Corona in Berlin: Impfquote bei 7,1 Prozent

Vor einem Jahr begann die Corona-Pandemie in Berlin. Seitdem haben sich in Berlin nachweislich 133.391 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 2149 Menschen sind bislang in Berlin mit oder an Covid-19 gestorben. 125.314 Patienten gelten inzwischen als genesen. Aktuell sind in Berlin 5149 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin zurzeit bei 59,8.

Inzidenzen, Todesfälle, Neuinfektionen, Impfungen, Tests: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Bereits seit einem Jahr grassiert das Coronavirus in Berlin. Impfungen, Inzidenz, Fallzahlen, Lockdown: In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

15.34 Uhr: 500.000 Selbsttests für Berliner Schulen

Schülerinnen und Schüler in Berlin sollen schon in wenigen Tagen die Möglichkeit haben, kostenlose Corona-Selbsttests zu nutzen. „Die Lieferungen sind jetzt gestartet, 500.000 Selbsttests von Siemens sollen bis nächsten Dienstag in 242 Berliner Schulen ankommen“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres am Freitag. „Wir können mit diesen 500.000 zugelassenen Tests die öffentlichen Oberstufenzentren bedienen, also die beruflichen Schulen, und die 11. bis 13. Klassen an den öffentlichen und privaten Schulen.“ Damit starten zunächst die älteren Schülerinnen und Schüler, die ab nächster Woche wieder regulär zum Wechselunterricht zumindest teilweise in der Schule sind.

„Jeder dieser Schüler erhält gleich 10 Testportionen. Dies alles gilt vorbehaltlich der vereinbarten Lieferungen“, sagte Scheeres. Es sei so kalkuliert, dass die Schüler sich zweimal pro Woche testen könnten. „Wenn die Tests Dienstag da sind, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich schon testen zu können, bevor am Mittwoch der Wechselunterricht für die 10. bis 13. Klassen wieder losgeht.“ Die Jugendlichen könnten die Selbsttests in den Schulen abholen, sagte die Bildungssenatorin. „An diesem Freitag werden die ersten Schulen beliefert, die übrigen dann Montag und Dienstag.“

15.09 Uhr: Berlinale 2022 wieder im Februar

Nach einem Ausnahmejahr soll die Berlinale 2022 wieder wie üblich im Februar stattfinden. Die nächsten Filmfestspiele sind vom 10. bis 20. Februar 2022 geplant, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Wegen der Pandemie war das Filmfestival in diesem Jahr geteilt worden: Anfang März gab es einen digitalen Branchentreff, im Juni ist ein Festival fürs Publikum geplant.

15.04 Cottbuser Oberbürgermeister bedauert vorzeitige Impfung

Nach Kritik an seiner vorzeitigen Corona-Schutzimpfung hat der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch diesen Schritt bedauert. „Mit der Kenntnis von heute würde ich möglicherweise das Angebot zur Impfung nicht mehr annehmen - egal, was mit dem Impfstoff dann passiert wäre“, sagte Kelch am Freitag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. So habe er es bereits den Stadtverordneten erklärt. Er habe die „mediale Diskussion“ zum Anlass genommen, das Geschehen noch einmal aufzuarbeiten. Dadurch komme es nun bei einzelnen Formulierungen zum Hergang des Impfens zu geringfügigen Abweichungen. Sie beträfen aber in keinem Fall die zentralen Punkte der Darstellung, betonte Kelch.

Der Oberbürgermeister hatte bereits Anfang Januar eine erste Impfung erhalten. Nach eigener Aussage hat er als Privatmann alte Leute zum Impfzentrum und anschließend ins Pflegeheim gebracht, die er aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit kennt. Er habe an diesem Tag als einer der letzten „eine übriggebliebene Impfdosis erhalten“, nachdem er gefragt worden war. Der Impfstoff hätte ansonsten vernichtet werden müssen, so Kelch. Die „Lausitzer Rundschau“ und der rbb hatten darüber berichtet. Das Stadtoberhaupt ist nach eigenen Angaben seit 13 Jahren ehrenamtlich für den Malteser e.V. tätig.

14.26 Uhr: Weitere Corona-Testzentren für Spandau gefordert

Seit wenigen Tagen gibt es das Angebot der kostenlosen Corona-Tests für Berliner, doch wer derzeit einen Test in einem Zentrum in Spandau bekommen möchte, hat schlechte Karten. „Leider sind aktuell keine Online-Termine verfügbar“, heißt es am Freitag auf der offiziellen Internetseite test-to-go.berlin für das Zentrum an der Schönwalder Allee. Für die neu gelistete Teststelle in der Siemensstadt sind zwar kostenpflichtige Schnelltests buchbar, jedoch keine kostenlosen Bürgertests. Nun wird gleich von mehreren Seiten gefordert, weitere Testzentren im Bezirk einzurichten.

So hat sich Spandaus Gesundheitsstadtrat Frank Bewig (CDU) mit einem Schreiben an Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gewandt, in dem er darum bittet, die Einrichtung weiterer Testzentren zu prüfen und zeitnah zu realisieren. Konkret benennt er in dem Brief, der der Morgenpost vorliegt, auch drei Flächen, die nach einer ersten Prüfung in Frage kämen: das zentrale, ehemalige Postgelände am Bahnhof Spandau, dessen Eigentümer demnach auch zu Gesprächen bereit wäre, die ehemalige Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in der Wilhelmstadt, die dem Bund gehört, sowie die Eventhalle Spandau an der Paulsternstraße.

