Corona in Berlin: Alle drei Ampeln jetzt rot - Inzidenz in Spandau bei 280,2

Biontech vs. Moderna: zwei Corona-Impfstoffe und was sie unterscheidet

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 107.233 Menschen infiziert. 1591 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 88.187 Patienten gelten inzwischen als genesen. 17.455 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 190,8.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

11.04 Uhr: Dilek Kalayci - Falsche Zeit für Impfpflicht-Diskussion

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hält nichts davon, gegenwärtig eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Altenheimen ins Gespräch zu bringen. „Die Diskussion kommt zur Unzeit“, teilte die SPD-Politikerin am Dienstag auf Anfrage mit. „Prioriät muss die Beschaffung von mehr Impfstoff haben.“ Kalayci widersprach damit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der eine Debatte darüber gefordert hatte.

„Wir müssen uns überlegen, ob wir für die besonders hochsensiblen Bereiche, das sind die Alten- und Pflegeheime, den Schutz besonders erhöhen“, sagte Söder am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Wenn man höre und lese, dass sich dort wenige Pflegekräfte impfen lassen wollten, müsse man darüber diskutieren. „Der deutsche Ethikrat sollte sich damit beschäftigen.“ Der CSU-Chef hatte sich bereits in der „Süddeutschen Zeitung“ entsprechend geäußert.

10.46 Uhr: Zunächst täglich nur 120 Impfungen im Erika-Heß-Eisstadion

Die Impfungen im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding sollen nach Informationen der Berliner Morgenpost am Donnerstagmorgen beginnen. Zunächst sollen dort 120 Impfungen täglich durchgeführt werden. In Abständen von 1,5 Stunden sollen Personengruppen geimpft werden. Verimpft wird lediglich der neu zugelassene Impfstoff des US-Herstellers Moderna. Die erste Lieferung von 2400 Impfdosen ist nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung am Dienstag in Berlin eingetroffen. Anschließend sollen alle zwei Wochen Lieferungen mit größeren Mengen nach Berlin kommen.

9.21 Uhr: Ministerin - Vor Hackerangriffen niemand geschützt

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat nach dem Hackerangriff auf eine Schulplattform von einer kriminellen Handlung gesprochen. „Also ehrlicherweise: Vor Hackerangriffen aus dem Ausland ist überhaupt niemand geschützt“, sagte sie am Dienstagmorgen im rbb-Inforadio. „Das kann passieren. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet, um das zu beseitigen.“

Die Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts war Ziel eines Hackerangriffs geworden. Wegen eines DDoS-Angriffs kam es zu „kurzzeitigen Ausfällen“, wie eine Sprecherin des Instituts bestätigte. Bei solchen Angriffen wird eine Seite von vielen Computern gleichzeitig angefragt und damit blockiert.

6 Uhr: Berliner Senat berät über Einschränkung der Bewegungsfreiheit

Der Berliner Senat berät über neue Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie (Pressekonferenz 13 Uhr). Konkret geht es um eine neue Regel zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern ab der Stadtgrenze. In Brandenburg und anderen Bundesländern gilt die neue Regel schon. Angesichts der weiterhin großen Zahl von Corona-Neuinfektionen wird Berlin sie wohl ebenfalls einführen.

Für Bewohner von Brandenburger Corona-Hotspots sind touristische Reisen und Sport außerhalb eines Radius von 15 Kilometern um ihren Landkreis oder ihre kreisfreie Stadt seit Samstag untersagt. Das gilt bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Der Weg zur Arbeit, Einkäufe und Arztbesuche bleiben erlaubt. Die Regelung geht auf eine Vereinbarung von Bund und Ländern zur Verlängerung des Lockdowns in der Vorwoche zurück.

Im Gespräch sind dem Vernehmen nach auch mehr Ausnahmen bei den strikten Kontaktbeschränkungen. Seit Sonntag sind private Zusammenkünfte in Berlin nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Ist diese Person alleinerziehend, werden deren Kinder nicht mitgezählt. Geprüft wird nun, ob die Kinderregelung erweitert wird.

5.30 Uhr: Zweiter Corona-Impfstoff in Berlin und Brandenburg erwartet

In Berlin und Brandenburg sollen am Dienstag die ersten Chargen Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna eintreffen. Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung handelt es sich jeweils um 2400 Dosen für die beiden Länder. Das bedeutet Impfstoff für 1200 Menschen, weil für jeden zwei Impfungen notwendig sind. Weitere Lieferungen sind demnach alle zwei Wochen geplant.

Der Moderna-Impfstoff nicht so anspruchsvoll, was die Tiefkühlung angeht, aber dafür noch empfindlicher beim Transport. Deshalb sei er nicht für Impfungen im mobilen Bereich geeignet. Stattdessen soll er in den neu eingerichteten Impfzentren eingesetzt werden. In Berlin gehen sie an das Impfzentrum im Erika-Heß-Eisstadion im Wedding, das am Donnerstag öffnen soll.

+++ Montag, 11. Januar 2021 +++

22.42 Uhr: KMK-Chefin wirbt um Verständnis bei frustrierten Schülern und Eltern

Angesichts andauernder Schwierigkeiten mit überlasteten Lernplattformen für Schulen wirbt die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, um Verständnis bei frustrierten Kindern und Eltern. Dass Server in Schulen manchmal nicht funktionierten, sei ärgerlich, sagte die brandenburgische Bildungsministerin (SPD) am Montagabend in den ARD-„Tagesthemen“. „Aber was wir in den vergangenen fünf bis acht Jahren versäumt haben an Initiativen für die digitale Bildung, holen wir nicht in sechs bis neun Monaten auf.“ Sie fügte an: „Ich gebe zu, wir wären gerne woanders.“

Auf die Frage, warum nicht leerstehende Theater oder Messehallen für die Schulen angemietet werden können, sagte Ernst, die Idee sei gut, aber begrenzt umsetzbar, weil beim Unterricht ja nicht eine Gruppe den ganzen Tag zusammenkomme. Zum Thema Schulschließungen sagte sie, die Kultusminister wollten keinen Automatismus anhand der Infektionsstatistik. „Wir möchten genau hingucken und die Gesamtsituation beurteilen.“

21.58 Uhr: Schul-Cloud in Brandenburg von Hackern angegriffen

In Brandenburg ist die Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts am Montag Ziel eines Hackerangriffs geworden. Auf der Seite wurde nach einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) ein Hinweis eingeblendet, wonach es infolge eines DDoS-Angriffs zu Verzögerungen und Erreichbarkeitsproblemen komme. Bei solchen Angriffen (Distributed Denial of Service Attack, wörtlich: verteilter Dienstverweigerungsangriff) wird eine Seite von einer Vielzahl von Computern gleichzeitig angefragt und damit blockiert.

Eine Sprecherin des Instituts bestätigte dem RBB den Angriff. Im Laufe des Tages habe es massenhafte Zugriffe aus dem Ausland gegeben. Mittlerweile soll die Cloud aber wieder uneingeschränkt funktionieren. Die Schul-Cloud wird in Brandenburg nach früheren Angaben des Bildungsministeriums von mindestens 562 Schulen für den Distanzunterricht genutzt. Namensgeber des Hasso-Plattner-Instituts ist der Gründer des SAP-Konzerns.

20.56 Uhr: Corona-Gegner demonstrieren mit Autokorso

Am Montagabend haben Corona-Kritiker in Berlin mit einem Autokorso gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern protestiert. Angemeldet war die Demonstration von 19 bis 21 Uhr, teilte das Lagezentrum der Berliner Polizei auf Anfrage mit. Wie viele Autofahrer an der Aktion teilnahmen, konnte das Lagezentrum am Abend nicht sagen. Die Demonstration wurde von Beamten begleitet.

Auf Twitter-Videos war zu sehen, wie die Demonstranten mit eingeschalteter Warnblinkanlage laut hupend durch die Wohnstraßen fuhren. Einige Teilnehmer hatten auch Fahnen dabei. Sie fuhren u.a. auf dem Südwestkorso und über die Kantstraße. Twitter-User schrieben, dass auch durch Steglitz und Friedenau (Tempelhof-Schöneberg) der Autokorso rollte.

18.26 Uhr: Studie in Mitte könnte Auswirkung auf Impfstrategie haben

Die Ergebnisse der Corona-Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) im Bezirk Mitte könnten auch in eine Anpassung der Impfstrategie einfließen. Das sagte Studienleiterin Dr. Claudia Santos-Hövener auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Bis spätestens Anfang Februar sollen die ersten Eckdaten ausgewertet sein. Anhand dieser könne man etwa abschätzen, welche Gruppen in der Bevölkerung besonders von schweren Verläufen einer Covid-19-Erkrankung betroffen sind. Außerdem wollen die Wissenschaftler mithilfe der Studie herausfinden, wie hoch die Dunkelziffer und der Anteil symptomloser Infizierter in der Bevölkerung ist.

