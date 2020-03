Coronavirus in Berlin - hier finden Sie alle Informationen

Das Coronavirus breitet sich aus. Es gibt erste Fälle in der Region. Worauf man jetzt achten muss, steht in dieser Übersicht.

Das Coronavirus hat Berlin und Brandenburg erreicht.

hat erreicht. Informationen über den Umgang mit dem Virus erhalten Betroffene unter der Telefonnummer 030 90 28 28 28 , der Hotline der Gesundheitsverwaltung.

, der Hotline der Gesundheitsverwaltung. Die Berliner Feuerwehr und die Kassenärztliche Vereinigung haben einen Fahrdienst für mögliche Coronavirus-Verdachtsfälle gestartet. Betroffene können den Dienst über die Telefonnummer 116 117 anfordern.

Berlin. Das neuartige Coronavirus hat auch Berlin und Brandenburg erreicht. Es breitet sich seit Ende Dezember weltweit aus. Seinen Anfang genommen hatte die Infektion in China in der Millionenstadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. In China steigt die Zahl der Todesopfer täglich – weltweit liegt sie aktuell bei mehreren tausend. Auch in Italien breitet sich das Virus stark aus.

In Berlin herrscht Sorge wegen der schnellen Verbreitung des Virus. Deshalb fassen wir an dieser Stelle alle Informationen zusammen, die für Menschen in Berlin und Brandenburg rund um das Coronavirus relevant sind.

In einem stets aktuellen Liveblog informieren wir laufend über alle neuen Informationen bezüglich des Coronavirus in Berlin und Brandenburg. Alle überregionalen und internationalen Corona-News lesen Sie hier.

Sehen Sie auf unserer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Deutschland und weltweit ausbreitet.

Was ist das Coronavirus?

Das neuartige Coronavirus oder auch „Covid-19“ für „Corona virus disease 2019“ wird durch das bis Dezember 2019 unbekannte SARS-CoV-2 ausgelöst. Der Verlauf ähnelt einer Lungenentzündung. Bei den meisten Menschen treten allerdings nur schwache Symptome auf.

Um einer Ausbreitung in Staaten, die über weniger leistungsfähige Gesundheitssysteme verfügen, entgegenzuwirken, rief die Weltgesundheitsorganisation am 30 . Januar 2020 die internationale Gesundheitsnotlage aus. Derzeit sind 50 Länder von bestätigten Corona-Virus-Fällen betroffen.

In Berlin sind - Stand Montag, 9. März - bisher 48 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Zwölf neue Fälle kamen am Sonntag hinzu, bestätigte die Senatsverwaltung für Gesundheit, am Montagmorgen wurden weitere acht Fälle bekannt.

Eine Übersicht der bisherigen Fälle des Coronavirus in Berlin:

ein Mann in Mitte, derzeit isoliert und behandelt im Charité Campus Virchow Klinikum ein Mann in Marzahn-Hellersdorf, der auf Schulfahrt in Norditalien gewesen ist, derzeit isoliert und behandelt im Vivantes-Klinikum Neukölln eine Frau in Mitte, derzeit isoliert und behandelt im Charité Campus Virchow Klinikum ein Mann in Tempelhof-Schöneberg, zu Hause isoliert ein Mann in Neukölln, derzeit isoliert und behandelt im Vivantes-Klinikum Neukölln ein Mann in Mitte, zu Hause isoliert eine Frau in Friedrichshain-Kreuzberg, zu Hause isoliert eine Frau in Friedrichshain-Kreuzberg, zu Hause isoliert ein Mann in Pankow, zu Hause isoliert eine Schülerin aus Friedrichshain-Kreuzberg, häuslich isoliert ein Mann aus Friedrichshain-Kreuzberg, häuslich isoliert ein Mann in Reinickendorf, isoliert eine Frau aus Pankow, isoliert ein Mann aus Pankow, isoliert eine Frau aus Tempelhof-Schöneberg eine Frau aus Charlottenburg-Wilmersdorf ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf eine Frau aus Reinickendorf eine Frau aus Reinickendorf eine Frau aus Pankow, derzeit häuslich isoliert eine Frau aus Tempelhof-Schöneberg, derzeit häuslich isoliert ein Mann aus Mitte ein Mann aus Mitte eine Frau aus Mitte ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf ein Mann aus Neukölln eine Frau aus Mitte ein Mann aus Tempelhof-Schöneberg, derzeit häuslich isoliert eine Frau aus Mitte, derzeit häuslich isoliert ein Mann aus Tempelhof-Schöneberg, isoliert ein Mann aus Steglitz-Zehlendorf, isoliert ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert ein Mann aus Steglitz-Zehlendorf, isoliert ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert eine Frau aus Pankow, isoliert ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert ein Mann aus Friedrichshain-Kreuzberg, isoliert eine Frau aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert eine Frau aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert eine Frau aus Steglitz-Zehlendorf, isoliert eine Person aus Friedrichshain-Kreuzberg, isoliert (noch ohne Daten zur Person) eine Person aus Friedrichshain-Kreuzberg, isoliert (noch ohne Daten zur Person) eine Person aus Friedrichshain-Kreuzberg, isoliert (noch ohne Daten zur Person) eine Person aus Friedrichshain-Kreuzberg, isoliert (noch ohne Daten zur Person) ein Mann aus Lichtenberg, isoliert eine Person aus Spandau, isoliert (noch ohne Daten zur Person) eine Person aus Spandau, isoliert (noch ohne Daten zur Person)

