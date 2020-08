Corona-Newsblog in Berlin: 66 Neuinfektionen, Geisel mit Demo-Verbot

Mit dem Ende der Feriensaison steigen die Corona-Zahlen in Deutschland. In der Politik wird daher über eine Verschärfung der Maßnahmen und den Umgang mit Reisenden diskutiert, die aus Risikogebieten zurückkehren.

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 10.851 Menschen infiziert. 226 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 9875 Patienten gelten als genesen.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

12.49 Uhr: Zwölf neue Corona-Fälle in Brandenburg

Zwölf weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind in Brandenburg gemeldet worden. Damit haben sich insgesamt 3855 Menschen im Land mit ihm infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Montag auf Dienstag waren es 16 weitere Fälle. Sieben neue Ansteckungen wurden vom Dienstag auf Mittwoch im Landkreis Havelland registriert, drei in Ostprignitz-Ruppin sowie jeweils ein Fall in Barnim und Dahme-Spreewald.

Etwa 3489 Menschen gelten als genesen von Covid-19, das sind 18 mehr als am Vortag. Die Zahl der aktiv Infizierten liegt derzeit bei 193. 173 Menschen starben bislang nach einer Sars-CoV-2-Infektion.

10.40 Uhr: Berlin verbietet mehrere Anti-Corona-Demonstrationen am Wochenende

Die Berliner Behörden haben mehrere Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Verordnungen verboten, die am kommenden Wochenende in Berlin stattfinden sollten. Zu den Veranstaltungen wurden Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet.

Die Verbote wurden damit begründet, dass bei den Teilnehmern Verstöße gegen die geltende Infektionsschutzverordnung zu erwarten seien. Auflagen für die Veranstaltungen – wie zum Beispiel das Tragen von Masken – seien bei den angemeldeten Versammlungen nicht ausreichend. Die Demonstrationen vom 1. August hätten gezeigt, dass sich die Teilnehmer bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt hätten.

Demo-Veranstalter Michael Ballweg von der Stuttgarter Initiative "Querdenken" kündigte rechtliche Schritte gegen das Verbot an.

10 Uhr: Brandenburg will private Feiern einschränken

Aufgrund steigender Infektionszahlen will Brandenburg die Teilnehmerzahl privater Feiern stärker reglementieren. Künftig soll die Zahl auf 50 Personen begrenzt werden. Das bestätigte das Gesundheitsministerium dem Sender RBB. Über die neue Regelung soll am Donnerstag nach dem Treffen der Ministerpräsidenten entschieden werden.

In Brandenburg gelten zurzeit keine Beschränkungen für private Feiern. In Berlin sind bei Feiern bis zu 500 Personen erlaubt.

8.58 Uhr: Arbeitssenatorin Breitenbach: Kurzarbeitergeld sehr wichtig

Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach hat die vom Bund geplante Verlängerung des Kurzarbeitergelds wegen der Corona-Krise begrüßt. „Das Kurzarbeitergeld ist schon sehr wichtig für Berlin und für ganz Deutschland“, sagte die Linke-Politikerin am Mittwoch im Inforadio des RBB. Denn die Regelung verhindere, dass viele Menschen sofort ihren Arbeitsplatz verlieren und dann fehlen, wenn sich die Lage in den Unternehmen bessert.

Zwar gehe es bundesweit in manchen Branchen inzwischen wieder langsam aufwärts. Aber gerade im Kulturbereich, bei Hotels und in der Gastronomie als für Berlin besonders bedeutenden Branchen werde das noch länger dauern. Hier werde das Kurzarbeitergeld gebraucht.

„Ich hätte mir gewünscht, dass das Kurzarbeitergeld auch erhöht wird“, ergänzte Breitenbach. Denn gerade in Berlin, wo die Löhne vielfach nicht so hoch seien, gebe es ein höheres Armutsrisiko. Die Senatorin plädierte zudem dafür, das Kurzarbeitergeld mit Qualifikationsangeboten zu verknüpfen.

8.30 Uhr: DAK: Krankenstand trotz Corona nicht gestiegen

Trotz der Corona-Pandemie ist der Krankenstand in Brandenburg nach einer Studie der DAK-Krankenkasse unter ihren Versicherten im ersten Halbjahr 2020 leicht gesunken. Für den Gesundheitsreport hat die Kasse Daten von mehr als 110.000 DAK-Mitgliedern ausgewertet. Laut dem Ergebnis liegt der Wert mit 5,3 Prozent im ersten Halbjahr dieses Jahres 0,1 Prozentpunkte unter dem des Vorjahreszeitraumes.

In Berlin blieb der Krankenstand im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil. Wie auch im Vorjahr verzeichnet die Kasse einen Wert von 4,3 Prozent. Damit liegt die Hauptstadt nur knapp über dem Bundesdurchschnitt.

„Entgegen den Erwartungen ist ein nachhaltiger Anstieg der Arbeitsunfähigkeit ausgeblieben, obwohl es wegen der Pandemie noch bis Ende Mai die telefonische Krankschreibung gab“, so Volker Röttsches, Landeschef der DAK-Gesundheit in Berlin. An jedem Tag des ersten Halbjahres waren laut der Kasse von 1000 Arbeitnehmern 43 krankgeschrieben. Fehltage aufgrund von Atemwegserkrankungen nahmen auch in der Hauptstadt zu - laut der Studie um 14 Prozent auf 157 Tage je 100 Beschäftigte. Für Berlin hat die Kasse Daten von mehr als 100 000 DAK-Mitgliedern ausgewertet.

+++ Dienstag, 25.8.2020 +++

20 Uhr: Gymnasium in Spandau bleibt bis Freitag geschlossen

Bislang hat es an den Berliner Schulen nur einzelne Corona-Infektionen gegeben. Am Spandauer Wilhelmstadt Gymnasium haben die Fälle sich jedoch nun gehäuft. Elf positive Tests gibt es an der Schule, die sich in freier Trägerschaft befindet und von rund 225 Schülern besucht wird. Das Gymnasium wurde für diese Woche geschlossen, es wird online unterrichtet.

Eigentlich ist es das Ziel, Schulen bei Corona-Fällen nicht zu schließen, sondern nur einzelne Gruppen zu isolieren. „Da wir noch kein umfassendes Bild vom Infektionsgeschehen haben, haben wir entschieden: Wir lassen die Schule geschlossen“, erklärte Spandaus Gesundheitsstadtrat Frank Bewig (CDU) am Dienstag. Hintergrund: Obwohl der erste positive Test, der Lehrer, schon am vergangenen Donnerstag bekannt wurde und viele Kontaktpersonen am Freitag getestet worden sind, lagen am Dienstag noch nicht alle Ergebnisse vor.

Grund ist die hohe Auslastung der Testlabore, bedingt auch durch Reiserückkehrer. „Testungen, die vom Gesundheitsamt kommen, müssen vorrangig bearbeitet werden“, forderte Bewig. Denn bei den Ämtern gehe es um konkrete Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen, schnelle Ergebnisse seien daher wichtig, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

18.15 Uhr: 66 Neuinfektionen in Berlin, keine weiteren Todesfälle

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 226. 66 neue Infektionen wurden bestätigt, 58 waren es am Montag. 750 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 753 waren es am Montag. 9875 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 18, drei mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 42 Menschen in Krankenhäusern und damit zwei mehr als am Montag. Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,81 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

Foto: Senatsverwaltung Gesundheit

17.58 Uhr: 1,5 Millionen Euro für Digitalisierung der Gesundheitsämter

Rund 1,5 Millionen Euro von Bund erhält Brandenburg zur technischen Modernisierung der öffentlichen Gesundheitsämter. Davon sollen unter anderem technische Geräte wie Computer und Smartphones angeschafft, teilte die Landesregierung mit. Zudem solle Software aktualisiert werden, damit Daten zu Neuinfektionen und Testergebnisse schneller erfasst, ausgewertet und weitergeleitet werden können.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass es bei der digitalen Ausstattung der Gesundheitsämter in Deutschland Nachholbedarf gebe, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne). Unterschiedliche Hard- und Software hätten zu Verzögerungen geführt. Mit den zusätzlichen Investitionsmitteln des Bundes könnten die Meldewege beschleunigt werden.

17.50 Uhr: Im Pierre Boulez Saal sollen wieder Konzerte stattfinden

Der Berliner Pierre Boulez Saal will wieder Konzerte mit Publikum stattfinden lassen. Dafür haben die Betreiber unter Einhaltung der Corona-Regeln ein Konzept entwickelt, bei dem schachbrettartig jeder zweite Platz belegt werden soll. Das sagte Intendant Ole Bækhøj dem Sender RBB. Zudem gilt die Maskenpflicht. Rund 300 Plätze könnten pro Vorstellung besetzt werden, das entspräche einer Auslastung von ca. 50 Prozent. Losgehen soll es mit dem Start der neuen Saison Anfang September. Jedoch muss das Gesundheitsamt noch zustimmen.

17.20 Uhr: Wieder Unterricht an Frankfurter Gymnasium

Nach rund einer Woche dürfen Schüler eines Gymnasiums in Frankfurt (Oder) am Mittwoch wieder in die Schule. Die Corona-Tests von 326 Schülern der Klassenstufen sieben und neun sowie allen Lehrern sind negativ, wie die Stadt mitteilte. Damit beginne für fast alle Schüler ab Mittwoch wieder der Präsenzunterricht - mit Ausnahme von 23 polnischen Schülern und einer 9. Klasse.

Für die polnischen Schüler, für die die dortigen Gesundheitsbehörden zuständig seien, solle laut Plan der Unterricht am kommenden Montag wieder beginnen. Für die Schüler der 9. Klasse gehe es am Freitag wieder los. In der Klasse hatten sich zwei Schüler und ein Lehrer mit dem Coronavirus infiziert. Damit mussten alle Schüler dieser Klasse eine Woche lang in häusliche Isolation, wie der Sprecher der Stadt erklärte. Alle 860 Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums waren am Dienstag vor einer Woche nach Hause geschickt worden, nachdem es positive Corona-Fälle gegeben hatte.

17.17 Uhr: Schulen in Wittenberge und Lübbenau weiter gechlossen

Die Elblandgrundschule und die AWO-Kita „Haus der kleinen Strolche“ in Wittenberge (Prignitz) ist vorerst bis einschließlich 1. September geschlossen. Für rund 500 Kinder und Beschäftigte wurde die häusliche Quarantäne angeordnet, nachdem eine Familie mit ihren Kindern, die die Einrichtungen besucht hatten, positiv auf das Virus getestet worden war.

Umfangreiche Tests auf Sars-CoV-2 ergaben eine Infektion bei weiteren Schülern und Erwachsenen. Bei den insgesamt 13 positiven Fällen sowie auch denen, die zunächst zwar negativ auf das Virus getestet worden sind, zwischenzeitlich jedoch Symptome zeigten, soll in den kommenden Tagen ein zweiter Abstrich Sicherheit bringen, sagte der Sprecher des Kreises.

Auch 68 Schüler einer Lübbenauer Grundschule (Oberspreewald-Lausitz) dürfen vorerst nicht zum Unterricht. Die Schüler der drei Klassen, in der eine Lehrerin unterrichtet hatte, die sich mit dem Virus infizierte, sollten am Mittwoch zum zweiten Mal getestet werden. Ein erster Test verlief negativ. Die Grundschule ist seit Montag nach rund einer halben Woche Pause wieder geöffnet.

16.54 Uhr: Brandenburgs Ministerin für Obergrenzen bei Veranstaltungen

In Brandenburg wird angesichts der Entwicklungen bei den Corona-Infektionszahlen das weitere Vorgehen diskutiert. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) befürwortet weiter Obergrenzen bei Großveranstaltungen - auch zu Karneval. „Ich spreche mich dafür aus, die Großveranstaltungsverordnung mit bis zu 1000 Personen weiter zu verlängern“, sagte sie im RBB-Inforadio. Auf die Frage, ob unter diese Regel auch der Karneval in Cottbus fallen sollte, sagte die Ministerin: „Da wird es sicher Beschränkungen geben müssen.“ Auch sollten Teilnehmer-Obergrenzen bei privaten Festen überdacht werden, die es in Brandenburg bislang nicht gebe.

Der Chef der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag, Jan Redmann, plädierte für leichte Lockerungen beim Kontaktsport. „Mit einer beschränkten Zahl von Sportlern sollten auch Sportarten wie Judo, Karate oder Boxen in der Halle wieder möglich sein“, sagte Redmann im Landtag. „Ich habe aber nicht die Hoffnung, dass wir bald wieder große Volleyballturniere in der Halle erleben werden.“ Brandenburg hat als einziges Bundesland die Kontaktsportarten in der Halle zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch untersagt.

16.10 Uhr: Senat entscheidet über private Feiern

Der Berliner Senat hat noch keine Entscheidung über neue Regeln für private Feiern und Veranstaltungen gefällt. Das soll aber noch in dieser Woche passieren. „Im Licht dessen, was bundesweit erörtert wird, wird es eine Diskussion dazu auf der außerordentlichen Senatssitzung geben“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nach der Sitzung des Senats. Am Donnerstag beraten die Länderchefs mit der Bundeskanzlerin über die Corona-Krise. „Wir haben von der Grundlinie ein gewisses Interesse, dass es möglichst zu gemeinsamen bundesweiten Verabredungen kommt“, sagte Kollatz.

Allerdings sei die Situation in den Bundesländern sehr unterschiedlich. „In Berlin gibt es naturgemäß mehr größere Veranstaltungen als es die im Saarland gibt.“ Derzeit gelten auch sehr unterschiedliche Regelungen. In Berlin zum Beispiel sind zurzeit Innenveranstaltungen mit bis zu 500 Menschen erlaubt. In Nordrhein-Westfalen dürfen bei „geselligen Veranstaltungen wie Hochzeiten“ drinnen maximal 150 Gäste anwesend sein, in Bayern maximal 100.

