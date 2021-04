Am Berliner Nachthimmel ist mit dem Supermond ein Naturschauspiel zu beobachten. Der Mond ist der Erde derzeit besonders nah.

Der Supermond ist am Dienstagmorgen vollkommen.

Naturschauspiel am Himmel: Supermond über Berlin

Berlin. Im März bildeten sich Mammatuswolken über Berlin, nun ist mit dem Supermond über der Hauptstadt das nächste Naturschauspiel zu sehen: Der besonders hell scheinende Vollmond kann nun einige Tage beobachtet werden.

"Der Begriff Supermond bezeichnet Vollmond und Neumond, wenn sie der Erde besonders nah sind. Da wir Neumonde normalerweise nicht sehen können – es sei denn, ihre Bahn kreuzt die Sonne - wird heute das schöne Phänomen der besonders groß und hell erscheinenden Vollmonde so genannt", heißt es in einer Erklärung auf wetter.de.

Der Supermond ist auch unter "Pinker Mond" bekannt. Die Ureinwohner Amerikas gaben dem Vollmond den Namen "Pink Moon", weil dieser hell am Himmel schien, als der pinkfarbene Phlox blühte.

Supermond über Berlin ist noch bis Mittwochmorgen zu sehen

Der Mond ist der Erde derzeit sehr nah. Laut Angaben von wetter.de liegen zwischen Mond und Erde momentan noch 357.310 Kilometer statt im Schnitt 384.400 Kilometer. Der Mond ist sonst also 27.000 Kilometer weiter entfernt. Vollkommen sei der Vollmond laut wetter.de am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr. Bis Mittwochmorgen ist der Supermond noch am Himmel zu sehen.

Der Supermond im April bleibt nicht der einzige im Jahr 2021. Laut Angaben von wetter.de folgt der nächste im Mai - auch am 26. des Monats. Der Vollmond im Mai werde auch Flower Moon, also Blumenmond genannt.