Autofreier Tag - Am „Parking Day“ werden Plätze in Berlin autofrei

Beim „Parking Day“ werden Parkplätze kurzzeitig in öffentliche Parks umgewandelt. Zudem findet an diesem Tag eine Demonstration statt.

Berlin autofrei: Was eher nach Utopie klingt, wird diesen Freitag Realität. Zumindest ein bisschen. Am sogenannten „Parking Day“, der jedes Jahr am dritten Freitag im September stattfindet, werden stadtweit 18 Plätze und Straßen für Autos gesperrt – und für einige Stunden zu öffentlichen Plätzen umgewandelt. An der weltweiten Aktion, die ihren Ursprung 2005 in den USA hatte, beteiligt sich seit 2009 auch Berlin.

Die zentrale Kundgebung findet dieses Jahr an der Kreuzberger Wrangelstraße statt. Zwischen 10 bis 13 Uhr heißt es dann hier für Autos: Wir müssen leider draußen bleiben. Verschiedene Initiativen – darunter der ADFC, Volksentscheid Fahrrad oder Changing Cities – und Anwohner werden dann die Wrangelstraße in einen Begegnungsort ohne Autos verwandeln. Anschließend fahren die Aktivisten gemeinsam mit dem Fahrrad zu der Großdemonstration von Fridays for Future in Mitte. Weltweit wird an diesem Tag für das Klima demonstriert.

Weltweite Fridays-for-Future-Demonstrationen am Freitag

In Berlin haben die Veranstalter eine Demonstration und eine Kundgebung am Brandenburger Tor angemeldet. Am Freitag um 12 Uhr geht es zunächst mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor los. Danach ist ein Rundmarsch durch den Bezirk Mitte geplant, der nach drei Stunden wieder am Brandenburger Tor enden soll.

Ebenfalls an der Wrangelstraße, nur einige Häuser weiter, an der Nummer 92, wird am Freitag zudem eine temporäre Spielstraße eingerichtet. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hat versprochen vorbeizuschauen. Ebenfalls gesperrt sein werden Teile der Ohlauer Straße sowie der Mariannenstraße.

Diese Straßen und Plätze werden am autofreien Tag in Berlin gesperrt