Der Bezirk Mitte ist einer von vier untersuchten Gebieten der Studie „Corona Monitoring lokal“. Neben Mitte sind dies Kupferzell (Baden-Württemberg), Bad Feilnbach und Straubing (beide Bayern). Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

17.35 Uhr: Senat teilt Krankenhäusern 15 Prozent des Impfstoffes zu

Berlins Krankenhäuser werden in den kommenden Wochen jeweils 15 Prozent der angelieferten Mengen des Impfstoffes von Biontech und Pfizer erhalten, um ihr medizinisches Personal zu schützen. Das geht aus einem Schreiben von Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz an die Berliner Notfallkrankenhäuser hervor. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

16.45 Uhr: Kita-Erzieher wollen Brandbrief an Bildungssenatorin Scheeres schreiben

Ein weiterer Brandbrief soll bald Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) erreichen – diesmal von den Erziehern. Für die Kitas gebe es weiterhin keine klaren Lösungen, die Schutzmaßnahmen dort seien ungenügend, es fehle auch an Schnelltests, heißt es von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

„Das Haus von Frau Scheeres weigert sich, klare Regeln dafür zu schaffen, welche Kinder auch im Lockdown Anspruch auf Betreuung haben – eine Zumutung für Beschäftigte und Eltern“, sagt die Berliner GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik.

Tatsächlich bieten die Kitas in Berlin aktuell eine „Notversorgung“ und keine Notbetreuung an. Die Eltern müssen den Kitaleitungen gegenüber nur ihren „außerordentlich dringlichen Betreuungsbedarf“ erläutern, um das Kind weiterhin in der Kita abzugeben. Dazu gehört auch die „Vermeidung von Verdienstausfällen“.

16.30 Uhr: BVG bietet Fahrdienst zum Impfzentrum in Treptow

Die BVG hat für Berliner mit einem Termin im Impfzentrum Arena in Treptow einen kostenlosen Fahrservice mit Kleinbussen vom Parkhaus des Einkaufszentrums „Park-Center“ eingerichtet. Direkt am Impfzentrum gebe es keine Parkplätze, hieß es. Die beiden Kleinbusse sind laut BVG täglich von 8 Uhr bis 18.30 Uhr unterwegs.

Abfahrt ist an der Haltestelle Beermannstraße (wie Linien 104, 166, 194). Das Impfzentrum ist - mit einem Fußweg von etwa 600 Metern - auch mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar. Neben den Buslinien empfiehlt sich laut BVG vor allem die Anbindung mit der S-Bahn (Bahnhof Treptower Park)

16.15 Uhr: Alle drei Corona-Ampeln in Berlin jetzt auf Rot

In Berlin sind 26 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1591.

1036 neue Infektionen wurden bestätigt, 340 waren es gestern. 17.455 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 17.870 waren es gestern. 88.187 Menschen gelten inzwischen als genesen. Bisher wurden in Berlin laut aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts 32.014 Menschen geimpft.

426 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, einer weniger als gestern. 1586 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 14 weniger als gestern.

Zum ersten Mal steht Berlins Corona-Ampel bei allen drei Kriterien auf Rot. Auch bei der sogenannten Reproduktionszahl (R-Wert) ist mit 1,47 nun der als kritisch definierte Bereich erreicht. Der R-Wert beschreibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Um die Pandemie zu bremsen, müsste der Wert deutlich kleiner sein als 1. Bei den anderen beiden Indikatoren der Ampel, den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (aktuell 190,8) und der Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (derzeit 33 Prozent), steht die Ampel schon länger auf Rot.

„Die drei roten Ampeln werfen die Frage auf, ob die Beschränkungen, die wir uns auferlegt haben, reichen werden“, erklärte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). „Wir müssen unsere Mobilität weiter einschränken. Bis der Impfschutz für uns alle greifen kann, sollten wir so die Infektionen in den Griff bekommen.“

Fallzahlen in den Bezirken

7-Tage-Inzidenz in den Bezirken

15.40 Uhr: Umfrage - Mehrheit der Hotels und Gaststätten bangen um Existenz

Die Mehrheit der Hotels und Gaststätten in Brandenburg sieht sich in der Corona-Pandemie laut einer Umfrage in ihrer Existenz gefährdet - auch wegen fehlender finanzieller Hilfen. 70 Prozent der Betriebe befürchteten eine Pleite, wie eine Befragung des Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg (Dehoga) ergab. Rund 17 Prozent der Befragten denken demnach über die Aufgabe ihres Betriebes nach.

Für Dehoga-Präsident Olaf Schöpe sind die Zahlen ein „Alarmsignal“. „Wenn wir nicht 30 Jahre Aufbauarbeit im Tourismus in Brandenburg riskieren wollen, dann ist es jetzt höchste Zeit zu handeln“, sagte er am Montag. Bei 30 Prozent der Unternehmen hätten bereits Mitarbeiter gekündigt, um in eine andere Branche zu wechseln.

15.20 Uhr: Bezirksamt warnt vor gefälschten Impf-Einladungen

Aufforderungen zum Impfen gegen das Coronavirus versendet in Berlin ausschließlich die Senatsgesundheitsverwaltung. In Tempelhof-Schöneberg kursieren Fälschungen. Den ganzen Artikel lesen Sie HIER!

