Astrazeneca in Berlin: Bei diesen Ärzten ist eine Impfung jetzt möglich

KV veröffentlicht Liste In diesen Berliner Arztpraxen wird Astrazeneca verimpft

Berlin. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin hat eine Liste mit Arztpraxen veröffentlicht, in denen man sich mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen kann. Die Liste umfasst derzeit rund 40 Adressen, überwiegend von Berliner Hausärzten. Die meisten Arztpraxen befinden sich im innerstädtischen Bereich, vor allem in Mitte und in Charlottenburg.

Die Liste der KV weist zudem aus, wann und wie Impfwillige einen Termin vereinbaren können. Angegeben sind Telefonnummer und E-Mail-Adressen. Zum Teil ist eine Terminbuchung auch über ein Internet-Formular möglich.

Die KV-Liste der Astrazeneca-Impfpraxen in Berlin (Stand: 27. April 2021) gibt es hier als PDF zum Download.

Astrazeneca in Berlin: Auch Menschen unter 60 Jahren können sich impfen lassen

Wer kann sich mit dem Impfstoff von Astrazeneca in Berlin derzeit impfen lassen? Dazu schreibt die KV auf ihrer Website: "Die Berliner Senatsverwaltung hat die Impfprioriserung mit dem Impfstoff von AstraZeneca aufgehoben. Das heißt, es können sich nun alle Impfwilligen in Berliner Arztpraxen unabhängig von den Priorisierungsvorgaben der Coronavirus-Impfverordnung des BMG impfen lassen – also auch junge Menschen unter 60 Jahren (bislang war hier die Reihenfolge auf Personen nach Paragraf 2 und 3 der Impfverordnung begrenzt und bezog nur Personen von 60 bis 69 Jahren ein)." Alle Hintergründe zur Freigabe von Astrazeneca für alle Berliner lesen Sie hier.

Zum Impftermin sollten folgende Unterlagen mitgebracht werden:

Impfausweis

Ausgefüllter Anamnesebogen

Unterschriebene Einverständniserklärung

Den Anamnesebogen und die Einverständniserklärung können Sie hier herunterladen.

