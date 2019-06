Def Leppard spielen am 2. Juli in Berlin (Symbolbild)

Die Rockband Def Leppard spielt am 2. Juli ein exklusives Konzert in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Zitadelle Spandau Def Leppard live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die legendäre Rockband Def Leppard kommt zurück nach Deutschland: Mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern gehören die Briten zu den kommerziell erfolgreichsten Rockmusikern der letzten vier Jahrzehnte. Jetzt kommen Def Leppard aus Sheffield nach ihrer ausverkauften Kurztournee im Mai 2015 zurück nach Deutschland und spielen ihre einzige Headline-Show in Deutschland am 2. Juli in Berlin. Im Gepäck haben Joe Elliott Phil Collen Vivian Campbell Rick Savage und Rick Allen eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Love Bites", "Animal" und "Rock of Ages".

Wer spielt als Vorband?

Die schwedischen Melodic-Hardrocker Europe werden den Konzertabend eröffnen und komplettieren den exklusiven Termin in Berlin zu einem wahren Fest für alle Fans von Gitarrenrock mit Legendenstatus.

Wo werden Def Leppard in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag, 2. Juli, um 17.00 Uhr. Gegen 18.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Def Leppard in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 66,25 Euro).

Spielen Def Leppard weitere Konzerte in Deutschland 2019?

Nach dem Konzert am 2. Juli in Berlin werden Def Leppard noch in Düsseldorf (3. Juli) und in München (5. Juli) spielen. Bei den beiden Konzerten in Düsseldorf und München wird die Band zusammen mit Bon Jovi auftreten.

Welche Songs werden Def Leppard in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten Def Leppard am 17. Juni in Prag:

Rocket Animal Let It Go Foolin' When Love and Hate Collide Let's Get Rocked Armageddon It Rock On Two Steps Behind Man Enough Love Bites Bringin' on the Heartbreak Switch 625 Hysteria Pour Some Sugar on Me

Zugabe:

Rock of Ages Photograph

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Def Leppard-Konzert.

Def Leppard live in Berlin 2019, Dienstag, 2. Juli, Einlass: 17:00 Uhr, Konzertbeginn 18:00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin