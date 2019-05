Milliardenauftrag: Stadler soll neue U-Bahn für Berlin bauen

Berlin. Die Stadler Pankow GmbH kann auf den größten Auftrag in ihrer Unternehmensgeschichte hoffen. Der Berliner Ableger der Schweizer Rail AG soll nach Informationen der Berliner Morgenpost bis zu 1500 neue U-Bahnwagen für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bauen. Die neuen Züge sollen ab 2021 ausgeliefert werden und bis 2033 den völlig veralteten und daher störanfälligen Fahrzeugpark der Berliner U-Bahn modernisieren. Einen entsprechenden Beschluss hatte der BVG-Aufsichtsrat, wie berichtet, bereits vor zwei Wochen getroffen. Das Ausschreibungsverfahren hatte sich zuvor mehrfach verzögert.

Einspruchsfrist läuft noch bis Montag

Eine BVG-Sprecherin wollte sich zur konkreten Auftragsvergabe aus rechtlichen Gründen nicht äußern. Denn noch bis Montag läuft eine Einspruchsfrist, in der unterlegene Bieter, aber auch andere Beteiligte die Möglichkeit haben, das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung anzufechten. Um den mit drei Milliarden Euro bezifferten Auftrag – er gilt als der größte in der 90-jährigen BVG-Geschichte – haben sich auch der französische Fahrzeughersteller Alstom und ein Konsortium aus Siemens und Bombardier beworben. Nach Informationen dieser Zeitung soll es bereits eine Rüge gegen die Vergabe geben, die aufschiebende Wirkung hätte. Diese soll jedoch nicht von Siemens stammen. Der Konzern befand sich bereits vor gut einem Jahr im Rechtsstreit mit der BVG, weil die landeseigenen Verkehrsbetriebe im September 2017 ohne Ausschreibung einen laufenden Lieferauftrag an Stadler um weitere 80 Wagen erhöht hatten. Siemens und die BVG einigten sich schließlich außergerichtlich, Stadler kann ab kommenden Jahr zunächst 14 weitere Vierwagen-Einheiten der aktuellen Baureihe IK liefern.

Stadler baut auch die nächste S-Bahn-Generation

Gemeinsam mit Siemens baut Stadler derzeit auch die nächste S-Bahn-Generation für Berlin. Die neuen Züge werden bereits erprobt und sollen gleichfalls ab 2021 im Linienbetrieb zum Einsatz kommen.