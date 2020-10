Prozess gegen Abou-Chaker untersucht Razzia

Im Prozess gegen den als Clan-Chef titulierten Arafat Abou-Chaker versuchte das Gericht am Montag, die Umstände der vor zwei Wochen erfolgten Razzia auf dem Anwesen des 44-Jährigen auszuleuchten. Die Verteidigung hatte nach der Durchsuchung beantragt, das Verfahren einzustellen. Steuerfahnder hätten Unterlagen zu Abou-Chakers Verteidigung mitgenommen sowie handschriftliche Prozessnotizen abfotografiert. Die Dokumente könnten an die Strafverfolgungsbehörden gelangen. Eine faire Verteidigung sei dann nicht mehr möglich, argumentierten die Anwälte. Es liege ein Verstoß gegen die Strafprozessordnung vor, das Verfahren müsse somit eingestellt werden.

Das Gericht befragte dazu Mitarbeiter der Steuerfahndung. Dabei wurde bekannt, dass die mitgenommenen Unterlagen mittlerweile wieder an Arafat Abou-Chaker ausgehändigt wurden. Offen ist noch, ob die Steuerfahndung nachvollziehbar versichern kann, dass die fotografierten Prozessnotizen so gelöscht werden können, dass sie nicht mehr rekonstruierbar sind.

Richter wird vermutlich in einer Woche entscheiden

Abou-Chaker muss sich in dem Verfahren verantworten, weil er den als Bushido bekannten Gangster-Rapper nach dem Ende ihrer Geschäftsbeziehung unberechtigterweise um einen Teil seines Vermögens gebracht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zudem vor, Bushido eingesperrt und malträtiert zu haben. Angeklagt sind auch drei Brüder von Arafat Abou-Chaker. Bushido tritt in dem Verfahren als Nebenkläger auf.

Der Vorsitzende Richter will am kommenden Montag noch einen bei der Hausdurchsuchung beteiligten Polizeibeamten befragen. Dann werde er vermutlich über den Antrag der Verteidigung entscheiden können, demzufolge das Verfahren einzustellen sei. Prozessbeobachter rechnen nicht damit, dass der Antrag Erfolg hat. in diesem Fall könnte der Prozess mit der weiteren Vernehmung von Bushido fortgesetzt werden.