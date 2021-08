S-Bahn Berlin: So läuft der GDL-Streik

Die S-Bahn in Berlin fährt eingeschränkt, die Ringbahn ist eingestellt. Alle News zum Streik der GDL in Berlin im Blog.

Der Streik der GDL führt zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen in Berlin.

Betroffen ist S-Bahn in Berlin ebenso wie die Regionalzüge in Brandenburg und Berlin.

Auch am Donnerstag wird in Berlin gestreikt, der Ausstand dauert noch bis Freitag, 2 Uhr. Bis sich der Verkehr anschließend normalisiert, dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) wird nicht gestreikt. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse fahren.

Wir berichten im Blog über die Auswirkungen des GDL-Streiks auf den Verkehr in Berlin.

Bahn-Streik in Berlin - das sind die Bilder

"GDL-Streik" steht handgeschrieben auf einer Tafel an der Information im Hauptbahnhof Berlin. Die bundesweiten Lokführer-Streiks im Personenverkehr werden fortgesetzt. Foto: Annette Riedl/dpa

Menschen warten auf eine S-Bahn, die zur morgendlichen Rush-Hour im Hauptbahnhof Berlin nur im 20-Minuten Takt fährt. Die bundesweiten Lokführer-Streiks im Personenverkehr werden fortgesetzt. Foto: Annette Riedl/dpa

Das Informationsbedürfnis ist groß: Eine lange Warteschlange am DB-Informationszentrum im Berliner Hauptbahnhof am Mittwochvormittag. Foto: Carsten Koall/Getty Images

Die Warteschlange am DB-Informationszentrum im Berliner Hauptbahnhof reicht bis um die Ecke. Foto: Carsten Koall/Getty Images

Zug-Anzeiger am Berliner Hauptbahnhof. Der GDL-Streik ist eine Nervenprobe für Berliner und Pendler. Foto: Carsten Koall/Getty Images



Diese Anzeigetafel am Eingang des Hauptbahnhofs zeigt am Mittwochmorgen lediglich vier Abfahrten an. Foto: Julian Würzer

Die Deutsche Bahn hat auch sogenannte Kurz-Infostände am Hauptbahnhof eröffnet, damit sich die Fahrgäste über ihre Weiterfahrt informieren können. Foto: Julian Würzer

Eine Infotafel im Hauptbahnhof informiert Reisende über ihre Rechte. Foto: Julian Würzer

Leere Treppen im Berliner Hauptbahnhof. Viele Menschen haben wegen des GDL-Streiks ihre Reise verschoben oder Alternativen gesucht. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Voller Bahnsteig am Alexanderplatz. S-Bahnen fahren wegen des Streiks in größeren Abständen - oder gar nicht. Foto: Carsten Koall/Getty Images



Auch im Bahnhof Spandau ist wenig los. Er wird am Mittwochmorgen nicht von der S-Bahn angefahren. Foto: Dennis Meischen

Am Bahnhof Spandau drängen sich Menschen auf den Bahngleisen 5 und 6, um die Linien der nicht bestreikten Odeg-Bahnen RE2 und RE4 nach Berlin zu erwischen.

Menschen nutzen am Mittwoch in Spandau die nicht bestreikten Odeg-Bahnen RE2 und RE4 nach Berlin. Foto: Dennis Meischen

Viele Pendler sind gezwungen, in Spandau auf die U-Bahn-Linie 7 umzusteigen. Foto: Dennis Meischen

"Nicht einsteigen" steht an diesem Regionalzug. Nur einer von vier Fernverkehrszügen wird streikbedingt am 11. und 12. August rollen. Foto: Tobias Schwarz / AFP



Vereinzelte Züge fahren vom Berliner Hauptbahnhof. Da aber rund drei Viertel der Züge ausfallen, stehen die Passagiere teilweise in den Gängen oder setzen sich auf den Boden im Eingangsbereich. Foto: Julian Würzer

"Staugefahr" steht auf den Schildern an der A100 am Messedamm. Wegen des bundesweiten Lokführer-Streik im Personenverkehr ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Foto: Annette Riedl/dpa

Auf dem Leuchtschild am Bahnhof Westkreuz steht "S-Bahn vom GDL-Streik betroffen. Auf dieser Station kein Zugverkehr". Foto: Annette Riedl/dpa

Kein Zug fährt auf den Gleisen am Westkreuz. Foto: Annette Riedl/dpa

Am Zentralen Omnibusbahnhof am Westkreuz warten Menschen auf Busse. Foto: Annette Riedl/dpa



Auf dem Display eines Smartphones ist in der App der Deutschen Bahn der Hinweis "Fahrt fällt aus" für die S-Bahn der Linie S7 von Berlin Hauptbahnhof nach Potsdam Hauptbahnhof angezeigt. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa



21.10 Uhr: Der Zugverkehr im Netz der S-Bahn Berlin wird aufgrund des GDL-Streiks aktuell wie folgt durchgeführt:

(Stand: 11.08.2021, 21:10 Uhr):

S1: Potsdam Hbf <> Oranienburg (im 20-Minuten-Takt)

Potsdam Hbf <> Oranienburg (im 20-Minuten-Takt) S2: Blankenfelde <> Lichtenrade <> Bernau (im 20-Minuten-Takt)

Blankenfelde <> Lichtenrade <> Bernau (im 20-Minuten-Takt) S25: Teltow Stadt <> Hennigsdorf (im 40-Minuten-Takt)

Teltow Stadt <> Hennigsdorf (im 40-Minuten-Takt) S26: verkehrt nicht

verkehrt nicht S3: Erkner <> Ostbahnhof (im 40-Minuten-Takt)

Erkner <> Ostbahnhof (im 40-Minuten-Takt) S41/S42: verkehren nicht

verkehren nicht S45: verkehrt nicht

verkehrt nicht S46: Königs Wusterhausen <> Schöneberg (im 20-Minuten-Takt)

Königs Wusterhausen <> Schöneberg (im 20-Minuten-Takt) S47: verkehrt nicht

verkehrt nicht S5: Strausberg Nord <> Charlottenburg (im 40-Minuten-Takt)

( ab ca. 22:00 Uhr verkehrt die S5 Strausberg Nord <> Friedrichstraße, zwischen Friedrichstraße und Charlottenburg besteht Ersatzverkehr mit Bussen)

Strausberg Nord <> Charlottenburg (im 40-Minuten-Takt) ( verkehrt die S5 Strausberg Nord <> Friedrichstraße, zwischen Friedrichstraße und Charlottenburg besteht Ersatzverkehr mit Bussen) S7: Ahrensfelde <> Friedrichstraße (im 20-Minuten-Takt)

( ab ca. 22:00 Uhr besteht zwischen Friedrichstraße und Charlottenburg Ersatzverkehr mit Bussen)

Ahrensfelde <> Friedrichstraße (im 20-Minuten-Takt) ( besteht zwischen Friedrichstraße und Charlottenburg Ersatzverkehr mit Bussen) S75: verkehrt nicht

verkehrt nicht S8: Schönhauser Allee <> Birkenwerder (im 20-Minuten-Takt)

Schönhauser Allee <> Birkenwerder (im 20-Minuten-Takt) S85: (als S9: von/ nach Flughafen BER T1-2) <> Schöneweide <> Pankow (im 20-Minuten-Takt)

(als S9: von/ nach Flughafen BER T1-2) <> Schöneweide <> Pankow (im 20-Minuten-Takt) S9: Flughafen BER T1-2 <> Schöneweide (<> weiter als S85 nach/ von Pankow), (im 20-Minuten-Takt)

19.15 Uhr: Bahnkunden in Berlin und Brandenburg müssen sich auch an diesem Donnerstag auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer dauert noch bis Freitag, 2 Uhr. Im Regionalverkehr der Bahn und bei der S-Bahn gelten deutlich reduzierte Ersatzfahrpläne. Diese liefen am ersten Streiktag am Mittwoch aber stabil.

Erste Streik-Bilanz: Das große Chaos in Berlin bleibt aus

18.10 Uhr: Der GDL-Streik trifft auch Berlin schwer, viele Züge fallen aus. Die Fahrgäste sind aber vorbereitet, wie unsere Reporter an den Bahnhöfen und Stationen Berlins im Tagesverlauf erfahren. Eine Bilanz des ersten Streiktags in Berlin lesen Sie hier.

16.24 Uhr: Am Rande der Eröffnung des Pop-up-Impfzentrums im Einkaufszentrum Alexa äußerte sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kritisch zum GDL-Streik bei der Deutschen Bahn. Auseinandersetzungen seien bei einem Tarifkonflikt normal, sagte er der Berliner Morgenpost. „In dieser Pandemie-Zeit ist das aber eine erhebliche Belastung, die nun das Unternehmen und die Fahrgäste bewältigen müssen“, so Müller. Der Arbeitskampf und die damit verbundenen Streiks müssten mit „Augenmaß“ in Hinblick auf die Pandemie und die drohende vierte Welle umgesetzt werden.

15.38 Uhr: Die deutlich reduzierten Ersatzfahrpläne der Bahn laufen während des Streiks auch in der Hauptstadtregion stabil. „Trotz der kurzfristigen Ankündigung ist es gelungen, die Ersatzfahrpläne im Fern- und Nahverkehr stabil umzusetzen“, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Das gelte auch für Berlin und Brandenburg, fügte ein Sprecher hinzu. Die Ersatzfahrpläne sollten laut der Bahn auch am Donnerstag gültig sein.

