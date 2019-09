Baumblütenfest 2020 und 2021 in Werder (Havel) fällt aus: Bauern protestieren

Werder. Obstbauern wollen am Donnerstag kommender Woche vor dem Rathaus gegen die Absage des Baumblütenfestes in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) für die kommenden zwei Jahre protestieren. Eine Demonstration solle an diesem Donnerstag angemeldet werden, bestätigte einer der Organisatoren, der Obstbauer Michael Schultz, von „Schultzes Siedlerhof“ im Ortsteil Glindow.

Wie viele Bauern sich an dem Protest beteiligen wollen, konnte er zunächst nicht sagen. In dieser Woche werde man sich unter den Obstbauern über weitere Maßnahmen abstimmen. Auch ein alternatives Baumblütenfest auf den Obsthöfen sei im Gespräch, sagte Schultz. Zunächst hatte der rbb darüber berichtet.

Stadt Werder fand keinen Partner für neue Ausrichtung des Baumblütenfests

Die Stadt Werder hatte am Dienstag mitgeteilt, dass es im nächsten Jahr kein Baumblütenfest geben wird. Am Vortag hatte es noch geheißen, dass das Fest nur 2020 ausfällt. Ein Stadtsprecher sagte dem rbb jedoch am Mittwoch, dass das Fest aus 2021 nicht stattfinden werde. Ein Vergabeverfahren endete ohne Erfolg. Bevor es eine neue Ausschreibung gibt, will die Stadt nun gemeinsam mit Anwohnern und Stadtverordneten nach einer langfristigen Lösung suchen.

„Wir haben einen Partner gesucht, mit dem wir das Baumblütenfest unseren Vorstellungen entsprechend neu ausrichten können“, teilte Bürgermeisterin Manuela Saß am Dienstag mit. Das sei nicht gelungen.

„Es hat sich gezeigt, dass wir für einen echten und nachhaltigen Richtungswechsel eine andere Herangehensweise und mehr Zeit benötigen.“

Fragen, wie mit dem Thema Sicherheit und einem sich verändernden Publikum künftig umgegangen wird, hätten mit zum Scheitern der Vergabe beigetragen. Auch darum müsse es gehen, wenn man sich über die Zukunft des Festes unterhält, so Werders erster Beigeordneter, Christian Große. Die Aufhebung eines Vergabeverfahrens sei unbefriedigend. Sie sei in diesem Fall aber eine Chance für eine nachhaltige Neuausrichtung des Festes.

Gewalt auf dem Baumblütenfest in Werder sorgte für Schlagzeilen

Immer wieder sorgten Ausschreitungen und Körperverletzungen für Schlagzeilen. Bundes- und Landespolizei zählten beim letzten Fest im Mai dieses Jahres insgesamt 488 Straftaten. Ähnlich wie im Vorjahr waren ein Drittel davon Gewaltdelikte. Die Brandenburger Polizei registrierte 107 Körperverletzungen - 40 mehr als im Jahr zuvor.

Unterm Strich ginge es darum, eine gemeinsame Basis für ein zeitgemäßes Baumblütenfest zu finden, das zugleich an dessen Ursprünge anknüpfe, so Saß. Ein erstes Arbeitspapier dafür sei den Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt worden und soll in der nächsten Sitzung am Donnerstag kommender Woche diskutiert werden. „Wir gehen davon aus, dass wir in zwei Jahren wieder ein Fest veranstalten können“, sagte Stadtsprecher Henry Klix.

In diesem Jahr fand zum 140. Mal das Baumblütenfest in Werder (Havel) (Landkreis Potsdam-Mittelmark) statt. Die Festmeile zieht alljährlich Tausende Besucher an.