Polizeisprecherin sagte, dass die Polizei während der Begleitung so genannte Rädelsführer und einige andere auffällig gewordene Personen festnahm. Das führt auch zu einer gewissen Ziel- und Planlosigkeit bei den anderen Demonstranten, wie Augenzeugen berichten. Die Festnahmen der Rädelsführer sollten auch weitere Eskalationen verhindern. Bei den Festnahmen gab es Angriffe auf die Einsatzkräfte.

Mit dieser Bilanz beenden damit unsere Newsblog-Berichterstattung für heute.

Demonstranten verlassen den Platz über die Leipziger Straße

Nach mehrmaligen Durchsagen der Polizei verlässt der Großteil der Demonstranten nun den Leipziger Platz in Richtung Friedrichstraße, geht diese in Richtung Hallesches Tor ab, bevor die Gruppe eine Art Kehre läuft und sich nun wieder auf der Leipziger Straße Richtung Alexanderplatz befindet.







Stimmung am Leipziger Platz ist gereizt

Die Stimmung am Leipziger Platz ist gereizt.

Foto: Dennis Meischen

Am Leipziger Platz hat die Querdenker-Partei "Die Basis" ihre Kundgebung beendet. Die Polizei fordert die Teilnehmer auf, den Platz zu räumen. Ein großer Teil der Demonstranten verweigert sich. Eine Gruppe von Polizisten wird von Demonstranten kurzzeitig eingekesselt. Die Stimmung ist gereizt.



Polizei stoppt Demonstranten auf der Lessingbrücke

Die Polizei lässt die Demonstranten nicht nach Bellevue und ins Hansaviertel. Auf der Lessingbrücke stoppte sie den Zug. Rund drei Dutzend Querdenker blieben provozierend vor der Polizei stehen, der Rest drehte ab.

Auf der Lessingbrücke ist Schluss für die Demonstranten

Foto: Dennis Meischen

Die Polizei räumte die Brücke. Der Verkehr fließt dort wieder.

offizielle hieß es, hätten die Querdenker versucht, über die Lessingbrücke und die Moabiterbrücke Richtung Regierungsviertel zu gelangen. Eine Polizeisprecherin sagte, die Demonstranten hätten versucht, polizeiliche Absperrungen zu überwinden. Die Einsatzkräfte antworteten mit körperlichem Einsatz und setzte Pfefferspray ein. Die Polizei spricht von etwa 4000 Teilnehmern und mehr als 50 Festnahmen.

Erste Provokationen gegen die Polizei

14.57 Uhr: In Alt Moabit wird teilweise versucht die Polizei zu provozieren.

Foto: Dennis Meischen

Zug der Liebe feiert Start am Mauerpark

Foto: Charlotte Bauer

14.55 Uhr: Mit lautem, dröhnenden Bass zieht der „Zug der Liebe“ durch die Straßen Berlins. Tausende Menschen sind zum Start am Mauerpark gekommen und feiern ausgelassen. Die Maskenpflicht wird nach Polizeiangaben größtenteils eingehalten. 10.000 Teilnehmer waren vom Veranstalter angemeldet. Dicht an dicht folgen sie den Wagen in Richtung Karl-Marx-Allee.

Nach Schätzungen der Polizei haben sich etwa 4000 Personen dem Zug der Liebe angeschlossen. Die Spitze des Aufzuges befindet sich aktuell an der Hagenauer Straße. Nach Erkenntnissen der Polizei gab es bislang keine Versuche von Querdenkern und Coronaleugnern, den Zug der Liebe zu "kapern" und dort mit zulaufen. Der größte Teil der Querdenker befindet sich zu dieser Stunde am Nachmittag auf der Straße Alt-Moabit in Richtung Stromstraße.

Bisher ein verletzter Polizist und 36 Festnahmen

Nach Schätzungen der Berliner Polizei sind mehrere tausend Demonstranten bei verschiedenen Aufzügen und auf verschiedenen Wegen unterwegs. Das geschieht aktuell überwiegend auf den Straßen in Mitte. Vorher waren die Querdenker und Coronaleugner in Friedrichshain und Prenzlauer Berg unterwegs.

Die Demonstrationen legten zum Teil den Verkehr lahm.

Foto: Dennis Meischen

Die Polizei begleitet die verschiedenen Demonstrationszüge, lässt sie aber laufen. Ziel sei es, die Demonstranten mit Abstand laufen zu lassen, anstatt sie anzuhalten. Eine Polizeisprecherin sagte, dass die Polizei während der Begleitung so genannte Rädelsführer und einige andere Personen festgenommen hat. Damit wurde auch eine gewisse ziel- und planlosigkeit bei den anderen Demonstranten hergestellt, wie Augenzeugen berichten. Insgesamt wurden bislang 36 Personen von der Polizei vorübergehend festgesetzt. Eine Einsatzkraft wurde leicht verletzt.

Demo-Zug passiert den Hauptbahnhof

14.12 Uhr: Der Zug ist am Hauptbahnhof vorbeigezogen und marschiert Richtung Moabit. Der Verkehr wurde zum Teil lahmgelegt.

Der Zug erreicht den Hauptbahnhof.

Foto: Dennis Meischen

Auch der Tram-Verkehr wurde lahmgelegt

Foto: Dennis Meischen

Zug zieht zum Hackeschen Markt

13.21 Uhr: Die Querdenker ziehen weiter Richtung Hackescher Markt und blockieren dabei teilweise den Verkehr.

Foto: Dennis Meischen

Die Demonstranten passieren den Hackeschen Markt.

Foto: Dennis Meischen

Demonstranten erreichen Alexanderplatz

13.01 Uhr: Viele Demonstranten haben sich dem Zug auf den Alexanderplatz angeschlossen.

Verharren wir der Zug dort jedoch offenbar nicht. Die ziellose Wanderung geht weiter. Der einzige Plan, den es offenbar gibt scheint zu lauten, immer in Bewegung zu bleiben und sich nicht von der Polizei einkesseln zu lassen.

Überwachung aus der Luft und Verwirrung bei den Querdenkern

12.37 Uhr: Der Zug der Querdenker wird von Hubschraubern aus der Luft begleitet.

Es herrscht Verwirrung unter den Querdenkern: Ein Teil des Zuges zieht auf die Torstraße, andere Gruppen laufen in Richtung Alexanderplatz.

Demo-Züge starten in Friedrichshain

12.20 Uhr: Ein erster kleinerer Demonstrationszug ist auf der Friedensstraße in Richtung Volkspark Friedrichshain los gezogen. Dort verharrten die Demonstranten kurz, bevor der Zug weiter Richtung Prenzlauer Allee ging.

Der Zug blockiert die Friedensstraße in Richtung Volkspark Friedrichshain

Foto: Dennis Meischen

Autos werden ausgebremst.

Foto: Dennis Meischen

Nach mehreren Verboten für einzelne Versammlungen lief ein großer Teil nach Beobachtung von Reportern der Deutschen Presse-Agentur zunächst eher ziellos durch die Straßen. Einzelne Gruppen zogen begleitet von der Polizei durch den Stadtteil Friedrichshain.

Querdenker ziehen von der Weberwiese nach Friedrichshain. pic.twitter.com/ZNrUdF5JD7 — Dennis Meischen (@DennisMeischen) August 28, 2021

Der Zu sammelte sich am Volkspark Friedrichshain.

Foto: Dennis Meischen

Laut Morgenpost-Informationen bewegt sich außerdem eine größere Gruppe Querdenker von der Danziger Straße Richtung Zug der Liebe. Es wird befürchtet, dass sich die Coronaleugner unter die Demonstranten des Zugs der Liebe mischen.

Sperrungen überraschen Berlin-Besucher

Polizisten haben sehr viel damit zu tun, zu erklären, warum das Tor gesperrt ist.

Foto: Dennis Meischen

11.18 Uhr: Touristen, Jogger und Fahrradfahrer sind traurig und überrascht. Polizisten haben sehr viel damit zu tun, zu erklären, warum das Tor gesperrt ist. Es wird ein langer Tag werden.

Auch der Tiergarten ist abgesperrt

Foto: Dennis Meischen

Die Parks sind abgesperrt, die Straßen um den großen Stern liegen wie ausgestorben da

Foto: Jil Dreimann

Ruhige Lage vor Demo-Tag in Berlin

11.09 Uhr: Die Polizei hat sich in Berlin trotz zahlreicher Demonstrationsverbote an diesem Wochenende auf Einsätze mit Gegnern der Corona-Politik eingestellt. Rund 2000 Kräfte stehen nach Polizeiangaben am Samstag bereit, darunter ist auch Unterstützung aus Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayern und Sachsen.

Am Morgen war die Lage noch ruhig. Am Ku'damm versammelte sich eine Gruppe von 20 bis 30 Menschen, die von der Polizei überprüft wurde. Weite Teile des Regierungsviertels waren abgesperrt. Die Polizei hatte neun Demonstrationen verboten, darunter Kundgebungen der „Initiative Querdenken“ auf der Straße des 17. Juni. Drei Eilanträge gegen die Verbote wies das Verwaltungsgericht zurück, einem gaben sie statt: Eine für Samstag und Sonntag angemeldete Versammlung mit je 500 erwarteten Teilnehmern darf stattfinden. Auf diese Veranstaltung wurde über Telegram hingewiesen.

Auch der Reichstag ist mit Gittern eingezäunt.

Foto: Dennis Meischen

Zudem zieht am Samstagnachmittag der „Zug der Liebe“ durch Berlin. Der Veranstalter erwartet zu der Demo mit House- und Technomusik um die 10 000 Menschen. Die Polizei geht davon aus, dass eine Vielzahl von Menschen den Demonstrationsverboten nicht folgen wird. Deshalb werde man „die Versammlungsverbote durchsetzen, entsprechend präsent sein und insbesondere das Regierungsviertel schützen“, hieß es vor den Demos.

Regierungsviertel weiträumig abgesperrt

Die Spree-Brücken ins Regierungsviertel sind gesperrt

Foto: Dennis Meischen

10.13 Uhr: Das Gelände rund um den Reichstag ist weitläufig von der Polizei abgesperrt, um den Querdenkern keine Bühne zu bieten. Über die Brücken aus Richtung Hauptbahnhof kommt niemand zum Kanzleramt und dem Reichstagsgebäude dahinter. Die U5 hält nicht am Bahnhof Bundestag, Züge fahren zum Hauptbahnhof und in Richtung Hönow durch.

Sperrungen auch am Pariser Platz

10.44 Uhr: Auch der Durchgang durch das Brandenburger Tor ist nicht gestattet.

Foto: Dennis Meischen

Zuletzt hatten Querdenker am 1. August 2021 in Berlin gegen die Corona-Politik demonstriert. Dabei kam es zu Rangeleien mit Einsatzkräften und Festnahmen. Etwas mehr als 500 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei ist auch deshalb besonders aufmerksam, weil vor einem Jahr, am 29. August 2020, Zehntausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Einschränkungen protestiert hatten. Am Abend hatten Demonstranten am Reichstagsgebäude eine Absperrung durchbrochen und kurz eine Treppe vor einem Eingang besetzt.