12.11 Uhr: Bei der BVG waren die Busse und Bahnen in Folge des GDL-Streiks bislang zwar etwas voller, überlastet seien sie aber nicht gewesen, sagte ein BVG-Sprecher. „Auch im Berufsverkehr waren die Kapazitäten ausreichend.“ Daneben seien die Busse weitgehend pünktlich gewesen und hätten nicht im Stau gestanden - ein Zeichen dafür, dass auch die Straßen insgesamt trotz des Streiks nicht überfüllt waren.

S-Bahn Berlin: der Ersatzfahrplan (Stand: 12 Uhr)

Foto: S-Bahn Berlin

>>> Ersatzfahrplan - Grafik vergrößern <<<

10.57 Uhr: Neuigkeiten für Fahrgäste, die im Fern- und Regionalverkehr auf der Stadtbahn unterwegs sind: Nachdem heute Morgen ein zuständiges Stellwerk der Deutschen Bahn ebenfalls bestreikt wurde, ist das nun wieder besetzt, informierte ein Bahn-Sprecher. Die Züge sollen damit auf dem westlichen Teil der Stadtbahn nicht mehr umgeleitet werden, sondern regulär entsprechend des Ersatzfahrplans fahren.

Bahn-Streik: Deutsche Bahn stellt nach Leipzig und Dresden auf Fernbusverkehr um

10.24 Uhr: Am Bahnhof Südkreuz haben sich nur wenige Passagiere eingefunden. Trotzdem bildet sich vor dem DB- Reisezentrum eine lange Schlange.

09.58 Uhr: Eine Pendlerin aus Bernau zeigt sich enttäuscht von der VBB-App. "Sie hat sich gar nicht oder nur spät aktualisiert", berichtet sie. "Es wurden zum Beispiel Verbindungen mit der Ringbahn angezeigt, obwohl diese komplett ausgefallen ist." Ihr Weg zur Arbeit in der City West sei zwar umständlich, aber weniger schlimm als befürchtet verlaufen. Die S-Bahn - im 40-Minuten-Takt unterwegs - sei unterdurchschnittlich voll gewesen. Zwei Mal habe sie ab Gesundbrunnen umsteigen müssen: erst in die U8, dann in die U9. "Die Bahnen waren gut gefüllt, aber nicht so schlimm wie erwartet", sagt sie. "Viele haben sich anscheinend schon auf den Streik eingestellt und sind im Homeoffice geblieben."

Lesen Sie auch den Kommentar: Der Bahn-Streik trifft Berlin hart

09.56 Uhr: Mehr Grün als Rot: Das ist die aktuelle Verkehrslage auf den Straßen in Berlin - trotz Bahn-Streiks.

Foto: Verkehrsinformationszentrale (VIZ)

Streik der GDL-Lokführer: Fährt mein Zug? Aktuelle Infos auf den Seiten der Anbieter

09:40 Uhr: Vereinzelte Züge fahren vom Berliner Hauptbahnhof, etwa der ICE nach Hamm in Nordrhein-Westfalen. Da aber rund drei Viertel der Züge ausfallen, stehen die Passagiere teilweise in den Gängen oder setzen sich auf den Boden im Eingangsbereich.

Vereinzelte Züge fahren vom Berliner Hauptbahnhof, etwa der ICE nach Hamm in Nordrhein-Westfalen. Da aber rund drei Viertel der Züge ausfallen, stehen die Passagiere teilweise in den Gängen oder setzen sich auf den Boden im Eingangsbereich.

Foto: Julian Würzer

09.24 Uhr: Nach Beginn des Streiks bei der Deutschen Bahn hat der Konzern seine Verhandlungsbereitschaft mit der Lokführergewerkschaft GDL betont. „Jetzt ist miteinander gefragt, wie wir gemeinsam aus dieser schwierigen Krise herauskommen“, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Bahn appelliere an die GDL, „nicht mit überzogenen und eigentlich unnötigen Streiks die Fahrgäste am Ende darunter leiden zu lassen“. Die Bahn habe im vergangenen Jahr eine Gehaltssteigerung von 2,6 Prozent gehabt. „Das ist ziemlich einzigartig“, sagte Seiler. Nun würden die von der GDL geforderten 3,2 Prozent geboten. Es gehe um die Laufzeit.

Auch interessant: Bahnstreik: Was passiert mit den Tickets? Ihre Rechte

9.23 Uhr: Laut einer Durchsage stellt die Deutsche Bahn nun teilweise auf Fernbusverkehr um. Zwischen 7 Uhr und 17 Uhr sollen vom Hauptbahnhof alle zwei Stunden Busse nach Leipzig fahren sowie zwischen 8 Uhr und 18 Uhr nach Dresden. Die Busse fahren von der Haltestelle am Ausgang Europaplatz am Berliner Hauptbahnhof.

Ein Servicemitarbeiter hilft einem Reisenden weiter.

Foto: Carsten Koall/Getty Images

09.21 Uhr: Am Hauptbahnhof verteilen Mitarbeiter der Deutschen Bahn Wasser und Tee an die Fahrgäste, die vor der Reiseauskunft warten. Die meisten Wartenden wollen aber statt Getränken eher das Wissen, wie sie zu ihrem Zielbahnhof gelangen.

