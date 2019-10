Sting wird am 31. Oktober in Berlin spielen

Sting spielt am 31. Oktober 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Sting live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Endlich ist es soweit: Superstar Sting kommt auf seiner „My Songs“-Tour für ein exklusives Hallenkonzert nach Berlin. Für das gleichnamige Album hat der Songwriter alte Hits neu aufgenommen - darunter Klassiker wie „Every Breath You Take“ oder „Fields of Gold“. Sein einziges Deutschland-Konzert wird der frühere Police-Sänger am 31. Oktober in Berlin geben.

Was können Besucher vom Berlin-Konzert von Sting erwarten?

Die Popkultur kennt nur wenige Songschreiber, Interpreten und Live-Akteure, deren Erfolg einen Bogen über vier Jahrzehnte spannt. Sting ist eine dieser Ausnahmeerscheinungen. Die lebende Musiklegende präsentiert seinen eindrucksvollen Songkanon von den Police-Tagen bis in die Neuzeit. Dabei wird er von seiner Band begleitet. Fans dürfen sich auf Klassiker wie „Englishman In New York“, „Fields Of Gold”, „Shape Of My Heart”, „Every Breath You Take”, „Roxanne", „Message In A Bottle” und viele andere seiner Erfolge freuen.

Wo wird Sting in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für das Berlin-Konzert von Sting in in der Mercedes-Benz Arena sind keine regulären Karten mehr erhältlich. Wer sich auf der Internetseite der Veranstalter für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden.

Wann startet das Konzert von Sting?

Der Einlass startet am Donnerstag (31. Oktober) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Wird Sting 2019 weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Nein, das Konzert in Berlin ist ein Zusatzkonzert der internationalen Tour 2019 und das einzige Arena-Konzert des Künstlers in Deutschland.

Foto: Boris Allin / Bataclan / Handout / dpa

Welche Songs wird Sting in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Sting bei seinem Konzert am 2. September in Taos (USA):

Message in a Bottle If I Ever Lose My Faith in You Englishman in New York If You Love Somebody Set Them Free Every Little Thing She Does Is Magic Brand New Day Seven Days Fields of Gold If You Can't Find Love Shape of My Heart Wrapped Around Your Finger Walking on the Moon So Lonely Desert Rose Roxanne Every Breath You Take King of Pain Next to You Fragile

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Sting live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 31. Oktober 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.