Klimastreik am 20. September in Berlin im Liveblog: Das müssen Sie wissen

Am Freitag wird weltweit für das Klima gestreikt. In Berlin sollen Sitzblockaden den Verkehr aufhalten. Alle Infos zum Klimastreik.

Beim Klimastreik in Berlin rechnen die Veranstalter mit 10.000 Teilnehmern, Hauptveranstaltung ist die Demonstration "Alles fürs Klima" von 12 bis 18 Uhr rund um das Brandenburger Tor . Getragen wird der Protest von der Bewegung "Fridays for Future" und zahlreichen anderen Initiativen

+++ 9.04 Uhr: Demonstranten sperren Holzmarktstraße +++

Zugehörige der Gruppe "Extinction Rebellion" haben am Vormittag kurzzeitig mit Flatterband die Holzmarktstraße an der Jannowitzbrücke in Friedrichshain gesperrt. Ein Video zeigt, wie eine kleine Gruppe von Demonstranten die Kreuzung blockierte. Laut Polizei dauerte die Sperrung nur kurz an. Mittlerweile ist die Straße wieder befahrbar.

Respect Existence or expect Resistance! #UngehorsamFürAlle auch an der Holzmarkstraße Ecke Jannowitzbrücke - Video wurde uns grade von einem kleinen Aktionsbündnis zugespielt#GlobalClimateStrike #ClimateStrike #Verkehrswende pic.twitter.com/Prho59o8Ix — Extinction Rebellion Berlin 🌍 (@XRBerlin) September 20, 2019

+++ 9 Uhr: In der Hasenheide wird geputzt +++

Mitarbeiter des Neuköllner Bezirksamts räumen in der Hasenheide auf.

Foto: Nina Kugler

In der Hasenheide putzen Mitarbeiter des Neuköllner Bezirksamts den Park. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) kann nicht helfen, er ist im Abgeordnetenhaus zur ersten Haushaltslesung. Zwei Stunden sammeln die rund 50 Mitarbeiter Müll ein. Für die Aktion wurden sie vom Bezirksamt von ihrer eigentlichen Arbeit freigestellt.

+++ 8.32 Uhr: Fahrrad-Demo läutet großen Protest-Tag ein +++

Foto: Reuters

Mit einem Fahrrad-Korso haben am Freitagmorgen in Berlin die Demonstrationen für mehr Klimaschutz begonnen. Aktivisten fuhren gegen 07.45 Uhr vom Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg in Richtung Innenstadt los. Zu dem Korso hatte unter anderem die Gruppe Ende Gelände aufgerufen, die einen sofortigen Kohleausstieg fordert. Durch den Korso kommt es rund um den Ernst-Reuter-Platz zu Staus, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldete.

Fahrradfahrer am Freitagmorgen am Ernst-Reuter-Platz.

Foto: Reuters

Klimastreik in Berlin: Alle Hintergründe zu den Demonstrationen in der Hauptstadt

Es soll eine der größten Demonstrationen überhaupt werden: Weltweit wollen Menschen am Freitag für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gehen. In Berlin werden Zehntausende Demonstranten zum Klimastreik erwartet.

Geplant sind Demonstrationen, Fahrrad- und Schiffskorsos, ein Party-Protestzug und Straßenblockaden. Einem Aufruf der von Schülern getragenen Bewegung „Fridays for Future“ haben sich zahlreiche Initiativen angeschlossen, darunter Wissenschaftler, Kirchen und Gewerkschaften. Die voraussichtlich größte Demonstration startet unter dem Motto „Alle fürs Klima“ am Mittag am Brandenburger Tor.

Die Veranstalter rechnen mit 10.000 Teilnehmern. Parallel sollen auf der Spree im Regierungsviertel Boote mit Protestierern unterwegs sein. Mindestens fünf weitere Demonstrationen sind geplant. Bündnisse wie „Ungehorsam für alle“ und „Extinction Rebellion“ wollen mit Straßenblockaden die Hauptstadt lahmlegen. Die Polizei warnt daher die Berliner: „Meiden Sie die Innenstadt, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.“

Die Demo „Alles fürs Klima“ findet statt von 12 Uhr bis 18 Uhr, am Platz des 18. März, und führt über die Ebertstraße, Behrenstraße, Glinkastraße, Reichstagsufer, Friedrichstraße, Reinhardtstraße, Luisenstraße, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße Scheidemannstraße, Yitzhak-Rabin-Straße, Straße des 17. Juni, Platz des 18. März.

Die Demo „No future no dancefloor“ findet statt von 15 bis 22 Uhr, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Wilhelmstraße, Kochstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Axel-Springer-Straße, (hier gibt es eine Zwischenkundgebung), Gertraudenstraße, Mühlendammbrücke, Alexanderstraße, Karl-Marxstraße/Otto-Braun-Straße.

