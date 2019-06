Flughafen Schönefeld (SXF): S-Bahnen unterbrochen - Beschwerlicher Start in die Sommerferien

Berlin/Schönefeld. Am Mittwochvormittag sind in Berlin die Schulzeugnisse vergeben worden. Für viele Familien hieß es daher am Mittag: Ab in den Urlaub. Doch wer vom Flughafen Schönefeld aus in die Ferien starten wollte, der wurde von der Deutschen Bahn (DB) enttäuscht. Ausgerechnet zum Start der Sommerferien – und damit der Hauptreisezeit – begannen die Bauarbeiten an der S-Bahnstrecke der Linien S9 und S45. Bis zum 5. Juli ist die wichtigste Verkehrsverbindung zum Flughafen Schönefeld ab dem S-Bahnhof Baumschulenweg gekappt. Ebenfalls unterbrochen: S46, S47, S8 und S85.

Urlauber, Pendler und Anwohner müssen deshalb auf Schienenersatzverkehr umsteigen. Ab Baumschulenweg fahren Ersatzbusse zum Airport. Doch bereits am ersten Tag kam es hier zu chaotischen Szenen. Schon am Dienstagmorgen verbreitete die S-Bahn über den Kurzmitteilungsdienst Twitter: „S45, S46, S47, S8, S85, S9 – Info zum Ersatzverkehr: Die Busse stehen leider im Stau, bitte mit Verspätungen rechnen.“ Dazu kam noch eine Störung in Tempelhof, die hier den Verkehr behinderte. Die Folge: Auch auf den Linien S42, S45 und S46 kam es zu Verspätungen.

Somit mussten Betroffene teilweise 20 bis 30 Minuten auf einen Bus warten, der sie Richtung Schönefeld oder Grünau bringen sollte. Weil die Busse aber nach der Wartezeit derart überfüllt waren, mussten Fahrgäste auf Drängen des Busfahrers wieder aussteigen – und auf den nächsten verspäteten Bus warten.

„Zu wenige Busse und ein Unfall“, teilte eine DB-Mitarbeiterin vor Ort den genervten Passagieren mit. Und stieß meist auf Unverständnis. „Ich habe das Gefühl, der Blitzableiter zu sein“, sagte sie gegenüber dieser Zeitung. Weil viele Fahrgäste nicht auf den nächsten Bus warten wollten, wurde beim Einsteigen gedrängelt, gedrückt und gepöbelt.

Die S-Bahn Berlin empfahl deshalb bereits vor Beginn der Sommerferien, lieber die Regionalzüge der Linien RE7 und RB14 aus dem Stadtzentrum zum Flughafen zu nutzen. Immerhin dieser Aufruf schien bei vielen Reisenden angekommen zu sein: Am Dienstagmorgen waren nur vereinzelt Touristen mit Koffern am Baumschulenweg.

„Wir sind vom Flughafen aus bis hierher bereits drei Mal umgestiegen und haben über eine Stunde dafür gebraucht“, sagte die aus der Schweiz stammende Touristin Malika. Bis zur Friedrichstraße müsse sie mit Freund Vincent noch zwei weitere Male umsteigen, um zu ihrem Hotel zu kommen. Schon herauszufinden, welchen Bus sie wo anstelle der S-Bahn nehmen mussten, habe sie vor Schwierigkeiten gestellt. „Es ist sehr schwer, den Plan zu verstehen“, klagte die 29-Jährige.

400.000 Passagiere am Wochenende erwartet

So wie den beiden Schweizern erging es am ersten Ferientag auch vielen anderen Reisenden in Berlin, die zum Flughafen Schönefeld mussten. Der 20-jährige Luca aus Berlin wusste nichts vom Ersatzverkehr. „Jetzt verpasse ich wahrscheinlich meinen Flug“, ärgerte er sich am Bahnhof Baumschulenweg eine halbe Stunde vor dem geplanten Abflug nach Italien. Daniel Tolksdorf von der Pressestelle der Berliner Flughäfen empfahl unterdessen, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Terminal zu sein. Die Situation an den Flughäfen sei aber weitestgehend entspannt. „Alles läuft reibungslos“, so Tolksdorf.

Das könnte sich am Wochenende ändern. Dann werden 400.000 Passagiere an den Flughäfen Schönefeld und Tegel erwartet – auch sie werden sich eine Alternative zur S-Bahn suchen müssen. Denn die Bauarbeiten an den Gleisbetten der Strecke seien eben unaufschiebbar, wie die Bahn mitteilte. Insgesamt werden 3,32 Kilometer Gleise ausgetauscht, auf der Strecke nach Schönefeld wird zudem eine Entwässerungsleitung erneuert. Nach mehr als 100 Jahren Betrieb erhält außerdem der Bahnhof Schöneweide eine Generalüberholung.