Schlagernacht des Jahres 2021 in Berlin - Das müssen Sie wissen

Am 18. September können Berlins Schlagerfans ihre Idole feiern. Alle Infos zur Schlagernacht des Jahres 2021: Programm, Anfahrt & Tickets.

Matthias Reim und viele weitere Künstler treten am Sonnabend in Berlin bei der Schlagernacht des Jahres auf

Mercedes-Benz Arena Das müssen Sie zur Schlagernacht des Jahres in Berlin wissen

„Ich war noch niemals in New York“: Aber bitte mit Schmackes

Vicky Leandros, Howard Carpendale, Kerstin Ott und viele andere Schlagerstars live: Zur Schlagernacht des Jahres 2021 im September kommen einige der größten Schlagerstars nach Berlin. Ein auserlesenes Line-Up lädt zum ausgelassen Feiern ein. Die erfolgreichste Veranstaltungsreihe des deutschen Schlagers entflammt jedes Jahr die Herzen aller Schlagerfans aufs Neue. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur Schlager-Party:

Wann und wo findet die Schlagernacht des Jahres 2021 statt?

Die Schlagernacht des Jahres findet an einem Sonnabend (18. September 2021) statt. Los geht es um 14 Uhr mit dem Einlass. Gegen 16 Uhr beginnt die Show. Die Schlagerstars treten in der Waldbühne Berlin auf (Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin). Die Freilichtbühne bietet regulär Platz für etwa 22.000 Zuschauer. Nach aktuellen Hygieneauflagen haben etwa 5.000 Besucher unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Distanzvorschriften Platz im Stadion.

Foto: Paul Zinken / dpa

Corona: Ursprüngliche Termine mussten verschoben werden

Die Schlagernacht sollte ursprünglich am 13. Juni 2020 stattfinden und wurde zwischenzeitlich auf den 12. Juni 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin der Show der 18. September 2021.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten für den neuen Termin 2021 natürlich ihre Gültigkeit."

Gibt es noch Tickets für die Schlagernacht des Jahres 2021?

Ja, für die Schlager-Veranstaltung in der Waldbühne Berlin gibt es noch Karten. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Karten können ab 75 Euro (zzgl. Gebühren) online auf der Internetseite der Veranstalter vorbestellt werden.

Welche Künstler treten bei der Schlagernacht des Jahres 2021 auf?

Bei der Schlagernacht des Jahres 2021 können sich Schlagerfans auf Liveauftritte zahlreicher Schlagergrößen freuen: Howard Carpendale, Matthias Reim, Jürgen Drews und Giovanni Zarella haben zugesagt, Bands wie die Münchener Freiheit und Voxxclub werden spielen. Außerdem haben sich unter anderem Stars wie Kerstin Ott, Vicky Leandros, Sonia Liebing, Thomas Anders, Ross Antony, Oli.P, MIckie Krause, Madeline Willers, Marina Marx und die Sängerin Anna-Maria Zimmermann Auftritte angekündigt.

Die Sängerin Kerstin Ott ist mit dabei.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Was können Fans von der Schlager-Veranstaltung erwarten?

Besucher der Schlagernacht des Jahres 2021 können sich auf eine sechsstündige Schlager-Open-Air-Feier mit vielen Schlagergrößen in der Waldbühne Berlin freuen. Mitreißende Hits und gefühlvolle Schlager runden das Live-Programm ab und lassen Schlagerherzen höher schlagen.

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch der Waldbühne?

Die Waldbühne hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Waldbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne.

Die Schlagernacht des Jahres 2021, Sonnabend, 18. September 2021, Einlass 14 Uhr, Konzertbeginn 16 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin