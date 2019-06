BVG zahlt 61 Millionen Euro für 90 neue E-Busse

Berlin. Die Umstellung ihrer Busflotte auf Elektroantrieb ist für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) weiterhin ein recht teures Unterfangen. So kosten die 90 E-Busse, die das landeseigene Unternehmen jetzt bestellt hat, inklusive der notwendigen Ladeinfrastruktur insgesamt 61 Millionen Euro. Das entspricht einem Kaufpreis von rund 680.000 Euro pro Bus – rund das Dreifache des Preises, den die BVG für einen herkömmlichen Bus dieser Größe mit Dieselmotor und den strengsten Abgaswerten bezahlen muss.

Der Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe hatte bereits Anfang Juni den Kauf neuer E-Busse abgesegnet. Nach Ablauf der Einspruchsfrist für Mitbewerber gab die BVG bekannt, dass der Großauftrag an den polnischen Hersteller Solaris geht. Der Bund will den Kauf mit voraussichtlich 14 Millionen Euro fördern. Die übrigen 47 Millionen Euro müssen das Land Berlin und die BVG aufbringen.

Preise für E-Busse sinken nicht

Der Auftragswert übertrifft dabei noch die hohen Investitionskosten, die die Verkehrsbetriebe bei ihrer ersten Großbestellung von batteriebetriebenen Bussen tragen muss. Für die je 15 Eindecker-Busse, die der polnische Hersteller Solaris und die Daimler-Tochter Evo-Bus seit Jahresbeginn nach Berlin liefern, bezahlt die BVG nach eigenen Angaben 18 Millionen Euro, umgerechnet sind das 600.000 Euro pro Bus. Der Dachverband der kommunalen Verkehrsunternehmen VDV hatte bereits darauf hingewiesen, dass entgegen vieler Politiker-Erwartungen die Preise für E-Busse nicht sinken, sondern aufgrund der wachsenden Nachfrage bei knappen Produktionskapazitäten eher steigen. E-Busse sind aber nicht nur wegen ihrer hohen Herstellungskosten, sondern auch wegen ihrer geringen Reichweite sowie der schweren Umweltschäden bei der Rohstoffgewinnung für die Batterien umstritten.

Neue Busse für weniger gefragte Linien

Solaris will ab Frühjahr 2020 die bereits bekannten Fahrzeuge des Typs New Urbino 12 electric liefern. Die Stadtbusse sind zwölf Meter lang und bieten Platz für maximal 70 Fahrgäste. Sie gehören damit zu den kleineren in der BVG-Flotte und werden vor allem auf weniger nachgefragten Linien eingesetzt. Anders als bei den Vorgängern soll im Bus nun auch die Heizung elektrisch betrieben werden. Die bislang von Solaris und Evo-Bus gelieferten 30 E-Busse haben noch kleine Dieselaggregate an Bord, um den Fahrgastraum zu beheizen. Das sorgte allerdings für Abgase, sodass die Busse nicht wie vom Senat gefordert zu 100 Prozent emissionsfrei sind. Dieses Ziel kann am Ende allerdings nur erreicht werden, wenn auch der Ladestrom komplett aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Dies soll bei der BVG nach eigenen Angaben aber der Fall sein.