09.15 Uhr: Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) bedankt sich auf Twitter bei der BVG, die während des Lokführer-Streiks bei der S-Bahn mit längeren Fahrzeugen für Entlastung sorgt.

#Berlin bekommt ab heute die Auswirkungen des Lokführer-Streiks zu spüren, da viele S-Bahnlinien nicht verkehren. Dadurch wird es im #ÖPNV deutlich voller. Unsere #BVG steht bereit und wird mit längeren Fahrzeugen für Entlastung sorgen. DANKE! 🙏 #Bahnstreik @BVG_Kampagne — Ramona Pop (@RamonaPop) August 11, 2021

09.00 Uhr: Am Berliner Hauptbahnhof ist das Informationsbedürfnis der Fahrgäste groß. Deshalb kommt es vor allem vor den Reiseauskünften zu langen Warteschlangen. Zusätzlich setzt die Bahn nun auch einzelnes Personal ein, das ansprechbar ist und den Menschen weiterhilft. Die Stimmung ist entspannt, die Bahn-Mitarbeiter zeigen sich freundlich.

Lange Schlange am DB-Informationszentrum im Berliner Hauptbahnhof.

Foto: Carsten Koall/Getty Images

08.57 Uhr: An der Haltestelle Frankfurter Allee herrscht Normalbetrieb. Die Bahnen fahren ohne Verspätung.

08.54 Uhr: Der Bahnhof Tempelhof ist gleich doppelt betroffen: Die Ringbahn-Linien sowie die S45 fallen aus, lediglich die S46 fährt alle 20 Minuten auf verkürzter Strecke. Hinzu kommt, dass ab heute die BVG ihre Gleisbauarbeiten an der U6 in Richtung Alt-Mariendorf fortsetzen. Statt U-Bahnen fahren bis Oktober nur Busse.

08.40 Uhr: Morgendliche Impressionen vom Hauptbahnhof Berlin: Fahrgäste kommen nicht weiter, vor den Informationen bilden sich Warteschlangen.

S-Bahnen nur im 20-Minuten-Takt - Kein Verkehr auf der Ringbahn

8.34 Uhr: Der Streik wirkt sich spürbar auf den S-Bahnverkehr aus. Auf der Stadtbahn am Hackeschen Markt ist am Morgen deutlich größerer Andrang als sonst zu verzeichnen. An der Friedrichstraße ist ein Umstieg nötig, die Züge halten in Richtung City West auf dem linken Gleis. Die Züge mit zeitlich größerer Taktung sind deutlich stärker gefüllt als sonst.

08.32 Uhr: Die S-Bahn Berlin verweist auf Twitter auf ihre elektronische Fahrplanauskunft. "Während des Streiks können Sie unsere elektronische #Fahrplanauskunft unter https://sbahn.berlin/fahren/fahrplanauskunft/… bis max. 4 Stunden vor Fahrtantritt weiter nutzen. Es kann jedoch trotzdem zu kurzfristigen Zugausfällen & Änderungen im Betriebsablauf kommen."

Während des Streiks können Sie unsere elektronische #Fahrplanauskunft unter https://t.co/Dr3yH6WaER bis max. 4 Stunden vor Fahrtantritt weiter nutzen. Es kann jedoch trotzdem zu kurzfristigen Zugausfällen & Änderungen im Betriebsablauf kommen. #bahnstreik @VBB_BerlinBB pic.twitter.com/CT3Fs1b2ve — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) August 11, 2021

08.25 Uhr: Die S1 in Berlin fährt, allerdings unregelmäßig.

08.25 Uhr: Bahnhöfe in Spandau werden mit der S-Bahn aktuell nicht angefahren. Auch die Ringbahn verkehrt nicht. Viele Pendler sind gezwungen, in Spandau auf die U-Bahn-Linie 7 umzusteigen.

08.21 Uhr: An der Haltestelle Gesundbrunnen sind die Straßenbahnen kaum besetzt. Es gibt keine Verzögerungen im Ablauf.

08.17 Uhr: Der Verkehr auf den Autobahnen ist wegen des Streiks leicht erhöht. Die Verkehrsinformationszentrale meldet folgenden Stau-Stand auf den Autobahnen:

A111 + 15 Min

+ 15 Min A113 + 15 Min

+ 15 Min A114 + 10 Min

+ 10 Min A100 Richtung Wedding + 15 Min

Richtung Wedding + 15 Min Auf den Hauptverkehrsstraßen und in Baustellenbereich teilweise Wartezeiten von + 15 Min.

"Staugefahr" steht auf den Schildern an der A100 am Messedamm. Wegen des bundesweiten Lokführer-Streik im Personenverkehr ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Foto: Annette Riedl/dpa

08.16 Uhr: Viele Menschen haben sich offenbar auf den GDL-Streik eingestellt und vorzeitig Alternativen gesucht. So berichtet ein rbb-Reporter aus Erkner, dass der Ersatzverkehr für den RE1 nahezu ungenutzt bleibt. "Der Bus ist fast leer", sagt er in einem "rbb Spezial" zum Streik.

08:15 Uhr: Die Lokführergewerkschaft GDL will die Deutsche Bahn mit ihrem zweitägigen Streik zu einem verbesserten Angebot im Tarifstreit bringen. „Das Angebot ist unakzeptabel“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky im am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Das Angebot mit einer Laufzeit von 40 Monaten bedeute eine Entwertung des Tarifs über die Länge der Laufzeit von unter einem Prozent im Jahr. „Das ist für uns nicht verhandelbar. Das haben wir klar und deutlich gemacht“, sagte Weselsky. Weil zu einem Streit immer zwei gehörten, trage der Bahn-Konzern die Verantwortung, „dass die Auseinandersetzung jetzt auch auf dem Rücken von Reisenden stattfindet“.

Bahn-Streik - Die aktuellen Verbindungen im Überblick

S1, S2, S25, S3, S46, S5, S7, S85 und S9 fahren aktuell im 20-Minutentakt.

Die S7 und S8 fahren im 40-Minutentakt.

Gar nicht verkehren die S26, die Ringbahnen S41 und S42, die S45, S47 und die S75.

Auf den Linien RE1, RE3, RE5, RE6, RE7, RE10, RE15, RE18, RB11 und RB43 wird Ersatzverkehr mit Zügen und Bussen angeboten.

Auf den Linien FEX, RB10/14, RB13, RB20, RB21, RB22, RB23, RB24, RB31, RB49, RB55 und RE/RB66 wird kein Ersatzverkehr angeboten.

08.08 Uhr: Ein Viertel des Bahnangebots soll auch während des GDL-Streiks fahren, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn in einem "rbb Spezial" zum Bahnstreik, "und das schaffen wir auch". Ziel sei es, für die Reisenden ein stabiles Angebot zu schaffen und insbesondere die Außenbezirke Berlins einzubinden.

08.03 Uhr: Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagt, laufen zumindest die Ersatzfahrpläne für S-Bahn und Regionalbahnen in Berlin und Brandenburg zurzeit stabil. "Alles, was dort veröffentlicht ist, fährt auch", sagt er. Die S-Bahnen seien "gut besetzt" und die Betriebslage an den Bahnhöfen noch ruhig. Gleichzeitig sei der Verkehr aber erwartungsgemäß massiv beeinträchtigt und der Osten des Landes ein Streikschwerpunkt.

Bestreikt wird derweil auch ein Stellwerk der Deutschen Bahn in Berlin, was zur Folge hat, dass die Stadtbahn im Westen der Stadt von Fernbahnzügen nicht befahren werden kann. Fernbahnen, die noch unterwegs sind, werden deshalb ab Hauptbahnhof umgeleitet, so der Sprecher. Auch die Regionalbahn-Linie RE2 der Odeg ist momentan betroffen und fährt über Jungfernheide und Gesundbrunnen statt über Zoologischer Garten. An einer Lösung für das Stellwerk wird laut Bahn gearbeitet.

7.47 Uhr: Die Deutsche Bahn hat sogenannte Kurz-Infostände am Hauptbahnhof eröffnet, damit sich die Fahrgäste über ihre Weiterfahrt informieren können. Viele Menschen suchen nach Alternativen, um weiterzukommen - teilweise suchen sie sich Fernbusanbindungen.

Bahnstreik in Berlin: Reisende suchen am Hauptbahnhof Rat.

Foto: Julian Würzer

7.39 Uhr: Die Züge des Anbieters Flixtrain sind nicht von den Streiks bei der Deutschen Bahn betroffen. Entsprechende Informationstafeln stehen am Hauptbahnhof. So sollen ab 8 Uhr verschiedene Linien des Anbieters, etwa FLX 10, FLX 30 und FLX 35, vom Berliner Hauptbahnhof abfahren.

7.30 Uhr: Am Bahnhof Spandau scheinen sich die meisten Pendler auf den Streik eingestellt zu haben. Im Bahnhof selbst ist es vergleichsweise ruhig, die Menschen sehen sich auf ihren Handys nach Alternativen um. Allerdings drängen sich einige auf den Bahngleisen 5 und 6, um die Linien der nicht bestreikten Odeg-Bahnen RE2 und RE4 nach Berlin zu erwischen. In diesen stehen die Menschen dicht gedrängt.

Am Bahnhof Spandau werden die nicht bestreikten Odeg-Linien RE2 und RE4 in die Berliner Innenstadt zur letzten, noch relativ schnellen Hoffnung für Pendler pünktlich zur Arbeit zu kommen. pic.twitter.com/KCyNYrD3XS — Dennis Meischen (@DennisMeischen) August 11, 2021

7.26 Uhr: Ein Sprecher der Deutschen Bahn bezeichnet die Lage am Hauptbahnhof als ruhig. „Allerdings ist der Streik von bundesweiter Tragweite. Wir bringen nur ein Viertel des Verkehrs auf die Schiene“, sagt er der Berliner Morgenpost. Sichtbar wird das auch an der Anzeigetafel am Eingang des Hauptbahnhofs. Lediglich vier Abfahrten werden dort angezeigt.



Bahn-Streik in Berlin: Die Anzeigetafeln am Hauptbahnhof sind fast leer.

Foto: Julian Würzer

Der Bahnsprecher kritisiert, dass die GDL ihr Versprechen gebrochen habe und die Fahrgäste nicht rechtzeitig vor einem Streik gewarnt habe. Deshalb seien Tickets dieser Tage flexibel nutzbar. „Das hilft leider nicht jedem“, so der Sprecher. Zudem kündigt er an, dass das Servicepersonal am Hauptbahnhof aufgestockt werde. An einzelnen Schaltern bilden sich kurz nach der Öffnung bereits größere Warteschlangen. Für gestrandete Fahrgäste gebe es außerdem die Möglichkeit, Aufenthaltszüge zu organisieren, so der Sprecher weiter. Allerdings wolle man zunächst abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Bahnstreik in Berlin: Eine Hinweistafel für Bahnreisende am Hauptbahnhof.

Foto: Julian Würzer

7.19 Uhr: Bahnhöfe in Spandau werden mit der S-Bahn aktuell gar nicht angefahren. Auch die Ringbahn verkehrt nicht. Fahrgäste werden gebeten, auf U-Bahn, Tram und Bus umzusteigen.

7 Uhr: Nicht nur die Berliner stellt der Streik vor Herausforderungen. Auch Pendler haben Probleme, wie der rbb in einer Sondersendung berichtet. Am S-Bahnhof Erkner fehlen demnach Hinweisschilder für den Ersatzverkehr, der zudem auf einigen Strecken die dreifache Fahrzeit benötigt.

6.59 Uhr: Die Auswirkungen des Streiks der GDL-Lokführer macht sich am frühen Morgen in Berlin bereits bemerkbar. Am Ostbahnhof in Friedrichshain weisen Anzeigetafeln Fahrgäste auf ein eingeschränktes Angebot hin. An den Bahnsteigen warten deshalb mehr Menschen als üblich - vor allen an den großen Umschlagbahnhöfen, etwa dem Ostkreuz oder der Friedrichstraße. Entsprechend voller sind auch die einzelnen S-Bahn-Waggons.

S1, S2, S25, S3, S46, S5, S7, S85 und S9 fahren aktuell im 20-Minutentakt.

Die S7 und S8 fahren im 40-Minutentakt.

Gar nicht verkehren die S26, die Ringbahnen S41 und S42, die S45, S47 und die S75.

6.47 Uhr: Wenn die Bahnen nicht fahren, steigen viele auf das Auto um. Schon jetzt bilden sich erste #Stau​s auf der #A114 und #A113, meldet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) über Twitter.

Einschränkungen bei Regionalbahnen

6.24 Uhr: Auch im Regionalverkehr zwischen Berlin und Brandenburg gibt es Einschränkungen.

Auf den Linien RE1, RE3, RE5, RE6, RE7, RE10, RE15, RE18, RB11 und RB43 wird Ersatzverkehr mit Zügen und Bussen angeboten.

Auf den Linien FEX, RB10/14, RB13, RB20, RB21, RB22, RB23, RB24, RB31, RB49, RB55 und RE/RB66 wird kein Ersatzverkehr angeboten.

Auch Regionalbahnen vom Streik betroffen

Der Streik der GDL-Lokführer betrifft auch die Regionalbahnen der Deutschen Bahn wie auch für die S-Bahn Berlin. Gestreikt werde flächendeckend, sagt Volker Krombholz, Bezirksvorsitzender der GDL Nord-Ost. „Alle Linien in und um Berlin sind betroffen.“ Ein Bahn-Sprecher sagte, die S-Bahn werde ein eingeschränktes Angebot fahren und Linien teilweise verkürzen. „Die Konzentration liegt auf Anbindung der Außenbezirke und des Umlands. Angestrebt wird ein 20-Minuten-Takt.“ Auf der Berliner Ringbahn (S41/S42) fahren dagegen keine Züge.

Bahn-Streik: Güterverkehr seit Dienstagabend betroffen

Am Dienstagvormittag hatte GDL-Chef Claus Weselsky angekündigt, dass im Personennahverkehr und in der Bahn-Infrastruktur für 48 Stunden, von Mittwoch, 2 Uhr, bis Freitag, 2 Uhr, gestreikt wird. Im Güterverkehr wurde bereits am Dienstagabend mit dem Ausstand begonnen. Den Angaben zufolge hatten bei einer Urabstimmung 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf votiert.

Streik: So will die S-Bahn Berlin fahren - der Ersatzfahrplan

Die Berliner S-Bahn empfahl am Dienstag, alternative Verkehrsmittel zu benutzen - und veröffentlichte zugleich einen Ersatzfahrplan. Grundsätzlich sei ein 20-Minuten-Takt geplant. Auf einigen Linien ist aber auch eine 40-Minuten-Taktung vorgesehen. Viele Linien fahren nur verkürzt oder haben einen geänderten Endbahnhof. Andere Linien werden für die Zeit des Streiks komplett eingestellt. Auch bei diesem Ersatzangebot könne es streikbedingt kurzfristig zu Veränderungen kommen, hieß es von der S-Bahn. Der Ersatzfahrplan im Überblick:

S1 Potsdam Hauptbahnhof <> Oranienburg: 20-Minuten-Takt

S2 Blankenfelde <> Lichtenrade <> Bernau: 20-Minuten-Takt

S25 Teltow Stadt <> Hennigsdorf: 20-Minuten-Takt

S26 verkehrt nicht

S3 Erkner <> Ostbahnhof: 20-Minuten-Takt

S41/42/45 verkehren nicht

S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg: 20-Minuten-Takt

S47 verkehrt nicht

S5 Strausberg Nord <> Charlottenburg: 20-Minuten-Takt

S7 Ahrensfelde <> Friedrichstraße: 20-Minuten-Takt

S75 verkehrt nicht

S8 Schönhauser Allee <> Birkenwerder: 40-Minuten-Takt

S85 Pankow <> Schöneweide (<> S9): 20-Minuten-Takt

S9 Flughafen BER T1-2 <> Schöneweide (<> S85): 20-Minuten-Takt

VBB: Nicht notwendige Fahrten und Reisen verschieben

Der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) meldete, es werde zu erheblichen Behinderungen kommen, und empfahl, nicht notwendige Fahrten und Reisen zu verschieben. Auch nach Streik-Ende am Freitag um 2 Uhr sei noch bis in den Tag hinein mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen, da Personal und Züge wieder auf die fahrplanmäßigen Kurse koordiniert werden müssten.

Der Verkehrsinformationsdienst (VIZ) warnt auch vor Folgen auf den Berliner Straßen und Autobahnen. Es könne zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen konnen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen. Auch der Flughafen BER warnte vor Schwierigkeiten bei An- und Abreise.

BVG will bei U-Bahn größtmögliche Züge einsetzen

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kündigten an, dass sich Fahrgäste auf vollere Busse und Bahnen einstellen müssen. Eine zusätzliche Verstärkung einzelner Linien durch zusätzliche Fahrzeuge sei wegen der kurzen Ankündigung des Streiks nicht möglich, sagte Rolf Erfurt, BVG-Vorstand Betrieb, in einer Mitteilung, aber: „Wir werden das volle Fahrplanangebot auf die Straßen und Schienen bringen und – wo es machbar ist – die größtmöglichen Fahrzeuge einsetzen.“ Weil die Auslastung bei der BVG aber weiterhin nur bei 70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus liege, gebe es etwas Platz, um Umsteiger aufzunehmen.

Kritik an dem angekündigten Streik äußert Christian Amsick, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg: „Die GDL handelt unverantwortlich, wenn sie ausgerechnet jetzt einen Streik vom Zaun bricht. Die Beschäftigten unserer Betriebe müssen die Möglichkeit haben, sicher und zuverlässig zur Arbeit zu kommen.“ Möglicherweise überfüllte Züge seien noch immer ein Risiko, so Amsick, der auch darauf verwies, dass viele Unternehmen die Krise längst noch nicht hinter sich gelassen hätten. „Hier müsste eine Gewerkschaft mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen“, sagte er.

Odeg: Züge fahren, Einschränkungen im Ablauf aber nicht ausgeschlossen

Bei den Regionalbahnen gibt es die Möglichkeit, auf Linien von Wettbewerbern der Deutschen Bahn umzusteigen. Diese werden nicht bestreikt, allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen erwartet: GDL-Bezirksvorstand Krombholz kündigte an, dass etwa auch Fahrdienstleiter zum Streik aufgerufen sind – das hätte auch Auswirkungen auf den Betriebsablauf der anderen Wettbewerber. „Der Streik bei der DB wird definitiv auch bei uns seine Spuren hinterlassen“, sagte Stefan Neubert, Geschäftsführer der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) der Morgenpost. Erwartet werden „übervolle Züge“ – die Odeg betreibt unter anderem wichtige Pendlerlinien in der Region, wie die RE2 von Wismar über Berlin nach Cottbus oder die RE4 von Stendal über Rathenow und Berlin nach Jüterbog.

„Die Kapazität unserer Fahrzeuge können wir leider nicht erhöhen, da wir ja im Auftrag der Bundesländer unterwegs sind und insofern auch nur die von den Ländern vertraglich geforderten Kapazitäten vergütet bekommen und somit bereitstellen können“, erklärt Neubert. „Zudem verfügen wir auch nicht über zusätzliche Züge, die wir auf die Schiene bringen könnten.“ Abzuwarten bleibt, inwieweit angekündigte Streikmaßnahmen in der Infrastruktur der Deutschen Bahn auch die Odeg-Linien treffen werden. Sollten etwa Fahrdienstleister oder Mitarbeitende von Stellwerken streiken, „können wir natürlich nicht ausschließen, dass es auch bei uns zu Ausfällen kommen wird“, so Neubert.

Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg

Am Donnerstagabend teilte die Deutsche Bahn mit, auf welchen Linien weder ein reduzierter Ersatzfahrplan noch ein Busersatzverkehr angeboten werden kann. Diese Linien sind betroffen:

FEX

RB10/14

RB13

RB20

RB21

RB22

RB23

RB24

RB31

RB49

RB55

RE/RB66

Für folgende Linien wird ein Ersatzfahrplan bestehend aus Zügen und/oder Bussen angeboten:

RE1 - Magdeburg/Brandenburg - Potsdam - Berlin - Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt - Cottbus

RE3 - Stralsund/Schwedt (Oder) - Pasewalk - Angermünde - Berlin - Lutherst. Wittenberg/Falkenberg (Elster)

RE5 - Rostock/Stralsund - Neustrelitz - Berlin - Wünsdorf-Waldstadt/Elsterwerda

RE6 - Wittenberge - Pritzwalk - Neuruppin - Kremmen - Hennigsdorf (b Berlin) - Berlin Gesundbrunnen

RE7 - Dessau/Bad Belzig - Michendorf - Berlin - Berlin-Schönefeld Flughafen - Wünsdorf-Waldstadt

RE10 - Cottbus - Doberlug-Kichhain - Falkenberg (Elster) - Leipzig

RE15 - Hoyerswerda - Ruhland - Großenhain - Coswig (b Dresden) - Dresden

RE18 - Cottbus - Ruhland - Großenhain - Coswig (b Dresden) - Dresden

RB11 - Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt - Cottbus

RB43 - Cottbus - Doberlug-Kirchhain - Falkenberg (Elster)

Die Ersatzfahrpläne für den Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg können Sie bei der Deutschen Bahn herunterladen.

Vom GDL-Streik nicht betroffen sind folgende Linien in Berlin und Brandenburg

ODEG - Ostdeutsche Eisenbahn GmbH:

RE2 (Wismar <> Wittenberge <> Berlin <> Cottbus)

RE4 (Rathenow <> Berlin <> Ludwigsfelde <> Jüterbog)

RB33 (Berlin <> Beelitz <> Jüterbog)

RB46 (Cottbus <> Forst)

RB65 (Cottbus <> Görlitz <> Zittau)



RE2 (Wismar <> Wittenberge <> Berlin <> Cottbus) RE4 (Rathenow <> Berlin <> Ludwigsfelde <> Jüterbog) RB33 (Berlin <> Beelitz <> Jüterbog) RB46 (Cottbus <> Forst) RB65 (Cottbus <> Görlitz <> Zittau) NEB Niederbarnimer Eisenbahn AG:

RB12 (Berlin <> Templin)

RB25 (Berlin <> Werneuchen)

RB26 (Berlin <> Kostrzyn)

RB27 (Berlin <> Basdorf <> Wensickendorf/Groß Schönebeck)

RB35 (Fürstenwalde <> Bad Saarow)

RB36 (Königs Wusterhausen <> Beeskow <> Frankfurt (Oder))

RB54 (Berlin <> Rheinsberg)

RB60 (Eberswalde <> Frankfurt (Oder))

RB61 (Angermünde <> Schwedt)

RB62 (Angermünde <> Prenzlau)

RB63 (Templin <> Joachimsthal <> Eberswalde)

RB12 (Berlin <> Templin) RB25 (Berlin <> Werneuchen) RB26 (Berlin <> Kostrzyn) RB27 (Berlin <> Basdorf <> Wensickendorf/Groß Schönebeck) RB35 (Fürstenwalde <> Bad Saarow) RB36 (Königs Wusterhausen <> Beeskow <> Frankfurt (Oder)) RB54 (Berlin <> Rheinsberg) RB60 (Eberswalde <> Frankfurt (Oder)) RB61 (Angermünde <> Schwedt) RB62 (Angermünde <> Prenzlau) RB63 (Templin <> Joachimsthal <> Eberswalde) HANSeatische Eisenbahn GmbH:

RB73 (Pritzwalk <> Kyritz <> Neustadt (Dosse))

RB74 (Meyenburg <> Pritzwalk)

RB73 (Pritzwalk <> Kyritz <> Neustadt (Dosse)) RB74 (Meyenburg <> Pritzwalk) Mitteldeutsche Regiobahn:

RB45 (Elsterwerda <> Riesa <> Chemnitz)