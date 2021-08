Halbmarathon Berlin 2021: Strecke, Sperrungen, Corona-Regeln - alle Infos

Am 22. August 2021 laufen sie wieder: Mehr als 20.000 Teilnehmer werden zum Berliner Halbmarathon erwartet. Alle Infos zum Lauf.

Tausende Läuferinnen und Läufer nehmen am 39. Berliner Halbmarathon im April 2019 teil. Foto:

Wann startet der Berliner Halbmarathon?

Wie verläuft die Strecke des Halbmarathons?

Welche Straßen sind ab wann gesperrt?

Welche Corona-Regeln gelten?

Alls Infos zum Berliner Halbmarathon in der großen Übersicht.

Berlin. Knapp zweieinhalb Jahre nach dem letzten Berliner Halbmarathon findet am Sonntag der 40. Berliner Halbmarathon statt. Im Frühjahr 2020 wurde der Lauf erstmals wegen Corona aus dem Laufkalender gestrichen. In diesem Jahr gab es anfangs noch die Hoffnung, den Halbmarathon im April stattfinden lassen zu können. Dann haben sich die Organisatoren entschieden, den Jubiläumslauf auf den 22. August zu verschieben.

Für die Jubiläumsveranstaltung zum 40-jährigen Bestehen sind etwa 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeldet. Der Lauf über 21,095 Kilometer gehört zu den größten Halbmarathons der Welt und war 2020 genau wie bereits in den Vorjahren ausgebucht. Jürgen Lock, Geschäftsführer des SCC Events, sprach am Freitag bei der Präsentation von der „größten Laufveranstaltung Europas seit der Pandemie“ und einem „Restart der Laufveranstaltungen.“

Mit dem Halbmarathon verbunden sind wie in all den Jahren zuvor auch wieder zahlreiche Straßensperrungen und Halteverbote. Es wird in der gesamten Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Bereits ab Freitag werden zahlreiche Straßen gesperrt. Hier ein Überblick:

Halbmarathon Berlin 2021: Sperrungen ab Freitag

Ab Freitag, 20. August 2021, 12 Uhr, bis Montag, 23. August 2021, 6 Uhr, wird die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Platz des 18. März (jeweils exklusive) gesperrt.

Von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, wird die Straße des 17. Juni beidseitig zwischen Großer Stern (ausschließlich) und Platz des 18. März gesperrt.

In diesem Zeitraum werden auch der Platz des 18. März und die Ebertstraße zwischen Behrenstraße (ausschließlich) und Scheidemannstraße (einschließlich) sowie die Yitzhak-Rabin-Straße ab Straße des 17. Juni (einschließlich), die Heinrich-von-Gagern-Straße, die Paul-Löbe-Allee und die Scheidemannstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Berliner Halbmarathon: Sperrung der Laufstrecke ab Sonntag, 8 Uhr

Am Sonntag wird die Straße Unter den Linden zwischen dem Brandenburger Tor und der Friedrichstraße von 6.30 Uhr bis ungefähr 15.30 Uhr gesperrt.

Die Sperrung der Laufstrecke beginnt am Sonntag ungefähr ab 8 Uhr. Diese Sperrung wird nach dem letzten Teilnehmenden nachfolgend und situationsgerecht aufgehoben werden.

Strecke: Diese Route wird beim Halbmarathon in Berlin gelaufen

Straße des 17. Juni – Ernst-Reuter-Platz – Otto-Suhr-Allee – Spandauer Damm (Gegenfahrbahn) – Schloßstraße – Kaiserdamm (Gegenfahrbahn) – Sophie-Charlotten-Straße – Wundtstraße – Neue Kantstraße – Kantstraße – Windscheidstraße – Droysenstraße – Nestorstraße – Kurfürstendamm (in Richtung Joachim-Friedrich-Straße) – WENDE (Kurfürstendamm/Johann-Sigismund-Straße) Kurfürstendamm – ab Nestorstraße (Gegenfahrbahn - nördliche Fahrbahn) – Tauentzienstraße (Gegenfahrbahn) – Wittenbergplatz (Gegenfahrbahn) - Kleiststraße (Gegenfahrbahn) – Nollendorfplatz (Gegenfahrbahn) – Bülowstraße (Gegenfahrbahn) - Potsdamer Straße – Potsdamer Platz – Leipziger Straße – Wilhelmstraße – Kochstraße – Friedrichstraße – Leipziger Straße (erst Gegenfahrbahn, ab Axel-Springer-Straße beidseitig) – Breite Straße (Gegenfahrbahn) – Schloßplatz – Werderscher Markt – Französische Straße– Markgrafenstraße – Mohrenstraße – Charlottenstraße – Französische Straße – Glinkastraße – Unter den Linden (Gegenfahrbahn) – Pariser Platz (Gegenfahrbahn) – Brandenburger Tor – Platz des 18. März – Straße des 17. Juni

Eine interaktive Karte gibt es auf der offiziellen Seite des Berliner Halbmarathons.

Berliner und Touristen sollen U- und S-Bahn nutzen

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin weist darauf hin, dass während der Sperrungen der Laufstrecke diese nicht mit Fahrzeugen überquert werden kann. Fahrer haben daher kaum beziehungsweise nur sehr eingeschränkt Möglichkeiten, den inneren Veranstaltungsraum („City Ost und West“) ohne nennenswerte Umwege zu verlassen beziehungsweise in diesen einzufahren.

Die Verkehrsinformationszentrale empfiehlt daher grundsätzlich das Nutzen von U- und S-Bahn. Berliner und Berlinbesucher werden gebeten, weitgehend auf das Benutzen ihrer Kraftfahrzeuge zu verzichten.

Damit alle pünktlich zum Start kommen, verstärkt die BVG das Angebot. Auf der Linie U2 ist von 8 Uhr bis zum Beginn des regulären 5-Minuten-Taktes um ungefähr 12.30 Uhr ein zusätzlicher Zug zwischen Zoologischer Garten und Alexanderplatz im Einsatz. Auf den Linien U2, U5 und U6 sollen je nach Bedarf und Verfügbarkeit – oder „operativ“, wie es bei den Fachleuten heißt – Züge mit der größtmöglichen Länge fahren.

Halbmarathon in Berlin: Diese Corona-Regeln gelten

Das Rennen findet unter strikten Hygienemaßnahmen statt. An dem Konzept hat der SCC Events monatelang getüftelt und auch Experten zurate gezogen. „Der 40. Generali Berliner Halbmarathon ist ein Pilotprojekt für weitere große Events in Berlin und darüber hinaus“, ist sich Geschäftsführer Lock sicher.

Hauptsächlich sollen die drei Gs - geimpft, genesen, getestet - die Gesundheit aller Sportler und der Mitarbeiter garantieren. Als wichtigen Baustein des Gesamtkonzeptes nannte Lock die Kommunikation mit den angemeldeten Sportlerinnen und Sportlern. Jedem Teilnehmer wurden zwei Videoclips per Email zugesandt, in dem alle Hygienemaßnahmen erklärt werden. Die Zeichentrickclips wurden in deutscher und englischer Sprache produziert.

Erfüllt ein Teilnehmer eins der drei Gs, ist er startberechtigt. Alle Teilnehmer müssen ihre Startunterlagen auf der seit Freitag geöffneten Messe Halbmarathon Expo abholen. Um auf die Messe auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof zu kommen, muss der Nachweis über eine Genesung oder die Impfung erbracht werden. Dann erhält der Teilnehmer ein Armband, dass er bis nach dem Rennen am Sonntag nicht mehr abnehmen darf. Auf der Messe selber gelten die üblichen Hygieneregeln.

Sportler müssen vor dem Start Mund-Nasen-Schutz tragen

Auf der Expo gibt es dann ein zweites Teilnehmerarmband aus Stoff. Auch dieses Armband muss bis nach dem Rennen getragen werden. Ohne die beiden Armbänder gibt es keinen Zutritt zum Startbereich am Sonntag. Neben der Startnummer müssen alle Sportler auch einen Mund-Nasenschutz vor dem Start tragen. Erst wenn der Lauf beginnt, dürfen die Masken abgenommen werden. Man werde darauf hinweisen, die Masken dann am Arm zu tragen und nicht auf die Straße zu werfen.

Die Sportler, die weder geimpft noch genesen sind, müssen für den Zutritt auf die Messe einen PCR-Test oder einen Schnelltest vorlegen. Für das Rennen selber muss auf der Messe ein PCR-Test gemacht werden. Im Anschluss daran erhält der Teilnehmer ein Armband mit einem QR-Code auf dem das Testergebnis später hinterlegt ist. Das Ergebnis liegt nach spätestens acht Stunden vor und ist 48 Stunden gültig. Im Anschluss daran gibt es das zweite Teilnehmerarmband aus Stoff mit der Startnummer.

Auch die Zuschauer sollen Maske tragen und Abstand halten

Auch die Helfer müssen eines der drei G’s nachweisen oder einen PCR-Test machen. Zudem sollen sie alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand untereinander halten. „Zuschauer an der Strecke sind aufgefordert, Abstände einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das hat vor Kurzem bei der adidas Runners City Night sehr gut funktioniert“, sagte Lock.

„Der Halbmarathon steht und fällt mit der Akzeptanz des Hygienekonzeptes und das ist nicht verhandelbar“, sagte Lock. „Das müssen wir bestmöglich umsetzen.“ Als Generalprobe für den Marathon am letzten Septemberwochenende möchte der Geschäftsführer den Halbmarathon nicht sehen, eher als einen weiteren Schritt. „Der erste Schritt war die Runners City Night und der Halbmarathon am Sonntag ist der zweite Schritt“, sagte Lock. Dann würde eine eingehende Daten- und Fehleranalyse der Veranstaltung folgen. „Der dritte Schritt wird dann der Marathon am 26. September sein.“

Auch andere deutsche, europäische und weltweite Laufveranstalter werden die Pilotveranstaltung am Sonntag verfolgen. Es herrsche ein reger Austausch von Erfahrungen und Informationen untereinander, so Lock. Er selber habe in den vergangenen Monaten mehrere Vorträge zum Berliner Hygienekonzept bei anderen Lauforganisationen gehalten.

Lob und Dank von Sportsenator Andreas Geisel

Lob und Dank kam bereits von Sportsenator Andreas Geisel (SPD). „Ohne die akribische Vorbereitung und das gute Hygienekonzept des Veranstalters SCC Events wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich“, teilte Geisel mit. „Dafür danke ich SCC Events ausdrücklich.“

Geisel wird am Sonntag auch den Startschuss zum Halbmarathon geben. Um 8.25 Uhr beginnt das Inlineskating, um 8.50 Uhr rollen die Rollstuhlfahrer und Handbiker über die Startlinie. Ab 9 Uhr werden die Läuferinnen und Läufer in vier Startwellen auf die 21,0975 Kilometer lange Strecke geschickt. Start und Ziel sind auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule.