Berlins größte Fahrraddemo startet am Sonntag, 6. Juni. Die Fahrradsternfahrt hat allerdings weniger Routen.

90.000 Radfahrer nahmen im Jahr 2019 an der Fahrrad Sternfahrt quer durch Berlin teil.

ADFC Fahrrad-Sternfahrt 2021 fährt an diesem Sonntag durch Berlin

Der ADFC will im Jahr 2021 wieder eine Fahrrad-Sternfahrt quer durch Berlin veranstalten. Unter dem Motto „Die Zukunft beginnt heute – Verkehrswende jetzt“ sollen am Sonntag, 6. Juni wieder Tausende Fahrradfahrer bei der größten Fahrrademo Berlins und laut ADFC der größten Fahraddemo weltweit durch die Hauptstadt radeln.

Im ersten Corona-Jahr hatte die Fahrrad-Sternfahrt erstmals nicht durch Berlin fahren können. Statt dessen bildeten die Teilnehmer mit Abstand an bestimmten Stellen in der Stadt stehen einen rund 60 Kilometer langen Fahrradstern.

Auch in diesem Jahr müsse man die Fahrrad-Sternfahrt der Pandemie anpassen, so der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). In Brandenburg seien keine größeren Fahrraddemos erlaubt, deshalb „cruise“ man rein auf Berliner Stadtgebiet.

Fahrrad-Sternfaht 2021 Berlin - 16 Routen geplant

Die Fahrrad-Sternfahrt 2021 durch Berlin hat weniger Routen als in den vergangenen Jahren. 16 sind geplant, die sich aber noch ändern könnten, so der ADFC. Treffpunkte und -zeiten würden aber nach Möglichkeit beibehalten.

Gemeinsam ist allen Routen, dass sie entweder über die südliche Stadtautobahn A100 oder über die Avus führen.

Fahrrad-Sternfahrt durch Berlin – diese Strecken sind geplant

Für Familien mit Kindern gibt es eine Kinderroute. Diese führt ab 12.45 Uhr vom Bahnhof Jannowitzbrücke über Alexanderplatz, Torstraße, Reinhardtstraße und Hauptbahnhof zum Großen Stern und bis 14 Uhr zum Brandenburger Tor. Dort findet von 14 Uhr bis 15.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt.

Autofahrer müssen sich am Sonntag während der Fahrrad-Sternfahrt auf massive Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen.

Eine interaktive Karte der Fahrrad Sternfahrt 2021 findet sich hier.

Die Startpunkte für die Fahrrad Sternfahrt 2021 Berlin:

Routen über die Stadtautobahn A100:

S-Bahnhof Hermsdorf (10.30 Uhr)

S-Bahnhof Buch (10.30 Uhr)

Bahnhof Hohenschönhausen (11.15 Uhr)

S-Bahnhof Ahrensfelde (11 Uhr)

S-Bahnhof Mahlsdorf (10.45 Uhr)

S-Bahnhof Wilhelmshagen (10.45 Uhr)

Tramschleife Schmöckwitz (11.10 Uhr)

S-Bahnhof Lichtenrade (11.40 Uhr)

U-Bahnhof Alt-Tempelhof (12 Uhr)

Bahnhof Jungfernheide (10.30 Uhr)

S + U-Bahnhof Jannowitzbrücke (Kinderroute, 12.45 Uhr)

Routen über die Avus:

Bahnhof Bundesplatz (11 Uhr)

Glienicker Brücke (11.30 Uhr)

Bahnhof Albrechtshof (10.30 Uhr)

S-Bahnhof Heiligensee (9.30 Uhr)

S-Bahnhof Frohnau (9.30 Uhr)