13.36 Uhr: Cottbus setzt auf flächendeckende Schnelltests - drittes Zentrum

Im Kampf gegen steigende Corona-Neuinfektionen setzt Cottbus als zweitgrößte Stadt Brandenburgs auf flächendeckende Schnelltests. Dazu wird Anfang nächster Woche nach Angaben der Stadt ein drittes Testzentrum eröffnet, in dem die kostenlosen Anti-Gen-Tests einmal wöchentlich für jeden Bürger angeboten werden. Der Bund hatte zuvor festgelegt, dass alle Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche haben. Nun werde diese Testverordnung umgesetzt, sagte Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Freitag. Eine Arbeitsgruppe hatte zuvor eine Strategie für flächendeckende Testungen in der Stadt erarbeitet.

In dem neuen Testzentrum in einer alten Chemiefabrik können bis zu 250 Tests pro Tag durchgeführt werden, sagte der ärztliche Leiter Karsten Mydlak. Für den Fall positiver Ergebnisse bei den Schnelltests sei es zudem möglich, den PCR-Test zur Bestätigung vorzunehmen. Momentan sei es aber noch eine „Blackbox“, wieviel Menschen sich testen lassen werden, fügte Mydlak hinzu.

Auch die erste Apotheke im Cottbuser Lausitzpark will die Schnelltests vornehmen - für Kelch ein Signal an alle niedergelassenen Apotheken, sich ebenfalls zu engagieren. Auch die Arztpraxen sollen mehr und mehr einbezogen werden. Erhöhte Testungen werden auch mehr positive Ergebnisse hervorbringen, schätzte Kelch ein. Die Stadt schaue aber nicht nur auf die Inzidenzzahlen, sondern wolle mit den vielen Testangeboten „heraus aus dem Lockdown“.

13.19 Uhr: Aquarium öffnet zunächst für Jahreskarteninhaber

Das Aquarium Berlin soll ab Sonnabend, 13. März zunächst für Jahreskarteninhaber wieder öffnen. Der Zoo weist darauf hin, dass man sich vor dem Besuch online anmelden muss. Im Aquarium darf sich ein Gast pro 40 Quadratmeter aufhalten. Außerdem muss eine medizinische Maske getragen werden. Eine Wiederöffnung auch für Tageskarten-Gäste sei in Planung und werde derzeit vorbereitet. Die Tierhäuser in Zoo und Tierpark bleiben vorerst geschlossen.

„Wir freuen uns, mit der Wiederöffnung unseres Aquariums ein kleines Stück Normalität zurückgeben zu können. Schließlich ist das historische Gebäude gerade zur kälteren Jahreszeit ein beliebter Ort“, so Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem.

13.12 Uhr: Berliner Philharmoniker -Testkonzert in Minuten ausverkauft

Die Berliner Philharmoniker wollen noch im März ein Testkonzert spielen - die Karten waren schnell weg. Das Konzert sei „innerhalb weniger Minuten ausverkauft“ gewesen, teilte eine Sprecherin am Freitagvormittag mit. Das Sinfoniekonzert am nächsten Samstag (20. März) gehört zu einem Pilotprojekt - das Publikum wird vorab auf das Coronavirus getestet.

Das Orchester und sein Chefdirigent Kirill Petrenko würden zum ersten Mal seit dem Lockdown im März 2020 wieder ein Konzert vor 1000 Zuhörerinnen und Zuhörern geben, teilte die Philharmonie mit. Noch sind die Bühnen in Berlin wegen der Pandemie geschlossen.

Mehrere Berliner Kultureinrichtungen haben sich für das Pilotprojekt zusammengetan. Dazu gehören etwa die Staatsoper Unter den Linden, die Volksbühne und die Clubcommission. Sie planen insgesamt neun Veranstaltungen bis Anfang April. Das Publikum muss vorab einen Coronatest machen lassen, im Saal Abstand halten und während der Vorstellung einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Erkenntnisse der Testdurchläufe würden gemeinsam ausgewertet und anderen Institutionen zur Verfügung gestellt, hatte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag mitgeteilt. Den Auftakt macht das Berliner Ensemble am Freitag (19. März), die Philharmoniker planen dann am Tag darauf ihr Testkonzert. Eine Aufzeichnung des Konzerts soll am Ostersonntag bei Arte zu sehen sein.

11.57 Uhr: Rettungsschirm Sport bis Oktober verlängert

Der im Mai 2020 gestartete Rettungsschirm Sport für wegen der Coronavirus-Pandemie betroffene Berliner Verbände und Vereine ist bis Mitte Oktober 2021 verlängert worden. „Nutzen Sie die Möglichkeiten, die der Rettungsschirm bietet, um gemeinsam gut durch diese Zeit zu kommen!“, wird LSB-Direktor Friedhard Teuffel auf der Internetseite des Landessportbundes Berlin zitiert. Eigentlich sollten Anträge bis Ende Februar gestellt werden, durch den Verlauf der Pandemie wurde das Zeitfenster nun vergrößert.

11.56 Uhr: 397.417 Impfdosen in Berlin verabreicht - Impfquote bei 7,1 Prozent

In Berlin sind mittlerweile insgesamt 397.417 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 7,1 Prozent bei den Erstimpfungen und 3,7 Prozent bei den Zweitimpfungen. In Brandenburg liegt die Impfquote bei 6,4 Prozent. Sie ist weiterhin die niedrigste in ganz Deutschland. Dort wurden 242.547 Impfdosen gegeben. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI). Die bundesweit höchste Impfquote vermelden das Saarland und Bremen mit je 8,2 Prozent. Insgesamt wurden in Deutschland 8.716.654 Impfdosen verabreicht, was einer Impfquote von 7,2 Prozent entspricht.

11.55 Uhr: Kritik an Start von Corona-Schnelltests in Brandenburg wächst

Der Widerstand gegen den Beginn der möglichst flächendeckenden Corona-Schnelltests in Brandenburger Schulen ab Montag wächst. Der Landeslehrerrat wandte sich gegen die Pläne, deren Umsetzung mit der Öffnung der Gesamtschulen, Oberschulen und Gymnasien für den Wechselunterricht zwischen der Schule und Zuhause beginnen soll. Das Gremium hat Bedenken wegen der Handhabung der Tests, warnt aber auch vor einem Gesundheitsrisiko.

„Als pädagogisch ausgebildetes Personal sehen wir uns nicht in der Lage, alle Schülerinnen und Schüler zu medizinischen

Maßnahmen anzuleiten“, schreibt der Landeslehrerrat an Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in einem Brief, der am Freitag veröffentlicht wurde. „Eine Testung in der Schule setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler gemeinsam ohne Maske in einem Raum sitzen, der bei derzeitigen Temperaturen nicht über den gesamten Testzeitraum stoßgelüftet werden kann.“ Viele Schulen brauchten bereits alle Räume für den Unterricht mit Anwesenheit.

Wenn ein Corona-Test positiv ausfalle, müsse jede Schule zusätzliches Personal vorhalten. „Dieses Personal steht nicht für den regulären Unterricht oder die Notbetreuung zur Verfügung.“ Der Lehrerrat zeigte sich auch besorgt darüber, dass nicht alle Schüler zum Präsenzunterricht kommen: „Es gibt Eltern, die überlegen, ihr Kind nicht in die Schule zu lassen, wenn sich nicht alle Schülerinnen und Schüler testen lassen“, heißt es in dem Schreiben. Der Landesrat will die Interessen der Lehrkräfte vertreten und ist auch im Landesschulbeirat vertreten. Die „Märkische Allgemeine“ hatte zuvor über die Kritik geschrieben.

11.30 Uhr: Weniger Neuinfektionen in Brandenburg - aber Inzidenz steigt weiter

Die Zahl neuer Ansteckungen mit dem Coronavirus ist in Brandenburg zurückgegangen. Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 392 neue Infektionen, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mitteilte. Am Donnerstag waren es noch 452 neue Fälle, vor einer Woche aber nur 298.

Der Wert neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche stieg dagegen auf 70,3. Diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 66,9 und vor einer Woche bei 62,8. Wenn die Zahl über 100 steigt, will die rot-schwarz-grüne Landesregierung darüber beraten, ob die jüngsten Öffnungen und Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Dies ist nicht in der Verordnung fixiert, was für Kritik gesorgt hatte.

Schwerpunkt der Infektionen in Brandenburg bleibt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit einer 7-Tage-Inzidenz von 160,9, gefolgt vom Landkreis Elbe-Elster mit einem Wert von 135,5 und dem Kreis Oberhavel mit 101,9. Alle übrigen Landkreise und kreisfreien Städte lagen unter der 100er-Marke. Den geringsten Wert hatte Frankfurt (Oder) mit 29,4.

6.04 Uhr: Welche Museen in Berlin ab heute wieder öffnen

Viele Liebhaber und Interessierte können es kaum erwarten, dass die Berliner Museen nach rund vier Monaten Lockdown wieder ihre Türen öffnen. Den Auftakt machen an diesem Freitag das Museum für Naturkunde und das Haus am Waldsee. Alle weiteren Häuser sollen nach aktueller Planung nach und nach bis zum 1. April folgen. Zutritt ist nur mit einer medizinischen Maske und mit einer vorherigen Anmeldung gestattet, da die Besucherzahl beschränkt ist. Wann es wo losgeht und was zu sehen ist, lese Sie in dem ausführlichen Artikel.

4.01 Uhr: Mehr als 1000 Berliner Polizisten gegen Coronavirus geimpft

In Berlin sind bislang weit mehr als eintausend Polizisten gegen das Coronavirus geimpft worden. Innerhalb von weniger als zwei Wochen hätten 1150 Beamte die erste Impfdosis erhalten (Stand: Mittwoch), teilte die Berliner Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Eventuell liegt die Zahl aber höher. Nicht alle Polizisten würden ihre Impfung melden, sagte eine Sprecherin.