Klimastreik in Berlin: Flughafen Tegel (TXL) gilt als gefährdet

Die Polizei rechnet damit, dass es zu Besetzungen kommen wird. Betroffen sind alle Brücken in der Innenstadt, zum Beispiel die Oberbaumbrücke. Aus Sicherheitskreisen hieß es, dass die man damit rechne, dass die Demonstranten sich Knotenpunkte aussuchen.

Als gefährdet gilt auch der Flughafen Tegel, wo die Polizei Kräfte zusammenziehen wird. Dort gibt es nur eine Zufahrt. Würde die blockiert, wäre Flughafen lahmgelegt. Auch Autobahnauf- und Abfahrten entlang der A100 sind gefährdet. Insgesamt sind in Berlin 14 Demonstrationen angemeldet. Von der Polizei heißt es: „Meiden sie die Innenstadt, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind und nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel“.

So ist die Berliner Polizei vorbereitet

Die Berliner Polizei hat Kräfte im gesamten Stadtgebiet. Ein Sprecher sagte, dass die Demonstrationen bislang immer friedlich gewesen seien und es nur vereinzelt zu Straftaten gekommen sei. Auch für diesen Freitag rechnet die Polizei mit einem friedlichen Verlauf. Mit Sorge betrachte man lediglich den radikaleren Ausleger der Proteste, hieß es aus Behördenkreisen.

So kündigte das linke Bündnis Extinction Rebellion an, mit Sitzstreiks und Sitzblockaden Teile des Berliner Autoverkehrs lahmzulegen. Sicherheitskreise beobachten Vermischungen mit dem linksradikalen Milieu. Im gesamten Berliner Stadtgebiet sind etwa Graffiti-Sprühereien mit dem Logo der Bewegung und Aufforderungen, an dem Protest teilzunehmen, aufgetaucht. In dieser Form war das bislang auch bei Protesten gegen Räumungen oder vor dem 1. Mai der Fall.

Klimastreik in Berlin: Welche Proteste am Freitag, 20. September, geplant sind

7.30 Uhr: Am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg beginnt eine Fahrrad-Demonstration durch die Innenstadt.

Am beginnt eine Fahrrad-Demonstration durch die Innenstadt. 11 Uhr: Am Finanzministerium wollen Unternehmer im Business-Anzug ein Signal aus der Wirtschaft an die Politik senden. Sie fordern einen spürbaren Preisaufschlag auf Öl, Gas und Kohle. 3000 Unternehmen unterschrieben den Demo-Anruf. Vom Finanzministerium wollen die Unternehmer zum Brandenburger Tor ziehen. Laut Polizei sind 500 Teilnehmer angemeldet.

Am wollen Unternehmer im Business-Anzug ein Signal aus der Wirtschaft an die Politik senden. Sie fordern einen spürbaren Preisaufschlag auf Öl, Gas und Kohle. 3000 Unternehmen unterschrieben den Demo-Anruf. Vom Finanzministerium wollen die Unternehmer zum Brandenburger Tor ziehen. Laut Polizei sind 500 Teilnehmer angemeldet. 12 Uhr: Am Brandenburger Tor startet eine Demonstration der verschiedenen Bündnisse mit dem Motto "Alle fürs Klima". Sie führt durch die Behrendtstraße, die Glinkastraße, über die Spree zur Reinhardtstraße und zurück zum Brandenburger Tor. Die Veranstalter hoffen auf 10 000 Teilnehmer. Parallel sollen auf der Spree im Regierungsviertel Boote mit Protestierern unterwegs sein.

Am startet eine Demonstration der verschiedenen Bündnisse mit dem Motto "Alle fürs Klima". Sie führt durch die Behrendtstraße, die Glinkastraße, über die Spree zur Reinhardtstraße und zurück zum Brandenburger Tor. Die Veranstalter hoffen auf 10 000 Teilnehmer. Parallel sollen auf der Spree im Regierungsviertel Boote mit Protestierern unterwegs sein. 15 Uhr: Am Potsdamer Platz beginnt die Demonstration der Berliner Clubs und ihrer Unterstützer. Musikwagen und tanzende Demonstranten wollen über die Leipziger Straße, die Kochstraße und die Axel-Springer-Straße zum Alexanderplatz ziehen. Das Motto lautet "Rave-Aufstand - No Future No Dancefloor". Angemeldet zu dem "Rave-Aufstand" sind laut Polizei 6000 Teilnehmer.

Am beginnt die Demonstration der Berliner Clubs und ihrer Unterstützer. Musikwagen und tanzende Demonstranten wollen über die Leipziger Straße, die Kochstraße und die Axel-Springer-Straße zum Alexanderplatz ziehen. Das Motto lautet "Rave-Aufstand - No Future No Dancefloor". Angemeldet zu dem "Rave-Aufstand" sind laut Polizei 6000 Teilnehmer. 16 Uhr: An verschiedenen Orten wollen die Demonstranten Straßen blockieren, indem sie sich auf Kreuzungen oder Durchgangsstraßen setzen. Sitzblockaden und Besetzungen seien "wirksame Mittel, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen", hieß es in einer Mitteilung.

Diese Klimastreik-Demonstrationen finden in der Innenstadt statt

So gehen Berlins Schulen mit dem Klimastreik am 20. September um

Die Berliner Morgenpost hat in Berliner Bezirken nachgefragt, wie die Schulen dort reagieren werden, wenn Kinder und Jugendliche zur Demonstration statt zum Unterricht gehen wollen – eine Auswahl.

In Friedrichshain-Kreuzberg halten es die Schulleiter unterschiedlich. An der Emanuel-Lasker-Schule, einer integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe, betont Leiter Thomas Herold, dass es seitens der Senatsverwaltung keine Hilfestellung zum Umgang mit den aktuellen Klimastreiks gibt. Süffisant erwähnt er noch, es herrsche unter Schülern „eine hohe Motivation, daran teilzunehmen, wenn sie glauben, dass es Schulfrei gibt“. Um das auf eine pädagogische Grundlage zu stellen, hat Herold im Kollegium angeboten, am Freitag einen thematischen Wandertag zu veranstalten oder den Unterricht an einem auswärtigen Ort abhalten zu können. Zwei oder drei Lehrer werden dies wahrnehmen. Unentschuldigtes Fehlen dagegen werde im Zeugnis verzeichnet.

Schulleiterin Birgit Strohmeyer vom Andreas-Gymnasium gestattet ebenfalls Exkursionen, etwa in einem Oberstufenkurs, der derzeit das Klimathema behandelt. Zudem können Eltern für ihre Kinder eine Entschuldigung schreiben. Es ist dafür gesorgt, dass am Freitag keine Klausuren oder Klassenarbeiten geschrieben werden.

An der Justus-von-Liebig-Grundschule sagt Schulleiter Wolfgang Waldeyer, man habe die Kinder wissen lassen, dass das Kollegium es begrüßt, wenn sie sich für das Thema Klimawandel begeistern. Andererseits habe man klar gemacht, dass es die Vorgaben eines Schulgesetzes gibt. Die Organisation eines gemeinsamen Besuchs der Demonstration gibt es seitens der Lehrer nicht. Aber Eltern von Schülern der Halbtagsschule können ihnen Entschuldigungen für den Zeitraum ausstellen.

Dies gestattet Daniel Kaufmann, Leiter des Robert-Koch-Gymnasiums, nicht. Erdkunde- und Politik-Lehrer könnten Exkursionen beantragen. In den Stufen sieben bis zehn gibt es an dem Tag keine Klassenarbeiten, in der Oberstufe dagegen schon. Kaufmann geht davon aus, dass die Schüler diese schreiben werden und erst dann zur Demonstration gehen. Der Schulleiter will, dass die Ausnahmesituation des Streikaufrufs einen Lerneffekt auf die Schüler hat. Er sei in der Vergangenheit von Schülern gefragt worden: Darf ich streiken? Ihnen habe er entgegnet: Finde den Fehler in deiner Frage. „Die Essenz eines Streiks ist, dass man aufbegehrt“, sagt Kaufmann. Ein Fehlen an diesem Tag wird also im Zeugnis vermerkt. „Mir ist es wichtig, dass Schüler und Schülerinnen lernen, dass es am Ende einen Preis hat zu streiken“, so der Schulleiter.

Ein Rundruf in Charlottenburg-Wilmersdorf ergibt, dass sich keine der Bildungseinrichtungen am Klimastreik beteiligen will. Auf die meisten Anfragen kommt ein lapidares „Nein“ oder „Wir beteiligen uns nicht“. Aus dem Evangelischen Gymnasium „Zum Grauen Kloster“ heißt es: „Wir werden da nicht als gesamte Schule hingehen, wie sollen wir das machen, wir können dort nicht die Aufsichtspflicht wahrnehmen. Schüler, die hingehen wollen, müssen sich vorher mit Einverständnis ihrer Eltern beurlauben lassen.“

Eine Auskunft, die so auch aus den meisten anderen Schulen zu hören ist. Eine Schulleiterin, die namentlich nicht genannt werden will, sagt: „Wenn wir für den Klimastreik ständig Ausnahmen machen, zu welchen Anlässen müssen wir dann künftig ebenfalls den Unterricht ausfallen lassen? Zum Valentinstag?“.

In vielen Schulen sind die Schüler bisher auch nicht wegen eines solchen Wunsches an die Schulleitungen herangetreten: „Bisher haben die Schüler noch nicht erkennen lassen, dass sie sich daran beteiligen wollen. Wenn, müssen sie das aber rechtzeitig bei der Schulleitung anmelden. Einfach am Freitagmorgen zu sagen, ich bin jetzt weg, das geht bei uns nicht“, sagt der Konrektor des Hildegard-Wegscheider-Gymnasiums.

Im Goethe-Gymnasium heißt es: „Es ist normaler Unterricht, wer unentschuldigt geht, bekommt einen Fehltag eingetragen.“ Das Gottfried-Keller-Gymnasium wird ebenfalls nicht als ganze Schule zum Streik ans Brandenburger Tor ziehen: „Wir beteiligen uns offiziell nicht, aber wenn die Schüler wegrennen, können wir sie nicht festbinden, wir sind ein freies Land“, sagt Schulleiter Uwe Kany. Auch im Bezirksamt ist bisher noch nicht bekannt, ob sich eine Schule an dem Streik beteiligt, sagt Schulstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD).

In Neukölln werden offiziell keine Schüler vom Unterricht für die große Klima-Demonstration freigestellt. So zumindest teilen es das Bezirksamt und die Pressestelle der Senatsbildungsverwaltung mit. Ob Schüler freigestellt werden, sei eine interne Schulangelegenheit – und müsse nirgends offiziell angemeldet werden, heißt es einstimmig.

Aus den abgefragten Oberschulen und Gymnasien von Spandau ist zu hören, dass kein Projekttag anlässlich des Klimastreiks geplant ist. Von der Schule an der Jungfernheide werden einige Klassen am Freitag am World Cleanup Day teilnehmen und in Spandau am Lindenufer Müll sammeln – und somit auch etwas für die Umwelt tun.

Holger Thießen, Leiter der Martin-Buber-Oberschule erzählt, dass das Thema Klima und Klimastreik im Unterricht behandelt werde, allerdings nicht zwingend an diesem Freitag. Den Schülern offiziell zu erlauben, zum Streik zu gehen, oder sie gar mit Lehrern zu begleiten, sei an seiner Schule nicht geplant. Damit würde auch der eigentliche Hintergrund des Streiks verfehlt werden. „Der Reiz ist ja gerade, dass die Schüler sagen, es ist mir egal, wenn ich eine Fehlzeit bekomme, das Klima ist mir wichtiger“, sagt er. „Wenn man das Ganze ernst nimmt, darf man es gar nicht erlauben.“

Für die Carlo-Schmid-Oberschule erklärt deren Leiterin Bärbel Pobloth: „Wir werden die Schüler nicht daran hindern, an dem Streik teilzunehmen, aber wir rufen auch nicht dazu auf.“ Mit den Schülern gemeinsam zur Demonstration zu gehen, halte sie zudem für problematisch, denn dafür werde die Erlaubnis der Eltern benötigt. Wer am Freitag zum Streik gehen wolle, bekomme eine Fehlzeit eingetragen, aber keine unentschuldigte. Das sei mit der Spandauer Schulaufsicht so abgesprochen, sagt Pobloth weiter.

Berliner Landesbeschäftigte können zum Klimastreik am Freitag

Die Berliner Landesbeschäftigten dürfen sich an dem Klimastreik beteiligen. Ihnen sei freigestellt, ihre Kernarbeitszeit an dem Tag in Absprache mit ihren Vorgesetzten aufzuheben, teilte Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) am Dienstag nach der Senatssitzung mit.

Das bedeutet nach ihren Worten, dass die Beschäftigten am Freitag nicht zum Dienst erscheinen müssen und an den geplanten Demonstrationen teilnehmen können. Sie müssen diese Fehlzeit aber nacharbeiten. Zehntausende Menschen wollen am Freitag in Berlin und anderen deutschen Städten dem Aufruf der Bewegung Fridays for Future folgen und für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen.

Klimastreik in Berlin: Den Streikaufruf lesen Sie hier

Beim letzten Klimastreik demonstrierten 200.000 Menschen

Beim letzten bundesweiten Klimastreik der Schülerinnen und Schüler gingen rund 200.000 Menschen auf die Straße. Da die Demonstration diesmal von einem breiten Bündnis unterstützt wird, gehen die Initiatoren am Freitag von deutlich mehr Teilnehmern aus.

Diese Route wollen die Klimaaktivisten am Freitag laufen.

Foto: BM Infografik

Am Freitag wollte die Bundesregierung ihre Pläne für den künftigen Klimaschutz vorstellen. Die Verhandlungen im sogenannten Klimakabinett gestalteten sich zäh.