15.06 Uhr: Impfstoff ist in Brandenburg schon verplant

Die Menge an Corona-Impfstoff ist in Brandenburg vorerst so begrenzt, dass über die Hotline nur noch wenige neue Termine vergeben werden. „Die Impfungen in stationären Pflegeeinrichtungen haben Priorität“, teilte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag mit. Allen rund 25.000 Bewohnern von Pflegeheimen solle bis Mitte Februar ein Impfangebot gemacht werden. „Es wird perspektivisch aber genug Impfstoff für alle Impfwilligen zur Verfügung stehen.“

Bis Mitte Februar könnten laut Ministerium 84.000 Menschen geimpft werden. Das wären etwas mehr als drei Prozent der Bevölkerung. Insgesamt rund 280.000 Menschen sollen zuerst geimpft werden - das sind über 80-Jährige, Pflegeheimbewohner, Pflegepersonal, Gesundheitspersonal mit hohem Ansteckungsrisiko.

14.51 Uhr: Kassenärztliche Vereinigung lehnt Wahlmöglichkeit für Impfstoff ab

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hält nichts von der in Berlin geplanten Wahlmöglichkeit für Corona-Impfstoff. „Dieser Vorschlag verwirrt die Bevölkerung mehr, als dass er hilft“, sagt eine Sprecherin der KV Berlin am Montag auf Anfrage und verwies auf die aktuelle Knappheit der Vakzine. „Da nicht bekannt ist, dass ein Impfstoff besser als der andere ist, sollte den Menschen vielmehr vermittelt werden, dass man allen zugelassenen Impfstoffen vertrauen kann.“

Wichtig sei jetzt vor allem, dass alle Menschen, die es möchten, entsprechend der Priorisierung so schnell wie möglich geimpft werden, betonte die Sprecherin. „Dabei ist es nicht entscheidend, welcher Impfstoff zum Einsatz kommt.“ In dem Zusammenhang wiederholte sie die Forderung der KV, Impfungen in den Arztpraxen zuzulassen, sobald ein dafür geeigneter Impfstoff verfügbar sei.

14.38 Uhr: Kerzen sollen an Corona-Tote erinnern

Eine Berliner Initiative will die bisher mehr als 40.000 Corona-Toten in Deutschland mit Kerzen sichtbar machen. Seit Anfang Dezember zünden Menschen in nunmehr etwa 25 Städten und Gemeinden jeweils sonntags zum Sonnenuntergang an öffentlichen Plätzen Kerzen für die Toten an. „Wir haben das angestoßen. Jetzt nimmt es hoffentlich breitere Formen an“, sagte der Journalist Christian Y. Schmidt über die Initiative „Corona-Tote sichtbar machen“. Er hat sie gemeinsam mit der Künstlerin Veronika Radulovic ins Leben gerufen und am Stierbrunnen im Berliner Prenzlauer Berg die ersten Kerzen aufgestellt.

13.46 Uhr: Polizei: 191 Corona-Verstöße in Brandenburg

Die Brandenburger Polizei hat am vergangenen Wochenende bei Kontrollen 191 Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt - allerdings nicht gegen den neuen 15-Kilometer-Radius. „Es wurden insgesamt acht Strafanzeigen und 199 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt“, teilte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Montag in Potsdam mit. „Damit liegt das letzte Wochenende etwa im Schnitt unserer Feststellungen der vergangenen Wochenenden.“ Er nannte mehrere Versammlungen als Beispiele für Strafanzeigen.

Strafanzeigen gab es laut Polizei für nicht angemeldete, kleinere Versammlungen in Velten, Oranienburg und Borgsdorf bei Hohen Neuendorf im Kreis Oberhavel. Dort seien Reichsflaggen verwendet worden, die aber anders als Reichskriegsflaggen nicht verboten sind. In Luckenwalde im Kreis Teltow-Fläming hatte die Polizei am späten Samstagabend eine illegale Party mit neun Teilnehmern aufgelöst. Seit Samstag sind nur noch private Kontakte zu einer weiteren Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt.

12.45 Uhr: 32.014 Menschen in Berlin gegen das Coronavirus geimpft

In Berlin haben sich mittlerweile 32.014 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das sind 1026 Geimpfte mehr als am Vortag. Diese aktuellen Zahlen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmittag. Berlin hat damit eine Impfquote (Impfungen pro 1000 Einwohner) von 8,7. Ingesamt wurden in Deutschland nunmehr 613.347 Menschen geimpft. Die deutschlandweite Impfquote liegt bei 7,4. Die höchste Impfquote mit 15,6 hat weiterhin Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Zahlen zu den Impfungen in Deutschland erhalten Sie auf den Seiten des RKI.

13.27 Uhr: Besuchereinbruch in der Gedenkstätte Hohenschönhausen

Mit der Corona-Pandemie sind im einstigen Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit in Hohenschönhausen die Besucherzahlen drastisch gesunken. 2020 kamen genau 107 051 Interessierte, teilte die Gedenkstätte am Montag mit. Das seien etwa 350 000 Besucher weniger gewesen als noch 2019.