Nach Angaben der Polizei sei eine interne Priorisierung festgelegt worden, die sich an der Coronavirus-Impfverordnung orientiert. So sollen zuerst Kräfte geimpft werden, die bei ihrem Dienst ein größeres Risiko haben, mit dem Virus in Kontakt zu kommen. Als Beispiel nannte die Sprecherin Streifenpolizisten und die Kräfte der Einsatzhundertschaften.

Zur Impfbereitschaft konnte die Polizei zunächst keine genauen Angaben machen. Allerdings sei ein Großteil der sogenannten Impfcodes für Termine im Impfzentrum verteilt worden, sagte die Sprecherin. Insgesamt können sich 12.000 Polizisten impfen lassen. Die ersten Codes für die 24.000 Dosen Astrazeneca seien ab dem 26. Februar ausgegeben worden.

+++ Donnerstag, 11. März 2021 +++

18.22 Uhr: Woidke fordert schnelle Einbeziehung von Ärzten für mehr Impfungen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt auf eine rasche Einbeziehung der Praxisärzte in die Impfkampagne des Landes. „Wir brauchen die flächendeckende Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte und auch der Betriebsärzte so schnell wie möglich“, sagte Woidke der „Märkischen Allgemeinen“ (Freitag). Es gehe nicht nur um die gute Auslastung der Impfzentren, sondern vor allem um die flächendeckende Impfung der Bevölkerung. „Wir brauchen Impfmöglichkeiten im gesamten Land, um die Kampagne umzusetzen.“ Brandenburg ist seit mehreren Tagen beim Anteil der Erstimpfungen an der Bevölkerung im Ländervergleich hinten.

17.59 Uhr: Schärfere Maskenpflicht an Berliner Schulen

Die Maskenpflicht an den Berliner Schulen wird verschärft. Am kommenden Montag müssen Schüler, Lehrer und die übrigen Mitarbeiter dort einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, also FFP2- oder OP-Masken. Alltagsmasken reichen dann nicht mehr aus, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag mitteilte.

Mit der Regelung, die im Wesentlichen für den Unterricht und den Aufenthalt im Schulgebäude gilt, passt die Bildungsverwaltung ihre Vorgaben an die Regeln im Öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel an. Dort sind medizinische Masken schon seit geraumer Zeit Pflicht. Dass dies an Schulen bislang nicht galt, war von der Opposition heftig kritisiert worden.

Auf dem Schulhof im Freien können Schüler die Maske abnehmen, wenn ein Mindestabstand von 1,50 Metern gewährleistet werden kann. Zuletzt hatte die Bildungsverwaltung nach eigenen Angaben 700.000 medizinische Masken sowie FFP2-Masken an die Schulen verteilt. Dort lägen also in der Regel medizinische Masken bereit, um Schülerinnen und Schülern auszuhelfen, die selbst ihre Masken gerade nicht dabeihaben, so Scheeres.

16.20 Uhr: Zahl der Todesfälle steigt auf 2928

In Berlin sind zehn weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2928. 553 neue Infektionen wurden bestätigt, 489 waren es gestern. 5149 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 115 mehr als gestern. 125.314 Menschen gelten inzwischen als genesen.

202 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, fünf Personen weniger als gestern. 663 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, drei Patienten mehr als gestern. Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 17,1 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 59,8 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,65 Grün.

In Berlin wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts bisher 387.109 Impfdosen verabreicht. Die Impfquote liegt damit bei 6,9 Prozent für die Erstimpfung und bei 3,7 Prozent für Menschen, die beide Impfungen erhalten haben.

16.14 Uhr: Landesweite Regelung für Corona-Schnelltests in Brandenburger Apotheken noch offen

Immer mehr Städte und Gemeinden in Brandenburg bieten Corona-Schnelltests an. Eine landesweite Regelung mit den Apotheken war am Donnerstag noch offen. „Dazu sind wir noch in Gesprächen mit der Landesregierung“, sagte Sprecher Mathias Braband-Trabandt. Für die Apotheken sei die einfachste Lösung eine Verordnung des Landes, über die alle Apotheken beauftragt würden, statt einzelner Absprachen mit dem jeweiligen Gesundheitsamt. Derzeit sind 72 Apotheken nach einer Liste der Landesapothekerkammer bereit, die Tests anzubieten.

In Frankfurt (Oder) öffnete am Donnerstag ein Covid-19-Testzentrum. In Brandenburg/Havel sind bis Mittwoch mehrere Testzentren geplant oder bereits offen. Der Landkreistag erklärte, auch die Kreise seien sehr aktiv in der Organisation hierfür.

15.17 Uhr: Scheeres kündigt Wechselunterricht für Klassen 7 bis 9 an

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat angekündigt, dass es auch für Schüler der 7. bis 9. Klassen noch vor Ostern Unterricht in der Schule geben soll. „Wir sind mit den Schulleitungsverbänden, Amtsärzten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bereits seit vielen Tagen im Gespräch über eine mögliche Rückkehr der Klassen 7 bis 9 im Wechselunterricht“, sagte Scheeres am Donnerstag. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte den Ausschluss einzelner Klassenstufen vom Wechselunterricht am Mittwoch für rechtswidrig erklärt. „Das Thema werde ich in die nächste Senatssitzung einbringen“, sagte Scheeres weiter.

„Die Idee ist, dass diese Schülerinnen und Schüler vor Ostern zumindest noch einmal Präsenztermine haben, einen unmittelbaren Kontakt zu ihrer Lehrkraft erleben und mal wieder ihre Schule sehen“, so die Bildungssenatorin. Das Verwaltungsgericht hatte am Mittwoch mehreren Eilanträgen von Schülern teilweise stattgegeben, aber nicht in allen Punkten. „Ich betone außerdem, dass das Gericht die Anträge auf Verzicht auf Masken im Unterricht genauso abgelehnt hat wie die Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht“, sagte Scheeres. „Das Wechselunterrichtsmodell wurde bestätigt.“

15.05 Uhr: Corona-Selbsttests sollen möglichst an allen Brandenburger Schulen starten

Mit der Öffnung von Gesamtschulen, Oberschulen und Gymnasien für den Wechselunterricht mit Lernen zuhause sollen in Brandenburg ab Montag die Corona-Selbsttests möglichst an allen Schulen starten. „Ich gehe davon aus, dass wir mindestens an den weiterführenden Schulen, vermutlich aber an allen Schulen, am Montag Tests zur Verfügung haben“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtages.

Geplant ist ein Test pro Woche jeweils montags. Die ersten 300 000 Tests der Firma Roche trafen nach Angaben von Innenminister Michael Stübgen (CDU) bereits ein. Ernst sagte, dazu kämen später 2,3 Millionen Tests weiterer Anbieter. „Wir gehen davon aus, dass das bis zur Sommerpause reicht.“ Seit 22. Februar sind bereits die Grundschulen im Wechselunterricht.

15.04 Uhr: Grüne fordern Offenlegung der Beschaffungsverträge für Masken & Co.

Die Berliner Grünen fordern vom Senat eine Offenlegung der Verträge zum Kauf von Schutzmasken, Schnelltests und anderen Materialien in der Corona-Pandemie. „Wir wollen, dass die Beschaffungsverträge für Masken soweit wie es geht veröffentlicht werden“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Benedikt Lux, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

„In der Pandemie kommt es darauf an, so schnell wie möglich Schutzausrüstung, aber auch andere Materialien wie Schnelltests, Desinfektionsmittel, Beatmungsgeräte zu beschaffen“, so Lux. „Wir wollen, dass die Öffentlichkeit sich selbst ein Bild davon machen kann, wie viel Geld wofür in welcher Höhe geflossen ist.“

Geklärt werden müsse, ob die Preise marktüblich waren oder ob Dritte zu Recht oder zu Unrecht mitverdient haben, ergänzte die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Catherina Pieroth. „Diese Transparenz ist in Krisenzeiten besonders wichtig, als Grundlage für Vertrauen in staatliches Handeln.“

Hintergrund ist die Verstrickung der Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (CSU) und Nikolas Löbel (CDU) in Geschäfte um den Kauf von Corona-Schutzmasken. Die Affäre sorgt bundesweit für Empörung.

13.55 Uhr: Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Menschen können sich impfen lassen

Pflegebedürftige Menschen haben ab sofort einen Anspruch, bis zu zwei Kontaktpersonen zu benennen, die prioritär geimpft werden können. Das Vorschlagsrecht für die beiden Kontaktpersonen liege bei der pflegebedürftigen Person, bzw. der sie vertretenden Person, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Damit soll die Betreuung pflegebedürftiger Menschen durch das soziale Umfeld in Corona-Zeiten abgesichert werden. Diese Regelung umfasst pflegebedürftige Menschen, die das 70. Lebensjahr abgeschlossen haben und zu Hause oder in Pflege-WGs leben oder pflegebedürftige Menschen, die an den in § 3 Abs. 1 Ziff. 2 CoronaImpfV beschriebenen chronischen Krankheiten leiden. Alle Details zu der neuen Impf-Regel finden Sie auf den Seiten der Senatsgesundheitsverwaltung.

13.10 Uhr: Erste Corona-Impfungen in Berliner Arztpraxen

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben am Donnerstag auch in ersten Berliner Arztpraxen begonnen. Das teilte die Kassenärztlichen Vereinigung (KV) mit. Rund 100 Praxen seien für ein Pilotprojekt ausgewählt worden. Sie laden eigene Patienten ein, die an einer chronischen Erkrankung leiden. Genutzt wird das Präparat von Astrazeneca. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte am Mittwoch getwittert, Berlin starte mit 150 Praxen zu dem angekündigten Projekt. „Für die Erstimpfungen stellen wir die 37.500 abgeforderten Impfdosen bereit.“

Wegen des begrenzten Impfstoffs kann laut KV nur eine bestimmte Zahl von Praxen beauftragt und beliefert werden. Allein in den vergangenen 24 Stunden hätten sich mehr als 350 Praxen bei einer Abfrage registrieren lassen. Sobald genug Impfstoff vorhanden sei, würden weitere Praxen schrittweise eingebunden. Es sei bedauerlich, dass zweieinhalb Monate nach dem Impfstart Ende Dezember noch immer nicht ausreichend Impfstoff verfügbar sei, um eine allgemeine Versorgung zu starten.

Die aktuell ausgewählten Praxen sind den Angaben zufolge meist Hausarztpraxen, aber auch Praxen für Diabetiker und Krebskranke. „Wie viele Impfungen es pro Praxis und Tag sein werden, hängt vorrangig von den gelieferten Impfstoffmengen ab“, so die KV. Ab dem zweiten Quartal soll flächendeckend in Arztpraxen geimpft werden. Derzeit gibt es laut Senat in Berlin pro Tag 9000 Impfungen in den Impfzentren und von mobilen Teams. Bis zu 20.000 Impfungen seien aktuell am Tag möglich. Nach der Ankündigung des Bundes soll die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen im zweiten Quartal deutlich steigen.

12.54 Uhr: Ausstellung „Rembrandts Orient“ im Barberini öffnet

Unter dem Titel „Rembrandts Orient“ zeigt das Potsdamer Museum Barberini nach langer Corona-Pause ab Sonnabend rund 110 Arbeiten des Meisters Rembrandt von Rijn (1606-1669) und seiner künstlerischen Zeitgenossen des Goldenen Zeitalters in den Niederlanden. „Das 17. Jahrhundert markiert den Beginn der ersten Globalisierung“, sagte Museumsdirektorin Ortrud Westheider am Donnerstag bei der Vorstellung der Ausstellung. „Auch in der Kunst war zu spüren, dass Europa nur eine der vielen Regionen auf der Welt ist.“

Damit öffnet das Museum nach monatelanger Corona-Pause seit Anfang November unter strengen Hygieneauflagen wieder seine Türen. Für den Besuch muss vorab ein Termin gebucht werden. Täglich können nur 660 Besucher eingelassen werden. Die Ausstellung geht bis zum 27. Juni. Welche Museen in Berlin ab Freitag wieder öffnen - lesen Sie hier ausführlich, was Berlins Museen planen und welche Regeln gelten.

12.22 Uhr: Mehrere hundert Anträge von vorläufigem Stopp der Hilfen betroffen

In Brandenburg ist von den vorläufig gestoppten Zahlungen ein kleiner Teil der staatlichen Corona-Hilfen betroffen. Es gehe um mehrere hundert Anträge, sagte die Sprecherin der Investitionsbank Brandenburg (ILB), Ingrid Mattern, auf Anfrage. Betroffen seien Anträge, die ab dem 3. März gestellt wurden - für Überbrückungshilfen sowie November- und Dezemberhilfen. Die Neustarthilfe für Solo-Selbstständige ist vom vorläufigen Stopp nicht tangiert.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte mitgeteilt, in einigen Fällen bestehe der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen wurden. Dabei gehe es um Abschlagszahlungen - praktisch Vorschüsse auf die Staatshilfen - und um reguläre Auszahlungen. Die vorsorglich gestoppten Abschlagszahlungen sollen in den nächsten Tagen wieder aufgenommen werden. Die Anträge aller Corona-Sonderprogramme werden der Föderbank zufolge weiter bearbeitet.

Für die Überbrückungshilfe I und II in Brandenburg waren zuletzt 4235 von 4371 Anträgen bewilligt, ausgezahlt wurden bisher 52,3 Millionen Euro. Für die Überbrückungshilfe III wurden bisher 903 von 1435 Anträgen bewilligt, es flossen 15,2 Millionen Euro - teils die volle Summe, teils ein Abschlag. Die Hilfen gehen an Unternehmen, die von Corona-Beschränkungen betroffen sind. Für die November- und Dezemberhilfen waren 16.120 von 18.408 Anträgen bewiligt, ausgezahlt wurden 176,9 Millionen Euro. Diese Hilfen richten sich an Unternehmen, Selbstständige und Vereine, die von Schließungen betroffen sind.

12.45 Uhr: Union erprobt Corona-Schnelltests

11.42 Uhr: Taxis mit über zehntausend Fahrten zu Impfzentren

Die Taxiruf-Zentrale Taxi Berlin hat in den vergangenen Wochen über zehntausend Fahrten zu Impfzentren für Senioren absolviert. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, handele es sich um den größten Auftrag in der Geschichte des Berliner Taxi-Gewerbes. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sollten die Fahrten zu den Impfzentren am Abend nach 19 Uhr oder per Taxi Berlin-App bestellt werden – und gleich für den ersten sowie zweiten Impftermin zusammen. Für eine Fahrtenbestellung empfehlen sich die Rufnummern 030-230023, 030-261026 sowie 030-443322. Das Unternehmen erwartet, dass die Zahl der Fahrten in den nächsten Tagen und Wochen weiter zunehmen dürfte.

11.32 Uhr: Öffnung der Bühnen - Berlin plant Pilotprojekt mit Coronatests

Berlin (dpa) - In Berlin sollen die ersten Bühnen noch im März für ein Pilotprojekt öffnen. Das Publikum wird vorher auf das Coronavirus getestet. Neben den Philharmonikern, der Berliner Volksbühne und der Staatsoper Unter den Linden ist beispielsweise auch die Clubcommission mit einem Konzert dabei.

Geplant sind neun Veranstaltungen bis Anfang April. „So ein Pilot ist in Deutschland einzigartig – und hoffentlich ein Beitrag mit Blick auf ein unbeschwertes Besuchen von Kulturveranstaltungen“, teilte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag mit.

