Wetter in Berlin: Es wird ungemütlich mit Schauern und Windböen

Der Sommer ist in Berlin vorbei: In den kommenden Tagen wird es ungemütlich. Der Wetterdienst rechnet mit Schauern und Windböen.

Potsdam/Berlin. Nach einem heiteren und trockenen Dienstag mit Höchsttemperaturen zwischen 22 bis 25 Grad soll es am Mittwoch in Berlin und Brandenburg ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet eine dicke Wolkendecke am Himmel. Mit länger anhaltendem Regen wird vor allem in der Nordhälfte Brandenburgs gerechnet. Neben Windböen kann es auch stürmische Böen, mancherorts sogar Sturmböen geben. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 Grad in der Prignitz und 25 Grad in der Niederlausitz.

Viele Wolken kann es auch am Donnerstag geben, jedoch bleibt es laut Wetterexperten meist trocken. Die Maximalwerte liegen bei voraussichtlich 20 bis 22 Grad.

Die Vorhersage des DWD im Detail

Dienstag, 25. August: Am Dienstag zunächst heiter, teils wolkig. Im Tagesverlauf Bildung von Quellwolken sowie von Westen Aufzug dichterer Wolkenfelder. Trocken, nur in der Prignitz am Abend etwas Regen. Höchstwerte 22 bis 25 Grad. Schwacher Wind aus Südwest, gegen Abend gebietsweise aus Südost.In der Nacht zum Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt mit etwas Regen, in der zweiten Nachthälfte Schauer, geringe Gewitterneigung. Anfangs schwacher Wind aus südlichen Richtungen. Gegen Morgen zunehmend mäßiger Südwestwind.

Mittwoch, 26. August: Am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regenschauer. Vor allem in der Nordhälfte Brandenburgs länger anhaltend und teils kräftiger ausfallend. Frischer bis starker Wind aus Südwest. Neben Windböen (Bft 7) zeitweise auch stürmische Böen (Bft 8). Ab dem Mittag Sturmböen (Bft 9) nicht ausgeschlossen. Höchstwerte zwischen 20 Grad in der Prignitz und 25 Grad in der Niederlausitz.

In der Nacht zum Donnerstag viele Wolken und durchziehende Schauer. Temperaturrückgang auf 15 bis 12 Grad. Anfangs noch frischer Wind aus Südwest, Windböen und stürmische Böen wahrscheinlich, im weiteren Nachtverlauf unter leichter Abschwächung auf West bis Nordwest drehend.

In der Nacht zum Donnerstag viele Wolken und durchziehende Schauer. Temperaturrückgang auf 15 bis 12 Grad. Anfangs noch frischer Wind aus Südwest, Windböen und stürmische Böen wahrscheinlich, im weiteren Nachtverlauf unter leichter Abschwächung auf West bis Nordwest drehend.

Donnerstag, 27. August: Am Donnerstag wechselnd bewölkt und meist trocken. Tageshöchsttemperatur zwischen 20 und 22 Grad. Mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind. Windböen wahrschlich. Am Abend Windabschwächung. In der Nacht zum Freitag wolkig bis gering bewölkt, ausgangs der Nacht Bewölkungsaufzug. Meist niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 12 bis 9 Grad. Schwachwindig.

Freitag, 28. August: Am Freitag Wechsel von vielen Wolken und Sonnenschein, zeit- und gebietsweise Regenschauer. Bei Höchsttemperatur von 21 bis 25 Grad schwacher Südostwind. In der Nacht zum Sonnabend starke Bewölkung und zeitweise Regen. Abkühlung auf 15 bis 12 Grad. Schwachwindig.