Die Gedenkstätte mit original erhaltenen Verhörräumen und Zellen war dreieinhalb Monate für das Publikum komplett geschlossen. Von Juni bis Oktober gab es demnach Führungen in kleinen Gruppen mit besonderen Hygiene- und Schutzvorschriften. Nur im Januar und Februar sei der Zustrom ähnlich wie 2019 gewesen, hieß es.

„Der Besucherrückgang ist ein schwerer Einschnitt für uns“, sagte Gedenkstättenleiter Helge Heidemeyer. Insbesondere für die freiberuflichen Guides sei es bitter, dass ihre Arbeitsmöglichkeiten weggebrochen sind. Der Zuspruch nach dem ersten Lockdown ermutige aber, nach der jetzigen Schließung sofort wieder zu starten.

12.35 Uhr: Berlin plant zahlreiche Ausnahmen bei Bewegungseinschränkung

Berlin plant zahlreiche Ausnahmen, sollte die Bewegungsfreiheit wegen einer erhöhten Ansteckungszahl eingeschränkt werden. Bei einer Corona-Inzidenz von mehr als 200 sollen sich Berliner nicht weiter als 15 Kilometer aus der Stadt bewegen. Aktuell liegt die Zahl bei 191. Sie war in den vergangenen Tagen jeweils stark gestiegen, so dass die Regel schon ab Dienstag gelten könnte.

Allerdings plant der Senat zahlreiche Ausnahmen, zum Beispiel für Fahrten zum Arbeitsplatz, einen Arztbesuch oder die Pflege eines Gartengrundstücks. Berlin will sich damit an der bereits seit diesem Wochenende in Brandenburg geltende Regel orientieren.

Senatssprecherin Melanie Reinsch verwies darauf, dass die Menschen in Berlin im Zuge des bis Ende Januar verlängerten Lockdowns schon jetzt ihre Wohnung nur aus triftigem Grund verlassen dürften. „Das gilt auch heute schon.“

12.02 Uhr: Berliner CDU will aktuelle Stunde zum Schulchaos

Das Chaos um die schnelle Öffnung für einen Wechselunterricht für die Schulen soll am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus ein Thema werden. Die Berliner CDU beantragte zum Thema „Schulöffnungschaos“ eine Aktuelle Stunde. „Bildungssenatorin Scheeres und ihre führenden Parteifreunde haben sich in der Krise als untauglich erwiesen, die Senatorin steht zunehmend alleine da“, sagt Dirk Stettner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Diese „Panne“ sei „beispielgebend für das miserable Krisenmanagement der SPD-Bildungssenatorin“. Tatsächlich hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) heute Morgen Fehler in der Kommunikation beim Thema der geplanten Schulöffnung eingeräumt.

11.50 Uhr: Ministerin hält Öffnung der Grundschulen für unsicher

Eine Öffnung der Grundschulen in Brandenburg noch im Januar für den Wechsel mit dem Lernen zuhause ist nach Ansicht der Landesregierung wegen der hohen Corona-Infektionszahlen nicht sicher. „Sollte es in der nächsten Woche zu einer deutlichen Senkung kommen, gäbe es die Möglichkeit, schon in der Woche vor den Ferien die Grundschulen zu öffnen“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) im Gesundheitsausschuss des Landtags. Sie betonte aber: „Im Moment geben die Werte keinerlei Anlass, eine Schule zu öffnen.“

Seit dem vergangenen Samstag gelten in Brandenburg schärfere Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus. Die Schulen sind bis auf Abschlussklassen, Förderschulen und Notbetreuung geschlossen, gelernt wird zuhause. Das Kabinett hatte vereinbart, die Lage ab 18. Januar neu zu bewerten und zu entscheiden, ob es für Grundschulen Spielräume für einen Wechsel des Unterrichts in Schulen und zuhause gibt.

11.30 Uhr: FDP-Fraktionschef Czaja: Senat hat sich zu lange um Teststrategie gedrückt

Der Oppositionspolitiker und FDP-Fraktionsvorsitzende in Berlin, Sebastian Czaja, sagte der Berliner Morgenpost, es sei notwendig, dass die Politik pragmatische Lösungen finde, die eine mittelfristige Perspektive für eine schrittweise Öffnung des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens eröffneten. Der Senat allerdings habe sich viel zu lange um eine Teststrategie gedrückt.

„Es reicht nicht, wie die Berliner Grünen einfach auf den Bund zu zeigen, der den Verkauf der Schnelltests aktuell nur an medizinisches Personal erlaubt, sondern man müsste bereits jetzt verbindliche Standards verabreden, die es perspektivisch erlauben, Speicheltests als Schnelltests zum Beispiel bei Kongressen, kulturellen Veranstaltungen oder auch in Unternehmen als Hygienemaßnahme einzusetzen – natürlich unter Anleitung von medizinisch geschultem Personal“, so Czaja.

11.15 Uhr: Brandenburg auf Platz drei der Neuinfektionen - Regierung besorgt

Die Brandenburger Landesregierung hat sich wegen der hohen Zahl der Corona-Ansteckungen sehr besorgt gezeigt. „Wir sind im bundesdeutschen Ranking danach hinter Sachsen und Thüringen die Drittbetroffensten im Moment“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag im Gesundheitsausschuss des Landtags. Der Wert neuer Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in einer Woche liege bei 299. Die Infektionszahlen nähmen zu, es gebe teils noch Nachmeldungen von Silvester und Neujahr.

„Die Richtung geht im Moment weiterhin nach oben“, stellte Nonnemacher fest. Von Sonntag bis Montag kamen 511 neue Fälle hinzu, einige Daten fehlten aber. Am Sonntag hatte das Land 669 neue Corona-Ansteckungen gemeldet, vor einer Woche noch 296. Seit Samstag gelten in Brandenburg schärfere Corona-Regeln.

10 Uhr: Berliner Wirtschaft fordert mehr Corona-Schnelltests

Die Wirtschaft in Berlin fordert einen verstärkten Einsatz von Schnelltests, um die Rückkehr zu einem normaleren wirtschaftlichen Leben schneller zu ermöglichen. Die Präsidentin der Berliner Industrie und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm, sagte im Doppel-Interview mit Handwerkskammer-Präsidentin Carola Zarth der Berliner Morgenpost, sie hielte das für sinnvoll. „Schnelltests sind fast unverzichtbar, solange wir nicht ein Impfstadium erreicht haben, das ein entspanntes Miteinander ermöglicht“, so Kramm weiter.

Auch Handwerkskammer-Präsidentin Zarth sprach sich für den Einsatz von Schnelltests aus. Im Gebäudereiniger-Handwerk für Einsatzorte wie Krankenhäuser oder den Flughafen BER werde bereits heute mit den Antigen-Tests gearbeitet.

9.56 Uhr: Polizei stellt 11.000 Ordnungswidrigkeiten seit Pandemieausbruch fest

Die Polizei hat seit Beginn der Corona-Pandemie rund 11.000 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung des Berliner Senats festgestellt. Hinzu kämen die Verstöße, die von den Ordnungsämtern der Bezirke festgestellt worden seien, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. „In der großen Masse folgen die Berlinerinnen und Berliner den Regeln“, sagte Geisel. Im öffentlichen Raum seien aber deutlich mehr Menschen unterwegs als im ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres. Die Auslastung der BVG liege bei etwa 50 Prozent. Das sei „deutlich mehr“ als im ersten Lockdown. Die Maßnahmen des zweiten Lockdown hätten daher noch nicht dazu geführt, dass die Pandemie so eingedämmt werden konnte, wie es gewünscht sei.

9.30 Uhr: Müller sieht keine Chance für Impfstoff-Produktion in Berlin

Der Regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator hält es für praktisch unmöglich, in Berlin eine Produktionsstätte für einen Corona-Impfstoff aufzubauen. "Es ist kompliziert, das aus dem Boden zu stampfen", sagte Müller am Montagmorgen im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses. Biontech sei dabei, eine bestehende Produktionsstätte umzurüsten. Eine ganz neue Fabrik zu etablieren, würde "mehrere Monate" dauern. "Wir wären nicht schneller mit der Impfstoffversorgung", sagte Müller.

Müller reagierte auf eine Anfrage der CDU. Die Union bezog sich auf die Aussage der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zu Forderungen, der Staat solle Lizenzen für die Impfstoffproduktion an andere Unternehmen die Versorgung mit dem Vakzin verbessern. Pop hatte der Morgenpost gesagt, es gehe dabei nicht um ein "Apfelkuchenrezept", das weiter gegeben werde und jeder könne es nachmachen. Müller sagte, neben den richtigen technischen Anlagen fehle es in Berlin auch an Fachpersonal. "Ein Impfstoff macht sich nicht nebenbei", sagte Müller.