Untersuchungsstellen in Berlin

Mehrere neu eingerichtete Untersuchungsstellen für das Coronavirus haben am Montag, 9. März, in Berlin die Arbeit aufgenommen. Zwei Einrichtungen des landeseigenen Klinikkonzerns Vivantes etwa eröffneten um 10 Uhr, wie eine Sprecherin bestätigte. Sie befinden sich in einem separaten Gebäude am Wenckebach-Klinikum in Tempelhof und in Räumlichkeiten des ehemaligen Klinikstandorts Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße.

Lesen Sie auch: Coronavirus: Außenministerium warnt Deutsche vor Kreuzfahrten

Auch am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Lichtenberg öffnete am Montag eine entsprechende Abklärungsstelle. Eine extra Coronavirus-Ambulanz hat nun auch am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Spandau die Arbeit aufgenommen, wie eine Sprecherin des Krankenhauses bestätigte.

Lesen Sie auch: Coronavirus-Symptome - Wo sind die Unterschiede zur Grippe?

Die erste Untersuchungsstelle speziell für das Coronavirus hatte erstmals am vergangenen Dienstag an der Charité ihre Türen geöffnet. Alle Stellen laufen getrennt vom jeweiligen Klinikbetrieb. Bis auf die Spandauer Einrichtung haben alle Ambulanzen auch am Wochenende geöffnet. Die Stadt bittet auf ihrer Homepage Bürger, die fürchten, sich infiziert zu haben, zunächst die Hotline der Gesundheitsverwaltung zu wählen (+49 30 90 28 28 28; 8 Uhr bis 20 Uhr), um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Coronavirus in Berlin - Wichtige Informationen im Überblick:

Einige Berliner tätigen Hamsterkäufe in den Supermärkten

Foto: Morris Pudwell

Aus Angst vor dem Coronavirus scheinen einige Berliner immer noch Hamsterkäufe zu tätigen. Wie hier in einem Supermarkt an der Schnellerstraße in Niederschöneweide fehlen zahlreiche Produkte in den Regalen. Besonders begehrt: Toilettenpapier.

Gibt es Lieferengpässe in Berlin? Darf man eigentlich unbegrenzt Hamsterkäufe tätigen? Alle Antworten hier.

Wie kann man sich gegen das Corona-Virus schützen?

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion.

Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden.

Deshalb gilt als beste Schutzmaßnahme: regelmäßiges und gründliches Händewaschen. Körperkontakt und Händeschütteln sollte vermieden werden. Wer grippeähnliche Symptome hat, sollte zu Hause bleiben und einen Arzt kontaktieren. Es gilt – wie auch bei der Grippe – die Husten- und Niesetikette.

Alle aktuellen Informationen zum Coronavirus (Covid-19), Hintergründe zu Symptomen und Übertragungen, Wissenswertes bei Reisen und Auswirkungen auf die Wirtschaft finden Sie auch auf unserer Themenseite.