15.50 Uhr: Finanzsenator Kollatz verteidigt Corona-Soforthilfen

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz hat die Soforthilfen im Milliardenumfang für Berliner Kleinunternehmer in der Corona-Krise verteidigt. „Wir haben in kürzester Zeit eine Größenordnung von 250 000 Anträgen bearbeitet“, sagte Kollatz nach der Senatssitzung am Dienstag. „Es gibt jetzt, das ist bedauerlich, und dem muss auch nachgegangen werden und dem wird auch nachgegangen, 1600 Betrugsfälle. Das ist weit unter einem Prozent“, so der SPD-Politiker.

15.30 Uhr: Corona-Hilfen - Ermittlungen gegen Berliner Bank-Vorstände

Bei der Auszahlung milliardenschwerer Corona-Hilfen für Kleinunternehmer soll es Berlin nicht genau genug genommen haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden Vorstände und drei weitere Verantwortliche der Investitionsbank Berlin (IBB) wegen Untreue oder Beihilfe zur Untreue, wie ein Sprecher sagte. „Es gibt den Anfangsverdacht, dass bei der Vergabe der Gelder nicht für eine ausreichende Kontrolle der Anträge auf Missbrauch Sorge getragen wurde.“

Die Untreue-Ermittlungen richten sich nach IBB-Angaben auch gegen die Generalbevollmächtigten des landeseigenen Instituts. Gegen die Leitung der Compliance-Abteilung besteht der Verdacht der Beihilfe zur Untreue.

Berlin hatte zu Beginn der Corona-Krise versucht, Kleinunternehmern und Solo-Selstbständigen möglichst schnell unter die Arme zu greifen und ihre Existenz zu sichern. Antragsteller mussten nur Name, Firmenadresse, Ausweis, Steuernummer und Bankverbindung hochladen. Kontrolliert werden sollten die Ansprüche erst nach der Auszahlung.

Es gab einen großen Ansturm. Ursprünglich war der Senat von 100 bis 300 Millionen Euro ausgegangen. Schließlich gingen gut 1,8 Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln in Form von Zuschüssen an kleine Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten sowie an Solo-Selbstständige. Insgesamt flossen bis jetzt 125,5 Millionen Euro zurück.

14.50 Uhr: Senat hält Tests für Reiserückkehrer weiter für richtig

Die Entscheidung für Tests für Reiserückkehrer etwa an den Berliner Flughäfen war aus Sicht des Senats richtig. Es gebe darüber derzeit eine „etwas aufgeregte Diskussion“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nach der Sitzung des Senats. Es sei richtig gewesen, die Tests einzuführen. Die Auswertungen hätten gezeigt, dass ein nennenswerter Anteil der Ansteckungen tatsächlich aus dem Rückreiseverkehr stamme.

„Und wenn wir, wenn man Berlin und Brandenburg zusammennimmt, deutlich über 50 Prozent aus dem Rückreiseverkehr haben, dann ist es sinnvoll, dort zu testen.“ Das gebe den Reisenden die Möglichkeit, sich richtig zu verhalten und ermögliche die entsprechenden Nachverfolgungsmaßnahmen über die Gesundheitsämter.

Der Senat habe am Dienstag über Themen im Zusammenhang mit der Corona-Krise beraten, aber keine Entscheidungen getroffen, sagte Kollatz. Bevor das passiert, sollen erst die Absprachen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin vom Donnerstag abgewartet werden. Noch im Lauf der Woche werde es dann eine Sondersitzung des Senats geben, kündigte der Finanzsenator an.

14.14 Uhr: Senatorin präsentiert neuen Online-Lagebericht

Gesundheitssenatorin hat am Dienstag in der Senatssitzung einen neuen Corona-Lagebericht vorgestellt. Dieser wird täglich am frühen Abend aktualisiert und zeigt die wichtigsten Zahlen zur Pandemie in Berlin. Dazu zählen die Zahl der Neuinfektionen, der Genesenen und der Todesfälle sowie die Verteilung des Virus über die Bezirke und die Corona-Ampeln.

Kalayci: "Die epidemiologischen Daten haben wir mit Kennzahlen zu Hospitalisierungen von COVID-19-Patientinnen und -Patienten, Testungen und Testkapazitäten für Berlin ergänzt. An den aktuellen Zahlen sehen wir, dass die Pandemie keineswegs vorbei ist und alle gemeinsam weiterhin sehr vorsichtig sein müssen.“

14.03 Uhr: Wir eröffnen unser neues Newsblog zum Coronavirus in Berlin. Alle bisherigen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg finden Sie hier.