Das Publikum muss am Tag der Veranstaltung zu einem Coronatest und soll während der Vorstellung einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Den Auftakt macht das Berliner Ensemble am 19. März, die Stiftung Berliner Philharmoniker plant dann am 20. März ein Sinfoniekonzert.

Die Erkenntnisse der Testdurchläufe würden Anfang April von allen Beteiligten gemeinsam ausgewertet und anderen Institutionen zur Verfügung gestellt, teilte die Senatskulturverwaltung mit. Die Bühnen sind wegen der Pandemie seit Monaten geschlossen.

11.18 Uhr: Nach Urteil zu Wechselunterricht - Jetzt müssen die Schulen entscheiden

Aus Sicht des Berliner Verwaltungsgerichts ist der Ausschluss einzelner Klassenstufen vom Wechselunterricht rechtswidrig. Ob die beiden Schüler, die mit dieser Entscheidung vom Mittwoch Recht bekommen haben, tatsächlich Wechselunterricht bekommen, müsse die jeweilige Schule entscheiden. Das sagte Gerichtssprecher Dominic Hörauf. „Die Kammer hat gesagt, die Schüler müssen genauso behandelt werden wie die Abschlussklassen.“ In dem Fall gilt bis zum 16. März, dass die Schulen im Einvernehmen mit der Schulaufsicht eine Einzelfallentscheidung treffen, ob Wechselunterricht angeboten wird.

Geklagt hatten zwei Gymnasiasten aus der 7. und 9. Klasse, die zurzeit keinen Unterricht in der Schule haben. „Der Beschluss hat nur Geltung für die Beteiligten“, erklärte der Sprecher. „Und die Beteiligten waren die einzelnen Schüler. Das kann im Ergebnis dazu führen, dass die Schule sagt, wir bieten Präsenzunterricht im Wechselmodell für den einzelnen Schüler an“, erläuterte Hörauf. „Wobei bei lebensnaher Betrachtung wird es so sein, dass die Schule dann eine Entscheidung für die Jahrgangsstufe trifft.“ Wenn andere Eltern das gleiche Recht in Anspruch nehmen möchten, müssten sie ebenfalls vors Verwaltungsgericht ziehen. „Wobei sich wahrscheinlich aus deren Sicht anbietet abzuwarten, ob der Senat sich dem beugt, das ist ja durchaus eine Möglichkeit.“

Das Verwaltungsgericht hatte am Mittwoch den Eilanträgen der Schüler teilweise stattgegeben. Einzelne Jahrgangsstufen jenseits der Primarstufe und der Abschlussklassen von der Präsenzbeschulung im Wechselmodell vollständig auszuschließen, sei „gleichheits- und deshalb rechtswidrig“, argumentierte das Gericht

10.51 Uhr: Deutsches Historisches Museum startet mit drei Ausstellungen

In einem ersten Schritt öffnet das Deutsche Historische Museum in Berlin nach pandemiebedingter Pause seine Türen. Von Montag (15.3.) an wird zunächst der Pei-Bau neben dem zentralen Komplex wieder zugänglich sein. Dort erwarten die Besucherinnen und Besucher nach Angaben des Museums dann gleich drei Ausstellungen - jeweils nur per Online-Ticket zugänglich. Die Dauerausstellung im Zeughaus soll abhängig von den Inzidenz-Werten in Berlin in einem zweiten Schritt eröffnet werden. Welche Museen in Berlin ab Freitag wieder öffnen - lesen Sie hier ausführlich, was Berlins Museen planen und welche Regeln gelten.

10.47 Uhr: Linke fordert Corona-Hilfsprogramm für haushaltsnahe Dienstleistungen

Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus fordert ein staatliches Förderprogramm, um Alleinerziehende und andere Menschen mit wenig Geld in der Corona-Krise zu unterstützen. „Wir müssen haushaltsnahe Dienstleistungen mit öffentlichen Mitteln fördern“, schlug die Sprecherin für Frauenpolitik der Linke-Fraktion, Ines Schmidt, am Donnerstag in einer Parlamentsdebatte vor.

Durch konkrete, individuelle Unterstützung etwa im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung könnten einerseits Alleinerziehende, Familien in sozial schwierigen Verhältnissen oder mit behinderten Kindern sowie ältere Menschen in ihrem Alltag entlastet werden. Andererseits könnten sozialversicherungspflichtige Jobs für Geringqualifizierte geschaffen werden, die solche haushaltsnahen Dienstleistungen erbringen. Auch Gewerkschaften setzen sich für ein solches Programm ein.

„Der Ausnahmezustand macht bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern noch sichtbarer“, sagte Schmidt mit Blick auf die Corona-Pandemie. Sie forderte mehr Tarifbindung für momentan schlecht bezahlte Beschäftigte etwa in der Pflege oder im Handel. Und dass Frauen nach jahrzehntelanger Arbeit in diesen Berufen in befristeten oder Minijobs und Leiharbeit nur eine Niedrigrente bekämen, sei ein Skandal.

