Konzert: Keimzeit live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Am 19. Dezember spielt Keimzeit in Berlin

Keimzeit spielt am 19. Dezember in Berlin: Alle Infos zum Konzert, Termin & Tickets.

Berliner Kesselhaus Keimzeit live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Keimzeit sind zurück: "Kling Klang" hieß der Ohrwurm, der die Brandenburger 1993 deutschlandweit bekannt machte. Jetzt haben Norbert Leisegang und Co. neue Songs aufgenommen und im Frühjahr ihr aktuelles Album "Das Schloß" herausgebracht. Aktuell befindet sich die Rockgruppe auf Tour und kommt am 19. Dezember für ein Konzert nach Berlin. Im Gepäck haben Keimzeit Songs aus ihrem aktuellen Album und eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Trauriges Kind", "Irrenhaus", "So" und - wie könnte es anders sein - "Kling Klang".

Von den Gründungsmitgliedern sind heute noch Norbert Leisegang an der Gitarre und Gesang sowie sein Bruder Hartmut am Bass aktiv. Andreas „Spatz“ Sperling ist bereits seit 1993 am Keyboard mit an Bord, Martin Weigel an der Gitarre und Sebastian Piskorz an der Trompete bereichern die Band seit 2011 und Lin Dittmann sitzt seit 2013 am Schlagzeug.

Wo werden Keimzeit auftreten?

Das Konzert von Keimzeit wird im Kesselhaus in der Kulturbrauerei (Knaackstraße 97, 10435 Berlin) stattfinden. Das Kesselhaus bietet mit ihrem rauen, industriellen Charme die perfekte Bühne für Keimzeit.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Berlin-Konzert von Keimzeit im Kesselhaus Berlin ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (19. Dezember) gegen 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Setlist - Welche Songs werden Keimzeit spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Kesselhaus davon abweichen, aber diese Songs spielten Keimzeit am 5. Dezember in Hannover:

Der fliegende Teppich Nicht Ratten Irrenhaus Actionkalle Stillstand Flugzeug ohne Räder Wieviel von deiner Liebe Hofnarr Auf einem Esel ins All Zoten Geht schief Seeigel Das leichteste der Welt Singapur Trauriges Kind Bunte Scherben Kapitel Elf Näher mein Herz Kling Klang Sommernächte Kintopp

Zugabe:

Bekloppt So Ein schöner Tag Nathalie

Wie komme ich zum Kesselhaus?

Das Kesselhaus befindet auf dem Gelände der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg (Eingänge: Knaackstraße 97 und Sredzkistraße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen - mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85 und S9 bis S-Bhf. Schönhauser Allee), der U-Bahn (U2, Station Eberswalder Straße), oder der Tram 12, M10 und M1 (Eberswalder Straße). Eine gebührenpflichtige Tiefgarage befindet sich unter der Veranstaltungsstätte (Parkhaus: Eingang Sredzkistraße).

Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Anfahrt und den Einlassbestimmungen im Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

Keimzeit live in Berlin 2019, Donnerstag, 19. Dezember 2019, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin