Demonstration der Macht im Januar 1989: Die DDR-Führung marschiert zu Ehren von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auf. In der Mitte: Staatschef Erich Honecker.

Die Sowjetunion rüstet ab, in Polen protestieren die Menschen, doch das SED-Regime in Ost-Berlin hält am Alten fest.

30 Jahre Mauerfall Erich Honecker: „Die Mauer steht noch in 100 Jahren“

Berlin. „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, beteuerte SED-Chef Walter Ulbricht noch am 15. Juni 1961 vor der internationalen Presse, obwohl er danach gar nicht gefragt worden war. Keine zwei Monate später, am frühen Morgen des 13. August 1961, begannen Nationale Volksarmee (NVA) und Kampfgruppen damit, ihren eigenen Staat einzumauern.

Der Satz hat sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt – ebenso wie die Beteuerung seines Nachfolgers vor genau 30 Jahren: Die Mauer werde auch „in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind“, sagt Erich Honecker am 19. Januar 1989 vor den Gästen einer Tagung in Ost-Berlin. Knapp zehn Monate später war das Bauwerk Geschichte.

Honecker dachte nicht daran, die Vereinbarung umzusetzen

Die Tagung im damaligen Staatsratsgebäude war eigentlich dem bevorstehenden 500. Todestag Thomas Müntzers gewidmet, der in der DDR als Sozialrevolutionär verehrt wurde. Gerade erst, drei Tage zuvor, hatte die DDR das Abschlussdokument des Wiener KSZE-Folgetreffens unterschrieben, in dem sich die Teilnehmerstaaten zu einem uneingeschränkten Recht „auf Ausreise aus jedem Land“ bekannten – darunter auch seinem eigenen, und ebenso auf die Rückkehr ins eigene Land. Doch Honecker dachte gar nicht daran, diese Vereinbarung in die Tat umzusetzen.

Die Begründung liefert er an jenem 19. Januar gleich mit – es waren dieselben Argumente, mit denen schon Ulbricht den Mauerbau rechtfertigte. Sie sei „erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen“, zitiert die Berliner Morgenpost am 20. Januar Erich Honecker. Man scheine zu vergessen, so der SED-Chef, „dass es eine ständige Aufgabe der Regierung und jedes Staates sein sollte, seine Bürger vor Ausplünderungen zu schützen“. Als Beispiel nennt Honecker den Wechselkurs der deutschen Währungen: Eine DM (West) gegen sieben Mark der DDR. Außerdem sei es „ein ernsthaftes Anliegen unseres Staates, unsere Bürger vor den Machenschaften der Drogengesellschaften des Westens zu schützen“.

„Ich kann nicht sagen, wann sie fällt, aber sie fällt“

Die Berliner Morgenpost nimmt das Thema am 20. Januar 1989 auf die Titelseite, der Ton: verwundert. „KSZE: Abriss der Mauer wurde zentrales Thema“, lautet die eigentliche Schlagzeile des Tages aus Wien. Auf dem dortigen KSZE-Folgetreffen hat der damalige sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse den Fortbestand der Mauer gerade infrage gestellt. Man müsse sehen, ob die einstigen Gründe für den Mauerbau heute noch existierten. Nach einem Gespräch mit Schewardnadse über die Mauer zeigte sich auch der britische Außenminister Geoffrey Howe überzeugt: „Ich kann nicht sagen, wann sie fällt, aber sie fällt.“

Doch Honeckers Mauer-Bekenntnis, von dem es heißt, er habe es am 19. Januar kurzfristig ins Redemanuskript eingefügt, überrascht nur auf den ersten Blick. Das internationale politische „Tauwetter“ bringt die SED-Führung in Zugzwang. Je mehr Bürger im SED-Staat die Ausreise verlangen, je mehr Menschen teils unter Lebensgefahr in den Westen fliehen, desto verbissener reagieren die Machthaber.

Während die SED-Führung zum Todestag Liebknechts und Luxemburgs im Januar vor roten Fahnen marschiert, kündigen die Sowjets am 19. Januar an, ihre Atomraketen aus Osteuropa abzuziehen. Parteichef Michail Gorbatschow verspricht, die sowjetischen Streitkräfte in Osteuropa drastisch zu reduzieren, Tausende Panzer zu verschrotten.

George Bush senior hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Mauer fällt

Und in den USA, wo am 20. Januar Präsident Ronald Reagan verabschiedet wird, gilt als größtes Verdienst „die beinahe dramatisch zu nennende Verbesserung der Beziehungen zwischen Washington und Moskau“, wie die Morgenpost schreibt. Reagans Nachfolger George Bush senior fasst sein wichtigstes außenpolitisches Ziel vor Journalisten zusammen: „Die Mauer muss weg.“ Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) bekennt sich anlässlich des anstehenden Gründungsjubiläums der Bundesrepublik zur Wiedervereinigung, berichtet die Morgenpost.

Während Polen die Wiederzulassung der Gewerkschaft „Solidarnosc“ vorbereitet und sich der politischen Pluralität öffnet, sieht es in der DDR anders aus. In Leipzig sind zwölf Bürgerrechtler verhaftet worden, die Flugblätter verteilt hatten. Nach Honeckers Äußerung zur Mauer lanciert die kirchliche Opposition einen Offenen Brief: Die Mauer sei nicht gegen „irgendwelche Räuber nach außen, sondern vor allem nach innen“ gerichtet. Die DDR brauche eine „Stabilität durch Gerechtigkeit, nicht eine Stabilität der Angst“.

Nur Berlin spricht über ein anderes Thema. Ost-Berliner Zeitungen berichten am 20. Januar, im Westteil habe die Polizei „Antifaschisten“ brutal niedergeknüppelt. Tatsächlich sind am ICC bei einer Kundgebung der „Republikaner“ Demonstranten und Polizei aufeinander losgegangen und 95 Beamte verletzt worden, so die Morgenpost. Ob die Demonstranten tatsächlich alle der „Kreuzberger Szene“ angehören, sei aber unklar. Klar ist: Wasserwerfer haben auch den SPD-Abgeordneten Erich Pätzold getroffen, der beim Landespolizeidirektor Aufklärung über die Polizeitaktik verlangt hatte. Es ist die Zeit der Straßenkrawalle und Studentenproteste in West-Berlin. Und es ist Wahlkampf.