10.22 Uhr: 387.109 Impfdosen in Berlin verabreicht - Impfquote bei 6,9 Prozent

In Berlin sind mittlerweile insgesamt 387.109 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 6,9 Prozent bei den Erstimpfungen und 3,7 Prozent bei den Zweitimpfungen. In Brandenburg liegt die Impfquote bei 6,0 Prozent. Sie ist derzeit die niedrigste in ganz Deutschland. Dort wurden 230.157 Impfdosen gegeben. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI). Die bundesweit höchste Impfquote vermelden das Saarland und Bremen mit je 7,9 Prozent. Insgesamt wurden in Deutschland 8.431.264 Impfdosen verabreicht, was einer Impfquote von 6,9 Prozent entspricht.

10.13 Uhr: Hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Brandenburg deutlich an. Innerhalb eines Tages seien 452 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Am Vortag waren es 305 und am Dienstag 136 neue Ansteckungen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen stieg am Donnerstag auf 66,9, nach 60,6 am Vortag. Nach dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz sollen bestimmte Lockerungen der Corona-Beschränkungen erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 möglich sein.

Hotspot in Brandenburg ist nach wie vor der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit einer Inzidenz von 146,3, gefolgt vom Landkreis Elbe-Elster mit einem Wert von 123,7. Alle übrigen Landkreise und kreisfreien Städte lagen unter der 100er-Marke. Die geringste Inzidenz hat Frankfurt (Oder) mit 22,5.

Im Krankenhaus werden 327 Corona-Patienten behandelt, davon 91 auf Intensivstationen. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung starben zuletzt acht Menschen in Brandenburg.

8.41 Uhr: GEW sieht Schulentscheidung des Verwaltungsgerichts skeptisch

Nachdem das Berliner Verwaltungsgericht den Ausschluss einzelner Klassenstufen vom Wechselunterricht für rechtswidrig erklärte, befürchtet die Berliner Bildungsgewerkschaft GEW ein steigendes Infektionsrisiko an Schulen. „Ich finde diese Entscheidung sehr beunruhigend, weil die Inzidenz auch unter Jugendlichen steigt und die Pädagoginnen wenig geschützt sind“, sagte der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann. Er sei skeptisch bei der Perspektive, dass die 7. bis 9. Klassen zurückkommen könnten. „Momentan ist es noch so ruhig an den Schulen, weil noch so wenige Schülerinnen und Schüler da sind.“

Die Bildungsverwaltung müsse die Entscheidung des Gerichts umsetzen, sagte Erdmann. „Und jetzt müssen Lehrkräfte und die Erzieherinnen und Erzieher in den Schulen bestmöglich geschützt werden, zum Beispiel durch unbürokratische Impfangebote.“ Bei der Vergabe der Impftermine seien bisher noch 1000 Schleifen zu drehen.

8.35 Uhr: Weitere Schulöffnung in Berlin? Druck auf Bildungsverwaltung wächst

Nachdem das Berliner Verwaltungsgericht den Ausschluss einzelner Klassenstufen vom Wechselunterricht für rechtswidrig erklärt hat, wächst der Druck auf die Bildungsverwaltung. Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Gebel forderte am Mittwochabend auf Twitter, Berlin müsse das Urteil schnell umsetzen, „also zu kommender Woche. Präsenz ist wichtig für soziales Miteinander & Bildung“.

Hier die PM zum Urteil für Präsenzunterricht Kl. 7-9. Das Land muss schnell umsetzen, also zu kommender Woche.

Präsenz ist wichtig für soziales Miteinander & Bildung. Mit Tests an den Schulen haben wir ein Sicherheitsgeländer für den Infektionsschutz. https://t.co/k3YTMQoHxy — Silke Gebel (@SilkeGebel) March 10, 2021

Ein Sprecher der Bildungsverwaltung teilte am Donnerstag mit: „Wir werden nun umgehend die am Mittwochabend eingegangenen Beschlussbegründungen zu diesen Einzelfällen prüfen und dann zeitnah die entsprechenden Schlüsse ziehen.“

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur führt die Bildungsverwaltung ohnehin bereits Gespräche unter anderem mit Schulleitungsverbänden über eine mögliche Rückkehr der 7. bis 9. Klassen noch vor Ostern.

Das Verwaltungsgericht gab am Mittwoch mehreren Eilanträgen von Schülern teilweise statt. Sie hatten erreichen wollen, dass die Klassen wieder voll besetzt werden. Sechs von sieben wollten auch durchsetzen, dass ein Mund-Nasen-Schutz nicht mehr Pflicht ist. In diesen Punkten stimmte das Gericht nicht zu.

8.16 Uhr: Grips Theater startet Online-Spielplan für Kinder

Kinder können mehrere Projekte des Berliner Grips Theaters in nächster Zeit im Internet ansehen. Das Theater startet am Freitagnachmittag einen neuen Online-Spielplan. Gezeigt wird zunächst ein Mitschnitt von „Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück“ von Zoran Drvenkar, wie das Theater ankündigte. Die Uraufführung war für November 2020 geplant, wegen der Pandemie aber ausgefallen. Im neuen Stück geht es um den elfjährigen Kai, der sich mit seinem Großvater und dessen Kriegserinnerungen auseinandersetzt. Der Mitschnitt wird drei Wochen lang online gezeigt. Danach folgen andere Projekte, die Videos sind kostenlos abrufbar.

8.15 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog zur Corona-Pandemie in Berlin