8.35 Uhr: Müller räumt Fehler bei Plänen zur Schulöffnung ein

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat Fehler bei den Vorbereitungen zur raschen Wiedereröffnung der Schulen eingeräumt, die am vergangenen Freitag nach viel Kritik schließlich abgeblasen wurde. „Erstmal muss man sagen, dass es natürlich nicht gut gelaufen ist und wir da einen Fehler gemacht haben in der Kommunikation“, sagte der SPD-Politiker am Montag im rbb-Inforadio. „Weil der Eindruck erweckt wurde, als ob ab heute nun alle Schulen wieder öffnen sollen. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall gewesen.“

Ziel sei immer gewesen, analog zu gemeinsamen Bund-Länder-Beschlüssen und abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen zunächst den Abschlussklassen zu ermöglichen, „im Präsenzunterricht in die Schulen zu kommen, weil es einfach für die wichtig ist, dass sie da einen entsprechenden Rahmen haben vor ihren Schulabschlüssen“, so Müller. „Und wir wollten einfach darstellen, wie schrittweise ein Beschulen aussehen kann, dass erst die Abschlussklassen kommen, dann die kleineren Jahrgänge von 1 bis 3, dann von 3 bis 6.“ Zumal andere Bundesländer hier „nicht so strikt wie wir“ vorgegangen seien und schon im Dezember oder Anfang Januar Abschlussklassen in den Schulen gehabt hätten und Mitte Januar die Grundschulen hätten öffnen wollen.

„Aber die Verunsicherung war groß“, so Müller. „Viele Eltern und Lehrer hatten Sorge, dass auf einmal zu viele sich wieder in der Schule treffen. Und da musste man es eben auch korrigieren.“ Mehr zum Thema lesen Sie hier.

6.25 Uhr: Erhöhtes Arbeitsaufkommen in den Berliner Krematorien

In den Krematorien in Berlin und Brandenburg werden immer mehr Corona-Tote eingeliefert. In den Krematorien in Berlin sei ein erhöhtes Arbeitsaufkommen deutlich spürbar, sagte der Sprecher der Bestatter-Innung Berlin-Brandenburg, Fabian Lenzen. Man könne den Anforderungen aber uneingeschränkt gerecht werden. Die beiden Berliner Krematorien Ruhleben und Treptow verfügten über verhältnismäßig umfangreiche Kühlkapazitäten. In beiden Bundesländern sei über die Feiertage zum Teil ein Rückstau entstanden, weil durch die geschlossenen Standesämter nicht die notwendigen Papiere ausgestellt werden konnten.

Die Bestatter-Innung Berlin-Brandenburg und der Bundesverband Deutscher Bestatter forderten, dass Bestatter sowie Friedhofs- und Krematorienpersonal bei den Corona-Impfung bevorzugt berücksichtig werden sollten. Schließlich seien sie für die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung unverzichtbar, sagte Fabian Lenzen.

6 Uhr: Reinickendorfer Amtsarzt kritisiert mangelndes Impfkonzept

Der Amtsarzt von Reinickendorf, Patrick Larscheid, vermisst ein Impfkonzept für die breite Bevölkerung. Der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca werde wahrscheinlich zeitnah zugelassen, sagte er. Anders als die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna lasse er sich wegen einer einfacheren Logistik auch in Arztpraxen einsetzen. „Für diese Breite gibt es in Berlin aber bisher kein Impfkonzept“, kritisierte Larscheid.

5.30 Uhr: Novemberhilfen sollen in wenigen Tagen ausgezahlt werden

Viele Berliner Hotels, Restaurants und Geschäfte warten seit Wochen auf die Auszahlung der beantragten Novemberhilfen - nun könnte es in wenigen Tagen soweit sein. „Wir gehen davon aus, dass uns die Bearbeitung der Anträge ab der nächsten Woche möglich ist“, teilte die Investitionsbank Berlin (IBB) mit. Bis zum vergangenen Donnerstag sind laut IBB aus Berlin etwas mehr als 24.000 Anträge auf Novemberhilfe mit einem Fördervolumen von rund 319,2 Millionen Euro eingegangen.

5.02 Uhr: Erst fünf Grippe-Fälle in Berlin gemeldet

Die Grippe-Saison 2020/21 ist in Berlin nach bisherigen Meldedaten äußerst verhalten angelaufen. Die Gesundheitsämter meldeten seit Anfang Oktober nur fünf bestätigte Fälle, wie aus einer Online-Datenbank des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand 8. Januar). Eine Sprecherin des Berliner Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) bestätigte die Korrektheit der Angabe. Vor rund einem Jahr waren etwa zu der Zeit bereits rund 300 Nachweise für die Saison erfasst worden - 60 Mal mehr.

+++ Sonntag, 10. Januar 2021 +++

18.30 Uhr: Weiteres Impfzentrum eröffnet im Erika-Heß-Eisstadion

In Wedding (Mitte) eröffnet am Donnerstag ein weiteres Impfzentrum im Erika-Heß-Eisstadion. Dort wird ausschließlich der Impfstoff des Herstellers Moderna gespritzt, in der Arena in Treptow das Mittel von Biontech/Pfizer. Die Berliner können sich damit mit der Wahl des Impfzentrums für einen Hersteller entscheiden.

Nach der Öffnung des Standortes im Erika-Heß-Eisstadion am Donnerstag könnte als nächstes ein Zentrum mit dem Biontech-Impfstoff auf dem Messegelände in Charlottenburg folgen. Im Velodrom in Pankow soll es erst Ende Februar losgehen. Insgesamt plant Berlin sechs Impfzentren.

17.40 Uhr: Bilanz der Corona-Verbote an Silvester im Abgeordnetenhaus

Die Kontrollen der strikten Corona-Einschränkungen sind eines der Hauptthemen der Besprechung der Innenpolitiker im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses. An diesem Montag (9 Uhr) sollen Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizei eine Bilanz der vergangenen Wochen vorstellen, die auch Silvester beinhaltet. Wegen der Corona-Pandemie sind seit längerem Feiern, größere Treffen und Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verboten. Silvester gab es zusätzlich weitreichende Verbote für Feuerwerk.

17.32 Uhr: Drittes Brandenburger Impfzentrum startet im Flughafen Schönefeld

Im alten Flughafen Schönefeld (Dahme-Spreewald) wird am Montag (12.45 Uhr) das dritte Brandenburger Impfzentrum eröffnet. Dort solle medizinisches Personal der Bundeswehr die Impfungen gegen das Coronavirus vornehmen, hatte das Gesundheitsministerium erklärt. Am vergangenen Dienstag waren in Potsdam und Cottbus die ersten beiden Impfzentren für die Bürger in Betrieb gegangen. Bis Anfang Februar sollen in Brandenburg insgesamt elf Impfzentren am Netz sein. Das alte Flughafengebäude gehört als Terminal 5 zum neuen Flughafen BER.

Der Zutritt zu einem Impfzentrum ist nur nach einer Terminbestätigung möglich. Derzeit können nur Termine für über 80-Jährige und besonders gefährdete Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vereinbart werden. Weitere Bevölkerungsgruppen sollen folgen. Im Land Brandenburg werden Termine für die Corona-Schutzimpfung nur telefonisch über die Rufnummer 116 117 vergeben.

17.26 Uhr: SPD-Fraktionschef rügt AfD-Aufruf zur Öffnung von Geschäften

Der SPD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag hat den AfD-Landtagsabgeordneten Dennis Hohloch scharf gerügt, weil dieser trotz des Lockdowns einen Aufruf zur Öffnung von Geschäften und der Gastronomie in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht hat.

Es sei schlimm genug, wenn AfD-Politiker immer wieder die Corona-Regeln ignorierten und an Demonstrationen ohne Abstand und Masken teilnähmen, sagte Erik Stohn. „Jetzt ist ein neuer Höhepunkt von Rücksichtslosigkeit erreicht, wenn Dennis Hohloch mit Menschen sympathisiert, die den offenen Rechtsbruch zum Ziel haben“, sagte Stohn.

17.20 Uhr: Betrugsprozess um Corona-Soforthilfen beginnt

Mutmaßlich erschlichene Coronahilfen beschäftigen am Montag das Landgericht München I. Ein 31 Jahre alter Mann ist angeklagt, in mindestens 91 Fällen unberechtigterweise Corona-Soforthilfe beantragt zu haben - und zwar auch gleich in mehreren Bundesländern. Die Klage bezieht sich auf Fälle in Bayern, Berlin, Baden-Württemberg, Saarland, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Der Gelsenkirchener, der zuletzt in London lebte, soll mit Scheinidentitäten mehr als 2,5 Millionen Euro beantragt haben. Knapp 68.000 davon wurden ausgezahlt.

16.15 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich in Berlin 200

In Berlin sind fünf weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1565. 340 neue Infektionen wurden bestätigt, 732 waren es gestern. 17.870 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 18.064 waren es gestern. 86.762 Menschen gelten inzwischen als genesen. 427 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, 21 weniger als gestern. 1600 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern. Vier Bezirke (Mitte, Neukölln, Pankow und Treptow-Köpenick) meldeten allerdings keine aktuellen Zahlen. Die Nachmeldungen kommen dann in den folgenden Tagen.



Die Berliner Corona-Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 1,52 Grün. Die Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 33,2 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 190,6 auch weiter auf Rot. Vor Weihnachten hatte der Wert in Berlin deutlich über 200 gelegen und war danach gesunken. Inzwischen liegt er in fünf Bezirken wieder über 200 (Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf, Spandau, Treptow-Köpenick). In Spandau erreicht er sogar den Wert von 300,2.

Der Senat hatte angekündigt, bei so hohen Infektionszahlen zu prüfen, ob ähnlich wie in Brandenburg auch für die Hauptstadt eine neue Regel zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit gelten soll.

Fallzahlen in den Bezirken

7-Tage-Inzidenz in den Bezirken

16 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog zum Coronavirus in Berlin. Alle bisherigen Entwicklungen finden Sie hier.

